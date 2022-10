Huawei organizuje v Paríži Európsky deň inovácií

Spolupráca s miestnymi partnermi na podporu inovácií

PARÍŽ, 19. októbra 2022 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Huawei dnes v Paríži usporiadala Európsky deň inovácií 2022 na tému „Otvorené inovácie pre udržateľnú Európu". Na podujatí sa stretli inovátori z celého sveta, ktorí pracujú na budovaní „digitálnej Európy" a skúmajú, ako možno využívať digitálne technológie na ochranu životného prostredia.

Na úvod programu vystúpila s prejavom europoslankyňa Ardiana Maldonado, ktorá diskutovala o „inováciách ako o našom najlepšom nástroji pre budúce globálne výzvy". Zdôraznila, že Európa naliehavo potrebuje digitálne inovácie, aby mohla čeliť budúcim výzvam. Vyzvala tiež na vytvorenie skutočne otvoreného ekosystému, v ktorom môžu podniky, startupy, akademická obec a tvorcovia politík spolupracovať, aby sa zabezpečilo, že Európa bude v nasledujúcich rokoch aj naďalej na čele.

Gaël Blondelle, viceprezident pre rozvoj ekosystémov v nadácii Eclipse Foundation, jednej z najväčších komunít otvorených zdrojov v EÚ, tiež predniesol prezentáciu na podporu riešení otvorených zdrojov pre inovačné výzvy, ktorým Európa v súčasnosti čelí, a Dario Rossi, riaditeľ laboratória A14NET Lab & DataCom Lab v Parížskom výskumnom Centre spoločnosti Huawei, diskutoval o tom, ako spoločnosť Huawei prispieva k vede a inováciám vo Francúzsku a Európe.

Otvorený ekosystém využívajúci digitálne technológie môže urýchliť rast Európy

Rainer Terlutter, viceprezident pre priemyselné riešenia pre Empolis Information Management, hovoril na podujatí o tom, prečo sú pre Európu inovácie v oblasti digitálnych technológií také dôležité, a povedal: „Inteligentné produkty a služby založené na umelej inteligencii a inteligentných znalostiach sú motorom digitalizácie."

David Chquiry, generálny riaditeľ a zakladateľ spoločnosti Green Tech Innovations, tiež dodal, že „Vzájomnou spoluprácou môžeme využívať edge computing a ďalšie nové technológie na vytváranie riešení, ktoré sú navrhnuté ekologicky."

Obzvlášť pútavým prvkom Dňa inovácií 2022 boli startupy a budúci lídri, ktorí sa podelili o svoje vlastné príbehy úspechu. Napríklad Jake Phillips, riaditeľ vývoja ekosystémov v medzinárodne uznávanej start-upovej komunite Dogpatch Labs, predstavil ekosystém svojej spoločnosti a zdôraznil potenciál inovácií a rastu pracovných miest, ktorý prinesie. Podelil sa o to, že rok 2021 bol prelomovým rokom pre investície do unicorns v Európe, pričom start-upy vstúpili do fázy hyper-rastu. Zmienil sa aj o ich práci pri presadzovaní pozitívnych politických iniciatív, ktoré umožňujú začínajúcim podnikom uvoľniť svoj potenciál.

Atul Shrivijay Athavale, vedúci cloudového ekosystému Huawei Cloud WEU, potom oznámil oficiálne spustenie programu Huawei Cloud Startup a súťaže Huawei Cloud Developer v Európe, ako súčasti záväzku spoločnosti Huawei Cloud spolupracovať s partnermi na budovaní inovatívneho startupu a ekosystému vývojárov.

Ekologická a udržateľná Európa je úzko spätá s digitálnymi technológiami

K ďalším trom rečníkom patrili technický riaditeľ nadácie Porini, Toni Caradonna, vedúci oddelenia chránených a zachovávaných oblastí, James Hardcastle, a generálny riaditeľ Rainforest Connection, Bourhan Yassin, ktorí spoločne vyzvali na budovanie zelenšej a ekologickejšej Európy s inovatívnymi digitálnymi technológiami.

Spoločnosť Huawei pokračuje vo svojom prínose pre Európu

Účastníkov potom čakala prezentácia Dr. Basalisco, riaditeľa spoločnosti Copenhagen Economics, ktorý sa podelil o kľúčové zistenia zo štúdie zverejnenej 17. októbra. Štúdia preukázala hospodársky prínos spoločnosti Huawei pre Európu v roku 2021, ktorý je významný z hľadiska pridanej hodnoty, podporovaných pracovných miest a európskych daňových príjmov. Spoločnosť Huawei tiež významne prispela k výskumu a inováciám, rozvoju talentov, udržateľnému rozvoju a sociálnej a digitálnej inklúzii v Európe.

Vo svojich záverečných poznámkach ku Dňu inovácií 2022 sa viceprezident spoločnosti Huawei pre firemnú komunikáciu, Karl Song, podelil o niekoľko skutočných príkladov toho, ako spoločnosť Huawei prispieva k digitálnemu, inteligentnému a ekologickému rozvoju v Európe aj na celom svete, a povedal: „Vždy sa budeme snažiť o digitálnu transformáciu francúzskych a európskych MSP a vytvorenie digitálnejšej Európy."

SOURCE Huawei