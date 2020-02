Huawei lança solução HiCampus em todo o mundo

Qiu Heng, presidente global de Marketing do Huawei Enterprise Business Group, comentou: "A Huawei lançou a solução HiCampus em todo o mundo para aprimorar a experiência no campus de maneira significativa. Este feito é possível por meio de capacidades inovadoras, entre as quais o AirEngine Wi-Fi 6, baseado em 5G, que permite acesso totalmente sem fio entre os câmpus, da solução Campus OptiX, que proporciona conexões totalmente óticas nos câmpus e da AI e da Horizon Digital Platform, que oferece O&M e serviços totalmente inteligentes para os câmpus. A HiCampus comprova as vantagens superiores da Huawei em tecnologias de 5G, transmissão ótica e AI. A solução permite que os usuários se beneficiem de uma rede sem fio a uma velocidade constante de 100Mbps em qualquer local do campus e ainda reduz o consumo de energia geral da rede em 30% ao mesmo tempo em que melhora a eficiência de colaboração em 30%. Tudo isso promove a aceleração da transformação digital dos câmpus corporativos".

Acesso totalmente sem fio: a série de produtos AirEngine Wi-Fi 6, baseada na tecnologia 5G da Huawei, alcança 10 Gbit/s, 10ms de latência e um raio 20% maior de cobertura em comparação com o padrão do setor, o que proporciona alta qualidade e acesso completamente sem fio entre os câmpus.

A Huawei está lançando um total de 10 novos pontos de acesso (AP) Wi-Fi 6 em 3 séries (AirEngine 8700, AirEngine 6700 e AirEngine 5700), que abrangem uma diversidade de cenários de ambientes internos e externos. O carro-chefe, o AirEngine 8760 lança mão da tecnologia 16T16R 5G e uma largura de banda de 160 MHz para elevar a taxa da interface no ar para até 10,75 Gbit/s, o que é duas vezes superior ao desempenho do padrão do setor. A Antena Inteligente alimentada pela tecnologia 5G permite que o AirEngine Wi-Fi 6 da Huawei alcance um raio de cobertura 20% maior e uma força de sinal 100% melhor (no mesmo local) em relação ao padrão da indústria.

Para possibilitar que as operações críticas da empresa acessem a rede Wi-Fi, os produtos da série AirEngine Wi-Fi 6 da Huawei usam a tecnologia de aceleração de aplicações de uplinks da Huawei, a SmartRadio (outro dos principais componentes dos produtos 5G da Huawei) para alcançar latência ultrabaixa em 10ms, o que é 50% do que o padrão do setor, garantindo uma experiência de rede excelente para serviços cruciais para as empresas. Com o uso das tecnologias exclusivas de roaming com perda zero da SmartRadio, a solução garante perda zero de pacotes no roaming de serviços fundamentais e taxa de sucesso de roaming de 100% para evitar interrupção de serviço no campus.

Com a tecnologia 5G, o Huawei AirEngine Wi-Fi 6 é muito mais do que apenas mais um ponto de acesso. Ele garante a formação continua da rede Wi-Fi 6 em escala, o que permite que os usuários se beneficiem de acesso a rede completamente sem fio a uma velocidade contínua de 100Mbps a qualquer momento e em qualquer localização do campus.

Rede totalmente ótica: a solução Campus OptiX simplifica a arquitetura de rede para reduzir a utilização de espaço físico e o consumo de energia pelos equipamentos, o que permite a construção de redes menos agressivas ao ambiente.

Com mais de uma década de experiência no setor e de liderança em transmissão ótica, o objetivo da Huawei é oferecer aos câmpus redes que atendam às demandas dos clientes. Por isso, a Huawei obteve o reconhecimento como escolha dos clientes de janeiro de 2020 da Gartner Peer Insights por infraestrutura de acesso a redes LAN com e sem fio. A solução em redes Campus OptiX proporciona redes totalmente óticas que se caracterizam pela fácil implantação, evolução continua e gestão inteligente em ambientes corporativos, instituições educacionais, hotéis, aeroportos e outros panoramas de campus. A solução permite que os clientes implementem as tecnologias de acesso ótimo da Huawei, líderes em todo o mundo, em arquiteturas inovadoras nos câmpus, ao mesmo tempo em que levam em conta as mudanças nos serviços de nuvem e nos dispositivos inteligentes.

