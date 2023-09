Huawei lance une solution d'architecture intelligente et d'E&P intelligente pour l'industrie pétrolière et gazière

SHANGHAI, le 22 septembre 2023 /PRNewswire/ -- À l'occasion du salon HUAWEI CONNECT 2023, Huawei a lancé sa solution d'architecture intelligente et d'E&P intelligente pour l'industrie pétrolière et gazière.

L'architecture intelligente de Huawei pour l'industrie pétrolière et gazière se compose de six segments intelligents. Chaque segment implique un découplage hiérarchique. L'architecture est compatible avec les principaux cadres tiers et peut s'interconnecter avec des plateformes et des lacs de données tiers existants ou nouvellement construits.

Sur la base de grands modèles, les utilisateurs peuvent adopter une approche différenciée pour répondre aux besoins intelligents émergents. L'architecture intelligente unifiée s'appuie sur ce que l'industrie, les partenaires et Huawei ont à offrir et peut s'adapter à tous les types de modèles commerciaux.

La solution d'E&P intelligente de Huawei intègre un calcul haute performance, un stockage massif de données, des modèles d'exploration IA et une planification collaborative des ressources logicielles et matérielles. Les nouvelles technologies, telles que le stockage, les plateformes informatiques à haute performance, l'IA et le cloud, aident les entreprises pétrolières et gazières à réaliser des recherches efficaces et raffinées en matière d'E&P.

La solution de stockage E&P de Huawei fournit des périphériques de stockage stables, fiables, sécurisés et performants pour les héberger. Elle répond aux besoins de performance de stockage du traitement des données sismiques, d'interprétation et de simulation numérique des réservoirs, et raccourcit le temps de traitement de routine de 30 %.

La solution cloud d'E&P de Huawei met en œuvre une gestion et un partage des données centralisés basés sur le cloud, ce qui permet aux clients de convertir les dépenses d'investissement en dépenses d'exploitation. La zone de traitement maximale peut être étendue de 400 km2 à 2 000 km2, et la profondeur de la strate qui peut être traitée est augmentée de 5 km à 8 km, améliorant considérablement le traitement sismique et l'efficacité d'interprétation.

Huawei fournit une plateforme d'IA qui offre des services de traitement et d'interprétation des données sismiques, d'identification des réservoirs de pétrole et de gaz par diagraphie et de diagnostic de l'état des puits de pompage. La période de modélisation de l'exploration sismique et de l'interprétation de la diagraphie des puits peut être réduite de 80 %, et la précision de la prédiction des fractures et des cavernes de carbonate et de l'identification des fluides de diagraphie des puits peut être augmentée de plus de 95 %. Cela permet non seulement d'améliorer l'efficacité de l'exploration et de la prédiction, mais aussi de consolider et de transmettre l'expérience des experts.

Pour le développement futur du pétrole et du gaz, Huawei restera fidèle à son positionnement, exploitera pleinement sa technologie numérique complète, sera un constructeur de ponts intelligents et travaillera avec ses clients et ses partenaires pour rendre la technologie de l'IA omniprésente.

