Huawei otrzymuje tytuł Lidera Gartner® Magic Quadrant™ 2024 w zakresie infrastruktury przewodowych i bezprzewodowych sieci LAN dla przedsiębiorstw - koncern z najwyższą oceną 3 w kategorii „Zdolność do realizacji"

najnowsza technologia Wi-Fi 7 opracowana przez Huawei przenosi sieci bezprzewodowe na nowy poziom. Testowana prędkość dla pojedynczego terminala osiąga 4,33 Gb/s, czyli dwukrotnie więcej niż w przypadku Wi-Fi 6E. Co więcej, unikalna technologia konwergentnego planowania harmonogramów znacząco poprawia współbieżność wielu użytkowników i umożliwia 30-kanałową klasę 4K VR bez jakichkolwiek zakłóceń. Kolejną pionierską technologią jest Wi-Fi Shield, która może całkowicie ukryć sygnały Wi-Fi przed nieautoryzowanymi użytkownikami.

oferowane przez Huawei niepowtarzalne rozwiązanie zapewniające najwyższą jakość obsługi aplikacji wykorzystuje technologię elastycznego warstwowania gwarantującą, że kluczowe aplikacje korzystają wyłącznie z szybkich łączy. Nowatorskie rozwiązanie oferuje komfort użytkownika na poziomie VIP umożliwia konsumentom z tej grupy korzystanie z ekskluzywnych zasobów sieciowych, co przekłada się na brak negatywnego wpływu na ich poziom zadowolenia z usług.

Aktualizacja środowiska operacyjnego i obsługi:

jest to pierwsza w branży cyfrowa mapa sieci umożliwiająca wgląd w funkcje na czterech poziomach (sieci, użytkowników, terminali i aplikacji). Ułatwia to lokalizowanie przyczyn źródłowych jednym kliknięciem i 10-krotnie podnosi wydajność obsługi i eksploatacji. Co ważniejsze, system pozwala przewidywać wzorce ruchu w sieci i automatycznie zaleca optymalny okres oszczędzania energii, poprawiając wydajność energetyczną i oszczędzając energię o 30%.