A solução em redes Campus OptiX da Huawei integra arquitetura completamente ótica e vantagens em IP de redes como switches de IP com ultracapacidade e a série de produtos AirEngine Wi-Fi 6 (com portas óticas) para oferecer as maiores capacidades do mercado em banda larga e atender às necessidades de serviços corporativos nas próximas três décadas, o que é inédito na indústria. Sem a camada de agregação, a arquitetura de rede completamente ótica reduz muito o espaço de que a solução precisa nas atualmente abarrotadas salas de equipamentos e diminui o consumo total de energia da rede em 30% em comparação com os câmpus tradicionais. A capacidade de switching do switch principal e carro-chefe da Huawei é seis vezes superior à de dispositivos similares no mercado. A capacidade ainda pode ser expandida de acordo com a demanda, atendendo às necessidades de serviço das empresas em um futuro previsível e protegendo o retorno do investimento.

Além disso, a solução usa fibras óticas como meio para a rede. Feitas de dióxido de silício, a fibra é mais sustentável e ecológica do que os cabos de cobre.

Serviços completamente inteligentes: a gestão de rede baseada em AI permite O&M de alta eficiência, uma vez que apenas um técnico pode manter a rede de um campus inteiro. A Horizon Digital Platform permite a evolução de um cenário de inteligência em um campus único para inteligência para todos os câmpus, a fim de acelerar a inovação das aplicações e aprimorar a eficiência operacional

A solução HiCampus usa a eSight, uma plataforma de gestão unificada baseada em AI, para centralizar a operação e manter diversos dispositivos no campus, além de otimizar, de forma automática, as frequências de rádio sem fio (RFs) com base na análise do histórico de comportamento da rede e aprendizado por modelagem. Com a eSight, os clientes podem identificar e localizar mais de 85% das falhas em até 10 minutos, o que aumenta a eficiência de O&M em 80%.

Para reduzir as interrupções nas redes, a Huawei AirEngine Wi-Fi 6 usa sondas de rádio independentes que podem detector com precisão os dados do ambiente e do sistema iMaster NCE para oferecer O&M baseado em AI em toda a rede. Assim, há a possibilidade de monitorar a qualidade da rede em tempo real e otimizar a rede automaticamente para reduzir a taxa de falhas da rede. Dessa forma, um único profissional é capaz de fazer a gestão da rede de um campus inteiro.

Para acompanhar os cenários futuros, tecnologias como reconhecimento de voz, reconhecimento facial, reconhecimento de imagens, condução autônoma, mineração de dados e gráficos de conhecimento serão integradas à gestão e às operações do campus. Isso requer convergência de dados, convergência dos sistemas de IT-OT, convergência de serviços e possibilidade de inovação dos serviços conforme a demanda. A plataforma para câmpus Horizon Digital Platform integra 10 novas tecnologias, entre as quais AI, big data e IoT, além de oferecer centenas de serviços que abrangem desde ativos corporativos, integração e ativos de dados, reunidos através práticas de sucesso de clientes. Tudo isso aumenta em muito a velocidade de inovação de serviços e eficiência operacional nos câmpus. Uma solução comprovada, a Horizon Digital Platform eleva a eficiência de colaboração em 30%, a eficiência de gestão em 30% e reduz o consumo total de energia em 10%.

Segundo o conhecimento de mercado corporativo da Huawei, mais de 80% do PIB mundial e mais de 90% da inovação acontecem nos câmpus, o que os torna a pedra fundamental do mundo digital. Lançando mão da solução HiCampus, a Huawei trabalhará com parceiros do ecossistema para ajudar, de forma contínua, os clientes a alcançarem excelência em experiências, operações ecológicas e eficiência em O&M, além de agilidade de inovação.

Para obter mais informações, acesse https://e.huawei.com/topic/mwc2020/en/?ic_medium=hwdc&ic_source=ebg_EEBGHQ205001G&source=ebg_banner&ic_content=mwc2020_en

Imagem - https://mma.prnewswire.com/media/1093158/Global_Marketing.jpg

FONTE Huawei

Related Links

www.huawei.com/cn



SOURCE Huawei