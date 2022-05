Huawei lance PowerPOD 3.0, une nouvelle génération de système d'alimentation électrique

Grâce à une architecture convergente innovante et à l'onduleur ultra-haute densité UPS5000-H, la densité de puissance par armoire est augmentée et l'encombrement du système d'alimentation est optimisé. Le nombre d'armoires est réduit de 22 à 11, entraînant une diminution significative de l'encombrement. Dans un centre de données de 12 MW, par exemple, l'encombrement économisé par la solution PowerPOD 3.0 permet de déployer plus de 170 racks supplémentaires par rapport à une solution d'alimentation traditionnelle.

Économie d'énergie : consommation réduite de 70 %

L'efficacité de la liaison d'une solution d'alimentation traditionnelle est généralement inférieure à 94,5 %. En revanche, PowerPOD 3.0 augmente l'efficacité jusqu'à 97,8 % tout en réduisant la longueur de la liaison. En outre, l'UPS5000-H offre une efficacité de 99,1 % en mode S-ECO, ce qui réduit efficacement la consommation d'énergie. L'utilisation du PowerPOD 3.0 dans un centre de données de 12 MW permettra d'économiser près de 300 000 dollars américains chaque année.

Gain de temps : livraison plus courte de 75 %

Une solution d'alimentation traditionnelle nécessite environ 35 barres de cuivre et 180 câbles à connecter sur place, ce qui peut engendrer des problèmes de qualité et un délai de livraison de 2 mois. Le PowerPOD 3.0 utilise des jeux de barres préfabriqués semblables à des plateaux pour les connexions internes. La préfabrication et la mise en service étant effectuées en usine, la construction sur site peut être réalisée en 2 semaines seulement, ce qui accélère le déploiement du service pour les clients.

Pas d'inquiétude : taux d'erreur réduit de 40 % dans les ENS

Basé sur le concept de « conduite autonome » et les technologies de l'intelligence artificielle, le PowerPOD 3.0 est armé de la fonction intelligente iPower, qui fournit des conceptions fiables à deux couches pour une visibilité de bout en bout ainsi que la prédiction de la température par l'intelligence artificielle, la prédiction de la durée de vie des composants clés et le réglage intelligent. L'exploitation et la maintenance automatiques et prédictives deviennent possibles.

Les centres de données évoluent vers une haute densité et la grande échelle. En tant que « cœur » d'un centre de données, le système d'alimentation électrique doit non seulement garantir la sécurité et la fiabilité tout au long de son cycle de vie pour répondre à la croissance de la demande, mais aussi intégrer tous les équipements de la chaîne d'alimentation électrique de manière innovante afin de créer davantage de valeur pour les clients.

SOURCE Huawei