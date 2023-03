Huawei na MWC 2023: o mundo inteligente precisa de um setor de TIC e uma economia digital mais fortes

BARCELONA, Espanha , 1 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Ao longo do MWC Barcelona 2023, a Huawei se reunirá com operadoras, parceiros do setor e outros importantes formadores de opinião de todo o mundo para discutir o "GUIDE para o mundo inteligente". Juntos, analisarão como usar o plano de negócios GUIDE para estabelecer as bases para o 5.5G e aproveitar o sucesso do 5G para uma prosperidade ainda maior em um mundo inteligente.

Estande de exibição da Huawei no Hall 1 do MWC Barcelona 2023

O principal estande da Huawei no Hall 1 do MWC Barcelona foi projetado em torno do conceito de "Futuro Inteligente, Cheio de Esperança". No estande, a Huawei retratou uma era alimentada pela economia digital e definida por uma colaboração mais vibrante e cheia de possibilidades ilimitadas. No evento, a Huawei também apresentará seus mais recentes produtos e soluções que oferecem as melhores experiências em 5G, conectividade premium e inteligente de ultra banda larga, transformação digital e inteligente, e sua solução Green 1-2-3. As demonstrações da Huawei mostram um claro compromisso com a inovação para a era 5.5G, criando valor para os clientes e estimulando a economia digital.

No final de 2022, o 5G já havia mostrado que é um sucesso comercial global, com mais de um bilhão de usuários móveis conectados. Operadoras líderes na China, Coreia do Sul, Suíça, Finlândia e Kuwait já alcançaram taxas de penetração de mais de 30% de usuários 5G, e mais de 30% de seu tráfego vem do 5G. De acordo com o mais recente Relatório de Benchmark 5G realizado pela Cidade da Ookla, a Huawei desempenhou um papel importante na construção da rede 5G nas 10 primeiras cidades entre as 40 mais representativas do mundo que já estão habilitadas para 5G. É importante observar que os resultados de desempenho do 5G nessas 10 cidades mostram que as redes 5G construídas pela Huawei oferecem a melhor experiência.

Seguindo o conceito da Huawei de "A passos largos em direção à era 5.5G" proposto em julho de 2022, a Huawei está destacando as cinco principais características da era 5.5G: experiências de 10 Gbps, interconexão de cenários completos, detecção e comunicação integradas, redes L4 de condução autônoma e TIC verde. As principais operadoras globais, organizações de padrões e parceiros do ecossistema do setor estão se unindo para promover a inovação e a exploração desta era 5.5G, pois nela serão criados um maior número de novos aplicativos e oportunidades de negócios.

O investimento contínuo e robusto em infraestrutura de TIC estimula diretamente o crescimento na economia digital. Um relatório de terceiros mostra que, à medida que novas redes evoluem de uma geração para outra, esse efeito é amplificado em 15%. Daqui para a frente, acreditamos que o plano de negócios do GUIDE, que combina 5G e 5.5G, define claramente como será a evolução da TIC e trará maior valor. Juntamente com nossos clientes e parceiros, continuaremos a inovar, construindo conectividade inteligente e redefinindo a computação. Essa colaboração em inovação criará um valor ainda maior para o setor de TIC e tornará o setor como um todo mais resiliente e próspero.

A divisão Enterprise da Huawei também realiza seu próprio evento no MWC 2023, com o tema "Liderando Juntos a Infraestrutura Digital para um Novo Valor", onde lançará mais de 50 inovadores produtos e soluções para clientes globais. Entre os destaques estão a Solução Simplificada Inteligente para Rede de Campus, uma série de soluções inovadoras de data center e estratégias de negócios para pequenas e médias empresas (PMEs).

Em termos de dispositivos, a Huawei apresenta suas novas séries HUAWEI Mate 50, HUAWEI WATCH Buds e HUAWEI WATCH GT Cyber, que vêm com inovações em áreas como imagens móveis, condicionamento físico e saúde, além de escritório inteligente.

Huawei no MWC 2023

O MWC Barcelona 2023 acontece de 27 de fevereiro a 2 de março em Barcelona, na Espanha. A Huawei apresenta seus produtos e soluções no estande 1H50 no Fira Gran Via Hall 1. Juntamente com operadoras globais, profissionais do setor e formadores de opinião, mergulhamos em tópicos como sucesso comercial 5G, oportunidades com 5.5G, desenvolvimento verde, transformação digital e nossa visão de usar o plano de negócios GUIDE para estabelecer as bases para o 5.5G e aproveitar o sucesso do 5G para uma prosperidade ainda maior. Para mais informações, visite: https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2023.

Sobre a Huawei

A Huawei é líder global de infraestrutura para Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e dispositivos inteligentes, e uma das 100 marcas mais valiosas do mundo, de acordo com a Forbes. A companhia tem a visão de enriquecer a vida das pessoas por meio da comunicação e é dedicada à inovação centrada no cliente. Com sólidas parcerias com a indústria local, está comprometida com a criação de valor para operadoras de telecomunicações, empresas e consumidores, oferecendo produtos e soluções de alta qualidade e inovação, e com a transformação digital, oferecendo soluções de nuvem e servidores de Huawei Cloud, em mais de 170 países e territórios. Com mais de 195 mil funcionários em todo o mundo, a companhia atende mais de um terço da população mundial. A Huawei também acredita que a digitalização é o caminho para um mundo mais sustentável e uma economia zero carbono, baseada em fontes renováveis de energia. Nos últimos 10 anos, nossos investimentos em P&D ultrapassaram US$ 132,54 bilhões, o que coloca a Huawei como a 2ª empresa que mais investe em pesquisa no mundo. É por isso que nos tornamos um dos maiores detentores de patentes do globo. Até o final de 2021, tínhamos 110.000 patentes ativas em todo o mundo. Na nova era digital, a indústria de TIC exigirá ainda mais investimento em pesquisa e desenvolvimento, e a Huawei continuará desempenhando seu papel principal na inovação para construir um mundo totalmente conectado e inteligente. Também em 2021, a Huawei foi classificada como a 8ª companhia mais inovadora do mundo, de acordo com o Boston Consulting Group. Há 25 anos no país, a Huawei está no Brasil para o Brasil e quer se tornar cada vez mais uma importante parceira na transformação digital e na contribuição com tecnologias sustentáveis para a sociedade brasileira. Além de líder no mercado nacional de banda larga fixa e móvel por meio das parcerias estabelecidas com as principais operadoras de telecomunicações, a Huawei tem um perfil integrado, com soluções para os setores público, privado, financeiro, transporte, mineração, energia e nuvem. A empresa possui escritórios nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Recife, além de um Centro de Distribuição em Sorocaba (SP) e um Centro de Treinamento em São Paulo. Trabalhamos em parceria com brasileiros, impulsionando a inovação e ajudando a desenvolver novos talentos locais para o setor de telecomunicações. Nos últimos 10 anos, treinamos mais de 40 mil talentos em todo o Brasil.

Para mais informações, visite a Huawei online ou siga-nos:

Facebook

Twitter

InstagramLinkedIn

YouTube

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2013737/1.jpg

FONTE Huawei

SOURCE Huawei