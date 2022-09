Huawei lançou o artigo "O Poder do Armazenamento de Dados - A Pedra Angular Digital do Desenvolvimento de Uma Sociedade de Alta Qualidade"

BANGKOK, 22 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Huawei lançou hoje, na Huawei Connect 2022, o artigo: "O Poder do Armazenamento de Dados - A Pedra Angular Digital do Desenvolvimento de Uma Sociedade de Alta Qualidade". O artigo define indicadores quantitativos para medir os recursos de armazenamento de dados e analisa o cenário atual de armazenamento de dados em diferentes regiões do mundo. O objetivo é ajudar governos e empresas a avaliar, projetar e desenvolver melhor os recursos de armazenamento de dados.

Gu Xuejun, vice-presidente da linha de produtos de TI da Huawei (PRNewsfoto/Huawei)

Gu Xuejun, vice-presidente da linha de produtos de TI da Huawei, disse: "Atualmente, o potencial de armazenamento de dados é medido em função da capacidade. No entanto, com o rápido desenvolvimento do setor e o surgimento de novos e diversificados serviços de dados, como IA e big data, a capacidade por si só não é suficiente para medir o desenvolvimento futuro e a construção de sistemas de armazenamento. Precisamos de uma definição mais científica e um sistema de avaliação para medir efetivamente os recursos de armazenamento de dados."

O mundo inteligente está impulsionando o crescimento explosivo de dados em todos os setores, e a transformação digital desses setores requer poderosos recursos de armazenamento de dados ou poder de armazenamento de dados. O artigo define o conceito do poder de armazenamento de dados, além de oferecer:

Um conceito e uma conotação do poder de armazenamento de dados: O poder de armazenamento de dados é um conceito abrangente que inclui capacidade de armazenamento (o núcleo), desempenho, confiabilidade e comprometimento com o ambiente.

Pesquisa quantitativa sobre o valor do armazenamento de dados: Os cálculos da Huawei mostram que um investimento em armazenamento de dados de USD 1 contribui para um valor direto de USD 5, um valor indireto de USD 8 e um valor induzido de USD 30 a 40.

Um sistema indicador que avalia o poder de armazenamento de dados de uma área ou de um data center: Este sistema compreende 35 indicadores de três níveis em quatro direções -- magnitude, eficiência, trabalho de base e avanço -- com base nas características de países e empresas.

Uma avaliação do poder de armazenamento em 20 países e regiões: O artigo analisa por que determinados países lideram a classificação do poder de armazenamento de dados e como aqueles com classificação inferior podem alcançá-los. Além disso, oferece sugestões de políticas para melhorar o poder de armazenamento de dados.

Gu Xuejun disse: "Considero este artigo uma exploração significativa que gerará mais interesse em promover do desenvolvimento do setor de armazenamento de dados. Somente quando os dados são bem armazenados, rapidamente computados e transmitidos de forma estável por meio de redes, a infraestrutura digital é capaz de descobrir o valor dos dados e promover melhor o desenvolvimento econômico e social de alta qualidade."

Para mais informações, clique em: https://e.huawei.com/topic/data-storage-power-mega/en/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1904415/Gu_Xuejun_Vice_President_Huawei_IT_Product_Line.jpg

FONTE Huawei

SOURCE Huawei