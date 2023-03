Huawei lance sa solution Smart Classroom 2.0 au MWC 2023

BARCELONE, Espagne, 2 mars 2023 /PRNewswire/ -- Huawei a lancé une solution de classe intelligente de nouvelle génération au Forum sur l'éducation, qui fait partie du MWC 2023. La solution utilise le Wi-Fi 7 et des dispositifs périphériques intelligents pour permettre des pratiques d'enseignement intelligentes grâce à une synergie entre le cloud et la périphérie. Lors de ce forum, Huawei a également proposé de mettre en œuvre des ressources éducatives inclusives, d'améliorer les capacités de recherche et d'optimiser la gestion grâce à des solutions éducatives tous scénarios, pour finalement accélérer la mise à niveau numérique de l'industrie de l'éducation.

Smart Classroom 2.0 Solution Launch

Dans son discours d'ouverture, Mark Yang, directeur de l'industrie de l'éducation du secteur public mondial de Huawei, a déclaré : « Les TIC de nouvelle génération sont à l'origine de la transformation numérique de l'éducation. Les canaux d'apprentissage diversifiés, l'expérience immersive et l'apprentissage universel sont des tendances. Huawei s'associe à des partenaires de solutions pour aider les clients à construire une base numérique, à créer des campus et des salles de classe intelligents et à numériser les activités d'enseignement. Ensemble, nous faisons la promotion d'environnements intelligents pour un enseignement basé sur des scénarios, des expériences et des interactions, afin d'améliorer l'éducation et les capacités de recherche. »

Nadim Abdulrahim, expert industriel du secteur public mondial de Huawei, a annoncé le lancement de la solution Smart Classroom 2.0 et a présenté les solutions éducatives tous scénarios de Huawei. Selon M. Abdulrahim, « Les solutions éducatives de Huawei intègrent les TIC dans les scénarios d'enseignement. Huawei modernise les salles de classe intelligentes, en permettant la mise en place d'un réseau de campus convergent basé sur le Wi-Fi 7 de Huawei, qui se connecte au réseau tout optique respectueux de l'environnement et économe en énergie, afin de construire un environnement d'enseignement intelligent diversifié. Cela aidera les éducateurs à briser les limites de temps et d'espace et à permettre un enseignement et un apprentissage universels pour garantir une éducation égale et inclusive. »

La solution Smart Classroom 2.0 offre les avantages suivants :

les terminaux d'accès sont mis à niveau ;

le Wi-Fi 7 offre un débit d'interface aérienne de 18,67 Gbit/s, garantissant un apprentissage en ligne fluide ;

des dispositifs périphériques intelligents connectent les ressources vidéo à la plateforme cloud pour fournir des fonctions telles que la présence intelligente, la conversion de la parole en texte en temps réel et la gestion des ressources vidéo en ligne ;

la solution prend en charge la diffusion en direct, l'enregistrement automatisé et l'analyse de classe, facilitant ainsi l'enseignement intelligent grâce à une synergie entre la périphérie et le cloud.

Huawei assure des services de classe intelligente fluides à l'aide d'un réseau de campus convergent et du NREN. Ceux-ci créent une base cloud numérique hautes performances. En se concentrant sur les salles de classe intelligentes, les campus intelligents et l'innovation en matière de recherche, Huawei conçoit des solutions éducatives tous scénarios afin de favoriser le développement d'une éducation de haute qualité.

Ana Margarita Reyes, PDG de Maiwei, la société de technologie et d'innovation d'EXSUSA, Panama, a déclaré : « Au Panama, les TIC traditionnelles empêchent l'enseignement intelligent. Grâce à Huawei, nous construisons des campus intelligents à l'aide de NCE-Campus, un système de stockage et d'analyse vidéo, et d'IdeaHub. Cela favorise une gestion efficace et intelligente du campus et un enseignement numérique, ce qui se traduit par une meilleure expérience d'apprentissage. »

Huawei a contribué à promouvoir l'éducation intelligente auprès de plus de 2 800 clients issus de ministères de l'éducation, d'universités et d'instituts de recherche dans 120 pays et régions. À l'avenir, Huawei continuera à fournir des solutions innovantes basées sur des scénarios pour le secteur de l'éducation, à accélérer la transformation numérique et à aider le monde à cultiver des talents innovants.

