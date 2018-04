Huawei permet la transformation industrielle numérique grâce aux solutions de nouvelles TIC innovantes présentées lors de la Foire de Hanovre 2018

Le thème principal de la Foire de Hanovre 2018 est « Industrie intégrée : connecter et collaborer ». La profonde convergence des nouvelles TIC et des systèmes de fabrication à l'ère de l'Industrie 4.0 a conduit à une révolution industrielle radicale dans l'industrie manufacturière mondiale. La personnalisation à large échelle, la conception collaborative globale, les usines intelligentes, la maintenance prédictive et les voitures connectées sont en train de redéfinir la chaîne de valeur dans son ensemble et alimentent de nouvelles méthodes de production, de nouvelles structures industrielles, de nouveaux modèles d'affaires et la croissance économique.

Présentation d'une gamme complète de nouvelles solutions afin d'accélérer la numérisation industrielle

Zhang Lin, président de West European Enterprise Business chez Huawei, a déclaré : « Avec l'intégration de plus en plus poussée des diverses industries, la transformation industrielle exige une numérisation plus importante que jamais. En tant que fournisseur de solutions TIC de premier plan, Huawei exploite entièrement les technologies de pointe comme l'IdO, l'informatique dans le nuage, les technologies sans fil avancées (5G) et la mise en réseau agile. Nous avons également créé des plateformes OpenLab ouvertes et innovantes qui nous permettent de nous associer à des partenaires de l'écosystème afin d'accélérer la transformation industrielle numérique vers une plus grande efficacité et un niveau d'intelligence plus élevé. »

Lors de la Foire de Hanovre 2018, Huawei présente de nouvelles innovations en collaboration avec de nombreux clients et partenaires tels que le Groupe PSA, Schindler, Intel, Beckhoff, Harting, Software AG, SAP, Telefónica, Q-loud, KUKA, SDI et T-Systems. Ces innovations comprennent les technologies connectives, de nouvelles solutions et les meilleures pratiques pour faire progresser la fabrication intelligente. Parmi les réalisations menées en collaboration qui seront présentées, citons notamment : la DS 7 Crossback, le premier véhicule qui utilise la plateforme modulaire pour les véhicules connectés (CVMP - Connected Vehicle Modular Platform) du Groupe PSA et qui est équipé de la plateforme OceanConnect IoT de Huawei ainsi que des services dans le nuage pris en charge par Huawei ; un banc d'essai de la fabrication intelligente à scénarios multiples « Mise en réseau sensible au temps (TSN - Time-Sensitive Networking) + Architecture unifiée OPC (OPC UA - OPC Unified Architecture) » développé de manière conjointe par Huawei et plusieurs organisations industrielles prestigieuses ; des usines connectées et de la logistique intelligente présentées par Huawei avec KUKA, Hikvision et d'autres partenaires ; une démonstration commune avec T-Systems : nuage de gestion du cycle de vie des produits basé sur Open Telekom Cloud ; la démonstration d'une solution d'ascenseur connecté par Huawei et Schindler, un fabricant mondial de premier plan d'ascenseurs et d'escalators ; et une solution de maintenance prédictive industrielle présentée par Huawei avec Harting, Software AG et SDI. À travers une grande variété de scénarios, Huawei démontre la puissance de ses technologies connectives et notamment la 5G, le NB-IoT, l'EC-IoT, les automates programmables dans le nuage (PLC - Cloud Programmable Logic Controllers), l'eLTE, Cloud Campus et les plateformes IdO.

Lancement d'une coopération cruciale avec des entreprises de premier plan

Le premier véhicule connecté de Huawei-Groupe PSA sera lancé en Europe sur le stand de Huawei lors de la Foire de Hanovre 2018.

Huawei et le Groupe PSA ont présenté la DS 7 CROSSBACK, le premier véhicule connecté issu de leur partenariat couvrant tous les véhicules connectés du groupe annoncé au mois de novembre 2017. Grâce à la plateforme OceanConnect IoT de Huawei, le Groupe PSA a développé sa plateforme modulaire pour les véhicules connectés (CVMP), déployée à l'échelle mondiale à l'aide de services dans le nuage pris en charge par Huawei. La DS 7 CROSSBACK, lancée ce mois-ci en Chine, est le premier véhicule à bénéficier de la plateforme CVMP. Les clients peuvent accéder à de nouveaux services comme la navigation connectée, la reconnaissance vocale en langage naturel et un portail de services connectés accessible depuis l'écran du tableau de bord du véhicule. L'état de maintenance du véhicule ainsi que l'historique des trajets et des modes de conduite sont également accessibles depuis le smartphone des clients.

Huawei et Telefónica ont présenté la validation de principe du compteur intelligent NB-IoT afin d'accélérer la transformation numérique de l'aéroport de Munich .

Huawei, Telefónica et le fournisseur IdO Q-loud ont lancé de manière conjointe une validation de principe du compteur intelligent reposant sur l'Internet des objets à bande étroite (NB-IoT) pour l'aéroport de Munich. La solution comprend EnergyCam, un système de caméra développé par Q-loud, qui peut enregistrer les relevés de compteurs des compteurs à bagues, analyser les images et reconnaître les relevés de compteurs affichés par le biais du logiciel intégré, puis transférer les données au format numérique par le biais de la technologie NB-IoT sur le réseau de Telefónica vers la plateforme OceanConnect IoT de Huawei. Cette solution permet au service informatique de l'aéroport d'accéder promptement aux données des compteurs afin de pouvoir rapidement les analyser.

Huawei a lancé le banc d'essai de la fabrication intelligente TSN+OPC UA avec plusieurs organisations et sociétés renommées du secteur afin de combler le dernier kilomètre de l'Internet industriel.

Huawei a lancé le banc d'essai de la fabrication intelligente TSN+OPC UA en coopération avec des organisations internationales telles que AII, Avnu Alliance, Edge Computing Consortium (ECC) et Fraunhofer FOKUS, ainsi que des fournisseurs de renommée mondiale tels que Schneider Electric, HollySys, National Instruments Corporation (NI), B&R Automation, TTTech et Spirent Communications. Le banc d'essai comprend six scénarios d'interconnexion industrielle. TSN et OPC UA sont des facteurs de progrès déterminant des nouvelles technologies telles que la maintenance prédictive, l'analyse de données, l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle (IA). Ces technologies peuvent aider les sociétés industrielles à améliorer l'efficacité en diminuant les temps d'arrêt, en améliorant l'efficacité globale des dispositifs et en réduisant le coût total de possession (TCO).

Huawei collabore avec des partenaires mondiaux pour développer des solutions industrielles numériques innovantes plus efficaces et plus intelligentes pour le compte de ses clients, permettant de développer de nouveaux processus opérationnels et des plateformes d'infrastructures pour l'Industrie 4.0. Les solutions ont aidé plus de 1000 sociétés de fabrication dans le monde entier à améliorer l'efficacité de leur production.

La Foire de Hanovre 2018 se déroulera du 23 au 27 avril au Centre des expositions de Hanovre, en Allemagne. Le stand D18 Huawei se trouve dans le hall 6. Pour en savoir plus sur les produits et solutions d'Huawei qui seront présentés lors de la Foire de Hanovre 2018, veuillez visiter : http://e.huawei.com/topic/hannovemesse2018-en/index.html.

