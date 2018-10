Huawei lance des routeurs SD-WAN de nouvelle génération, simplifiant l'interconnexion cloud et réseau pour les entreprises

SHANGHAI, 16 octobre 2018 /PRNewswire/ -- À l'occasion du HUAWEI CONNECT 2018, Huawei a lancé ses routeurs SD-WAN de nouvelle génération. Les routeurs SD-WAN de nouvelle génération recourent à une plateforme unifiée et font converger des services d'agences étendus, parmi lesquels le SD-WAN, le routage, la voix, le pare-feu et le Wi-Fi, afin de simplifier le déploiement de services. Tirant parti de l'unique moteur d'accélération de matériel, ils offrent une performance de transmission deux fois supérieure à la moyenne du secteur. En outre, ils sont dotés de « 3 intelligences » -- identification intelligente des applications, pilotage intelligent du trafic basé sur les applications, et accélération intelligente -- afin de simplifier l'interconnexion cloud et réseau pour les entreprises.

De nos jours, de plus en plus d'entreprises migrent leurs applications vers des clouds tiers, ou des environnements de logiciels en tant que service (SaaS, Software as a Service). Bien que le trafic afflue sur les réseaux WAN d'entreprise, il est transmis de manière inefficace, en imposant des exigences plus strictes aux routeurs de sortie WAN. Les routeurs de sortie WAN doivent supporter les fonctions SD-WAN et faire converger de multiples services tels que le routage, la commutation, et le VPN pour traiter des services à vitesse élevée, et garantir l'expérience des services clés.

Les routeurs SD-WAN de nouvelle génération de Huawei incluent des équipements pour les locaux clients (CPE) et des équipements universels pour les locaux clients (uCPE). Ils sont tous conçus sur une plateforme unifiée, s'adaptant ainsi aux interconnexions entre les agences et les clouds de différentes tailles. Les modèles d'uCPE fournissent une plateforme informatique ouverte, intègrent plusieurs fonctions de services d'agence tels que le SD-WAN, le contrôleur d'optimisation WAN (WOC), la voix, le Wi-Fi et la sécurité, et mettent en œuvre une orchestration automatique des services via le contrôleur agile basé dans le cloud de Huawei, ce qui simplifie significativement le déploiement d'agences ainsi que les opérations et la maintenance (O&M). Les routeurs SD-WAN de nouvelle génération s'appuient sur un moteur d'accélération de matériel unique, sur un mécanisme de traitement concomitant multi-cœur, ainsi que sur un cache à haute vitesse de trois niveaux, offrant des performances de transmission deux fois supérieures à la moyenne du secteur, sans détérioration de la performance pour les services clés concomitants. En outre, ils intègrent « 3 intelligences » et offrent une expérience sans perte pour les services clés.

Les routeurs SD-WAN de nouvelle génération sont disponibles en 16 modèles, incluant la gamme AR3600 pour les agences de grande taille, les sièges sociaux et les centres de données, la gamme AR2600 pour les petites et moyennes agences, la gamme AR1600 pour les petites agences, ainsi que la gamme AR650 pour les petites et moyennes entreprises (PME), et sont adaptés à tous les scénarios d'interconnexion entre les clouds hybrides, les agences et Internet, en répondant aux exigences en termes de développement de services pour les entreprises pour les trois à cinq prochaines années.

Lors du HUAWEI CONNECT 2018, Huawei a également lancé ses services cloud SD-WAN qui tirent parti des routeurs SD-WAN de nouvelle génération, en combinaison avec le contrôleur agile basé dans le cloud de Huawei, ainsi que les services de fournisseurs de services gérés (FSG) professionnels. Les services cloud SD-WAN de Huawei sont adaptés aux scénarios d'interconnexion des chaînes d'entreprises, des grandes sociétés multi-agences, et des PME. Ces services fourniront aux sociétés clientes des interconnexions qui sont particulièrement adaptées pour la convergence cloud-réseau dans l'ère du « tout cloud », en permettant aux entreprises de se connecter intelligemment au cloud.

Zhu Yaming, directeur général adjoint de Huawei Enterprise Gateway Domain, a déclaré : « La gamme complète de routeurs SD-WAN de nouvelle génération de Huawei est conçue pour offrir des interconnexions cloud et réseau simplifiées. Équipés de l'unique moteur d'accélération de matériel, les routeurs offrent une performance de transmission deux fois supérieure à la moyenne du secteur. Ils intègrent également une convergence de services et une interconnexion d'agences simplifiée, ainsi qu'une mise en service VAS à la demande, un pilotage intelligent du trafic basé sur les applications, ainsi qu'une accélération, ce qui améliore significativement l'expérience d'interconnexion des agences pour les sociétés clientes. »

Huawei effectue des investissements et des innovations de manière continue dans le domaine du SD-WAN. Les solutions et produits SD-WAN de Huawei desservent désormais plus de 30 clients des secteurs du gouvernement, de la finance, des grandes entreprises, des opérateurs et des FSG, en les aidant à réussir commercialement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://e.huawei.com/en/solutions/business-needs/enterprise-network/sd-wan