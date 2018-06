Huawei lança solução WAN IP guiada por intenção para maximizar o valor comercial das WANs

Com o desenvolvimento de novas tecnologias como IA e Big Data, vários serviços e aplicativos estão surgindo. Como tubulações que transportam esses serviços e aplicativos, as WANs testemunharão um crescimento exponencial do tráfego. As WANs tradicionais, no entanto, enfrentam muitos desafios na prestação de serviços. Por exemplo, demora semanas ou até meses desde a realização do pedido até o fornecimento do serviço. Como resultado, as WANs tradicionais não podem atender aos requisitos de serviços diversificados na era da nuvem.

Esta solução usa políticas guiada por intenção em vez de políticas de resposta passiva. Ela coleta informações de serviço e de rede em tempo real e fornece automaticamente configurações e caminhos para otimizar o tráfego de serviços. Nesta solução, a WAN passa de uma resposta passiva a um ajuste inteligente de acordo com as intenções do cliente. O controle inteligente em toda a rede baseado em Agile Controller dá suporte a operações eficientes e à evolução da largura de banda dos serviços em nuvem corporativos. O Agile Controller pode rapidamente disponibilizar serviços online e otimizar o tráfego em toda a rede em tempo real, melhorando a utilização da largura de banda de 30% para 80% e reduzindo efetivamente o OPEX.

Ma Ye, vice-presidente da linha de produtos Huawei Router & Carrier Ethernet, disse: "Todos os serviços em nuvem estão ganhando impulso crescente entre as empresas. Para lidar com o crescimento exponencial do tráfego no futuro, as WANs devem adotar uma arquitetura ultra banda larga e simplificada. A solução IP WAN guiada por intenção da Huawei pode ajudar empresas e prestadores de serviços a obter sucesso nos negócios por meio da inovação de serviços e rápida transformação baseada na nuvem."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/706479/HUAWE_IP.jpg

FONTE Huawei

SOURCE Huawei