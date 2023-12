Huawei, l'UNESCO et le ministère de l'Éducation lancent une initiative d'éducation verte pour promouvoir l'action climatique en Thaïlande

BANGKOK, 7 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Huawei, l'UNESCO et le ministère de l'Éducation ont annoncé leur partenariat stratégique dans le cadre de l'initiative d'éducation verte, conçue pour éduquer les jeunes et les communautés à l'échelle nationale sur l'importance de l'action climatique et leur donner les moyens d'agir.

L'initiative couvre trois domaines :

Huawei, UNESCO and Ministry of Education Launch Green Education Initiative to Drive Climate Action in Thailand Students on board at Huawei Digital Bus

Écoles vertes : promouvoir la sécurité de l'eau, l'énergie propre, la production de biomasse et la gestion des déchets dans les établissements d'enseignement.

promouvoir la sécurité de l'eau, l'énergie propre, la production de biomasse et la gestion des déchets dans les établissements d'enseignement. Compétences vertes : développer les compétences des étudiants, des éducateurs et des communautés pour promouvoir la responsabilité environnementale et la durabilité.

développer les compétences des étudiants, des éducateurs et des communautés pour promouvoir la responsabilité environnementale et la durabilité. Communautés vertes : s'engager avec les communautés locales pour sensibiliser et promouvoir les pratiques vertes au-delà des écoles.

Huawei, dans le cadre de son initiative TECH4ALL , et l'UNESCO prévoient de développer des programmes et des solutions écologiques couvrant ces trois domaines en partenariat avec le ministère thaïlandais de l'Éducation. Les projets comprennent des technologies d'alimentation numérique pour les écoles, une formation à l'énergie verte pour les étudiants, et un bus numérique pour fournir une formation à l'alphabétisation numérique et à l'action climatique, en mettant l'accent sur les zones rurales et isolées de toute la Thaïlande.

L'UNESCO définit l'« écologisation » comme la recherche de connaissances et de pratiques plus responsables sur le plan écologique et favorisant l'utilisation durable des ressources naturelles pour les générations actuelles et futures.

« Les ODD sont arrivés à un point intermédiaire et il reste encore beaucoup à faire. Personne ne peut y arriver seul, y compris les Nations Unies », a déclaré Kirimoke Drollett, chef de l'administration du bureau régional de l'UNESCO à Bangkok, lors de l'événement de lancement dans la province de Nakhon Nayok. « Il est essentiel que nous prenions des mesures urgentes et accélérées pour remettre les ODD sur les rails, et notre partenariat accélérera les efforts en faveur de l'action climatique par le biais de l'éducation verte. L'UNESCO est fière de soutenir la Thaïlande dans l'écologisation et la garantie d'un avenir radieux pour tous. »

La Thaïlande a annoncé une réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 et une feuille de route pour la neutralité carbone d'ici à 2050. Pour atteindre ces objectifs, l'énergie solaire doit être encouragée en tant que source d'énergie cruciale. En Thaïlande, la capacité de production d'énergie solaire est actuellement de 2 633 mégawatts et devrait atteindre 14 864 mégawatts d'ici 2037.

L'initiative pour l'éducation verte témoigne d'un engagement commun à donner aux jeunes, aux communautés et aux autres parties prenantes les moyens de jouer un rôle actif dans la lutte contre le changement climatique. Le département de l'encouragement à l'apprentissage (DOLE) du ministère thaïlandais de l'Éducation soutiendra l'apprentissage continu pour les personnes de tous âges et veillera à ce que l'initiative atteigne les communautés qui en ont le plus besoin.

« Je suis ravi et fier de travailler avec l'UNESCO et Huawei Thaïlande pour mener ensemble des projets d'écoles et d'éducation vertes en Thaïlande. Cette initiative est conforme à la mission de la loi sur l'encouragement à l'apprentissage, B.E. 2566, qui vise à permettre aux personnes de tous sexes, âges et professions d'apprendre partout et à tout moment grâce à la technologie numérique », a déclaré le Dr Chaipat Panwatanasakul, expert en développement de programmes scolaires et directeur de division de la stratégie et de la planification au département de l'encouragement à l'apprentissage (DOLE) du ministère thaïlandais de l'Éducation.

Huawei s'appuiera sur son expertise technologique en matière de solutions numériques et écologiques pour soutenir l'initiative.

« Dans le cadre du parcours de la Thaïlande vers un avenir numériquement connecté et à faible émission de carbone, Huawei s'est engagé à encourager une Thaïlande numérique inclusive et durable au cours des 24 dernières années. Huawei a déjà installé un total de plus de 5 onduleurs de gigawatts dans les foyers et les industries thaïlandais. Dans ce projet d'éducation verte, Huawei consacrera son innovation technologique dans les solutions d'énergie numérique et son expérience de renforcement des capacités dans la formation à l'énergie verte. Avec l'UNESCO, le ministère de l'Éducation et nos partenaires, nous visons à soutenir la feuille de route de la neutralité carbone de la Thaïlande et la formation d'ingénieurs locaux spécialisés dans les énergies vertes », a déclaré Benjamin Liu, directeur du département des ressources humaines de Huawei Thaïlande.

Plus de 150 personnes, dont le bureau de l'UNESCO à Bangkok, des fonctionnaires locaux, des partenaires, des enseignants et des étudiants, ainsi que des membres de la communauté, ont assisté à l'événement de lancement en Thaïlande. Plusieurs écoles professionnelles de cette communauté ont présenté leurs produits agricoles locaux dans le cadre de l'initiative d'autonomisation de la communauté.

À propos de l'UNESCO

L'UNESCO est l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture. Elle cherche à construire une société juste, inclusive, pacifique, ouverte et fondée sur la connaissance. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site UNESCO Bangkok | UNESCO .

À propos du ministère de l'Éducation de la Thaïlande

Le ministère thaïlandais de l'Éducation s'efforce d'améliorer la qualité de l'enseignement et les possibilités d'éducation pour tous les Thaïlandais du pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.moe.go.th .

À propos de Huawei TECH4ALL

TECH4ALL est l'initiative et le plan d'action à long terme de Huawei en matière d'inclusion numérique. Grâce à des technologies et des partenariats innovants, TECH4ALL a été conçue pour aider à promouvoir l'inclusion et le développement durable dans le monde numérique.

Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur le site Web TECH4ALL à l'adresse https://www.huawei.com/en/tech4all

Suivez-nous sur Twitter : https://twitter.com/HUAWEI_TECH4ALL

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2294265/Huawei_UNESCO_Ministry_Education_Launch_Green_Education_Initiative_Drive_Climate.jpg