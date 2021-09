Huawei organizuje oficjalne otwarcie europejskiego Laboratorium Innowacji w zakresie Finansów Cyfrowych i Bezpieczeństwa - Fin²Sec

Huawei i należące do spółki centrum B+R w Finlandii będzie współpracować z badaczami z Uniwersytetu Aalto i Uniwersytetu Helsińskiego, jak również z piętnastoma uczestnikami Laboratorium¹ – bankami i przedsiębiorstwami z branży fintech z całej Europy. Podczas otwarcia, przedstawiciele marek z branży usług finansowych, takich jak, Raiffeisen Digital z Austrii, BLIK , czołowy system płatności mobilnych z Polski oraz Neonomics , pionier otwartych usług bankowych z Norwegii, przedstawili wyzwania, z którymi mierzą się przy dostarczaniu rozwiązań cyfrowych klientom.

„Celem Huawei jest dostarczanie płynnych doświadczeń związanych ze sztuczną inteligencją konsumentom w ich codziennym życiu, co oznacza łatwy, wygodny dostęp do usług finansowych – mówi Derek Yu, prezes spółki Huawei Consumer Business Group w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej, krajów nordyckich i Kanad. - Laboratorium Innowacji w Zakresie Finansów Cyfrowych i Bezpieczeństwa wzmacnia nasze zaangażowanie w rozwijanie nowych koncepcji, które przynoszą rozwiązania współczesnych potrzeb konsumentów. Cieszymy się, że możemy otworzyć się na przyszłe technologie i usługi, przyczyniając się do napędzania innowacji".

Czynniki transformacji cyfrowej

Cele Fin²Sec skupiają się na trzech kluczowych obszarach napędzania cyfrowej transformacji: technologie mobilne, obejmujące usprawnienie procesu płatności i lepszy dostęp z dowolnego miejsca, niezależnie od okoliczności i sytuacji; innowacje, które sprawiają, że obsługa jest prostsza i wygodniejsza; oraz partnerstwa, które łączą biznes, bankowość, wiedzę akademicką i technologiczną, aby wspomóc tworzenie uniwersalnych rozwiązań.

„Jako światowy lider w dziedzinie przemysłowego B+R z długoterminową strategią inwestowania w badania, Huawei jest na dobrej pozycji, by uruchomić i pokierować inicjatywą Fin²Sec – oświadczył Wang Aimeng, prezes Huawei Finland Research Center. - Cyfryzacja gospodarek powiedzie się tam, gdzie podmioty z sektorów badań, edukacji i przemysłu nawiążą współpracę przy realizacji wspólnych projektów B+R".

Uwagi dla redaktorów

¹ Marki, które zadeklarowały zamiar udziału i współpracy w Fin²Sec to: Copenhagen Fintech, SOK, Intesa Sanpaolo, PAYSERA, VIA BILL, Smart ID, Neonomics, icard, Virtual Cards S.R.L, Sirumobile, Phyre, BLIK, Raiffeisen Digital, Fidesmo.

HUAWEI Consumer BG

Produkty i usługi Huawei są dostępne w przeszło 170 krajach i korzysta z nich jedna trzecia populacji globu. W Niemczech, Szwecji, Rosji, Indiach i Chinach utworzono w sumie czternaście ośrodków B+R. HUAWEI Consumer BG to jeden z trzech działów biznesowych HUAWEI, który obejmuje smartfony, komputery osobiste, urządzenia noszone, usługi w chmurze itd. Globalna sieć HUAWEI opiera się na niemal 30 latach doświadczenia w branży telekomunikacyjnej, a jej celem jest dostarczanie najnowszych innowacji technologicznych konsumentom z całego świata.

Więcej informacji na stronie https://www.huawei.com/en

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1637485/image.jpg



Related Links

https://www.huawei.com/en



SOURCE AppGallery, Huawei