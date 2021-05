Huawei Mobile Services s'associe à Swrve pour offrir aux utilisateurs de Huawei un des meilleurs services de fidélisation client

Le SDK de Swrve intégré au service Push de Huawei est désormais disponible pour les clients de Swrve et les développeurs du monde entier

SHENZHEN, Chine, 13 mai 2021 /PRNewswire/ -- Huawei, leader mondial de la technologie, s'est associée à Swrve , une importante plateforme de marketing et d'expérience client, permettant aux entreprises mondiales de s'engager auprès des utilisateurs de mobiles Huawei par le biais du service Push de Huawei qui est intégré au SDK de Swrve.

« Nous sommes ravis d'étendre notre plateforme de marketing et d'expérience client en temps réel pour le mobile, le web et la télévision aux plateformes et appareils Huawei. Les clients de Swrve auront désormais la possibilité de déployer de puissantes expériences de messagerie push et in-app pour atteindre les consommateurs de Huawei avec des expériences dynamiquement personnalisées et construites autour de l'individu pour approfondir de manière mesurable les relations », a déclaré Lisa Cleary, PDG de Swrve.

Swrve , qui figure parmi les leaders du quadrant magique Gartner 2020 pour les plateformes de marketing mobile, fournit un ensemble de fonctionnalités mobiles telles que les notifications push, les expériences in-app et les expériences intégrées permettant aux entreprises d'interagir et de s'engager auprès de leurs utilisateurs.

Ce partenariat permet de créer des expériences uniques, intuitives et de qualité pour les clients du monde entier

Le partenariat entre Swrve et Huawei permet aux marques et aux fabricants d'établir une relation directe avec les consommateurs, axée sur le mobile, à l'aide d'un seul outil de fidélisation, sans compromettre les canaux de diffusion multiplateformes.

« Chez Swrve, nous comprenons l'importance d'offrir une expérience client vraiment exceptionnelle, sans le moindre compromis, sur tous les appareils et toutes les plateformes », explique Lisa. « Le partenariat entre Swrve et Huawei ouvre la porte aux marques mondiales pour se connecter davantage directement aux consommateurs avec des expériences fortes à l'échelle mondiale. »

Huawei s'engage à établir des partenariats solides avec d'importantes plateformes, en fournissant aux marques les outils et l'expertise nécessaires pour créer des expériences uniques, intuitives et haut de gamme pour leurs clients tout en développant leur activité. Avec l'arrivée de Swrve dans l'écosystème HMS, son kit de développement logiciel (SDK) facile à utiliser est désormais disponible pour les marques qui souhaitent activer les services push et fournir rapidement des services pertinents et personnalisés à leurs clients.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site des partenaires de l'écosystème Huawei et le guide d'intégration du SDK de Swrve .

A propos de AppGallery - Top 3 du marché mondial des applications

AppGallery est un écosystème intelligent et innovant qui permet aux développeurs de créer des expériences uniques pour les consommateurs. Notre HMS Core unique permet aux applications d'être intégrées sur différents appareils, ce qui offre plus de simplicité et une expérience plus fluide. Cela fait partie de notre stratégie d'ensemble « 1+8+N » chez Huawei.

Notre vision est de faire d'AppGallery une plateforme de distribution d'applications ouverte et innovante qui soit accessible aux consommateurs et qui, en même temps, protège strictement la vie privée et la sécurité des utilisateurs tout en leur offrant une expérience unique et intelligente.

À propos de Swrve

Swrve est la principale plateforme de marketing et d'expérience client pour le mobile, le web et la télévision, aidant les grandes entreprises à se connecter avec leurs clients mobiles pour créer des relations durables et précieuses. Des marques de renommée mondiale telles que Playrix, Sony Pictures et Telefónica utilisent Swrve pour identifier, prédire et anticiper les besoins des clients grâce à des données comportementales en temps réel sur les applications mobiles, Web et TV. Pour en savoir plus, consultez le site swrve.com ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

