Huawei представила PowerPOD 3.0-- систему электропитания нового поколения

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Huawei

May 26, 2022, 23:00 ET

ДУНГУАНЬ (Китай), 27 мая 2022 г. /PRNewswire/ -- Главный технический директор подразделения компании Huawei по центрам обработки данных Фэй Чжэньфу (Fei Zhenfu) в ходе презентации центров обработки данных нового поколения представил систему электропитания нового поколения PowerPOD 3.0. Благодаря инновациям в базовых технологиях и конвергенции компонентов, данное решение оптимизирует компоновку и обеспечивает надежную систему энергоснабжения центров обработки данных, обеспечивающую экономию занимаемой площади, электроэнергии и времени.

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Экономия занимаемой площади: на 40% меньше занимаемой площади 

Использование инновационной конвергентной архитектуры и сверхвысокая плотность UPS5000-H позволяют повысить удельную плотность на шкаф и оптимизировать планировку пространства системы электропитания. Количество шкафов сокращено с 22 до 11, что приводит к значительному сокращению занимаемой площади. Например, в центре обработки данных мощностью 12 мВт площадь, сэкономленная благодаря использованию решения PowerPOD 3.0, обеспечивает возможность развертывания более 170 дополнительных стоек по сравнению с традиционными системами электропитания.

Экономия электроэнергии: снижение энергопотребления на 70% 

КПД традиционных систем электропитания, как правило, составляет не более 94,5%. Для сравнения, КПД системы PowerPOD 3.0 составляет до 97,8% при более короткой длине линии. Кроме того, модель UPS5000-H обеспечивает КПД 99,1% в режиме S-ECO, эффективно снижая энергопотребление. Использование PowerPOD 3.0 в центре обработки данных мощностью 12 МВт позволит сэкономить около 300 тысяч долларов США в год.

Экономия времени: срок поставки на 75% короче 

В случае традиционной системы электропитания требуется подключение около 35 медных стержней и 180 кабелей на объекте, что означает высокие риски по качеству и 2-месячный срок поставки. В PowerPOD 3.0 для внутренних соединений используются предварительно изготовленные шинопроводы лоткового типа. С учетом того, что сборка и ввод в эксплуатацию осуществляются на заводе, строительство на объекте может быть завершено всего за две недели, что существенно приближает момент начала коммерческой деятельности для клиентов.

Освобождение от забот: на 40% меньше случаев нарушения соглашений о качестве предоставляемых услуг 

Система PowerPOD 3.0, разработанная с применением концепции «автономного вождения» и технологий искусственного интеллекта, оснащена интеллектуальной функцией iPower, обеспечивающей двухуровневую надежную структуру для сквозной прозрачности, а также прогнозирования температуры с использованием искусственного интеллекта, прогнозирования срока службы ключевых компонентов и интеллектуальных настроек. Автоматические и прогнозные эксплуатация и техническое обслуживание становятся возможными.

Центры обработки данных эволюционируют в сторону более высокой плотности и более широкого масштаба. Будучи «сердцем» центра обработки данных, система электропитания должна не только обеспечивать безопасность и надежность на протяжении всего срока службы в соответствии с ростом спроса, но и интегрировать все оборудование в цепочку энергоснабжения инновационным способом для создания дополнительной ценности для клиентов.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1826550/image_1.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1826705/2.jpg

SOURCE Huawei

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