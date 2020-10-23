Huawei представляет Petal Search, Petal Maps, HUAWEI Docs и многое другое

Официальное поисковое приложение Petal Search, предлагаемое компанией Huawei, теперь доступно более чем в 170 странах и регионах и поддерживает свыше 50 языков, позволяя пользователям мгновенно и легко получать информацию и услуги, в которых они нуждаются.

Petal Search предлагает возможности поиска по более чем 20 категориям, включая приложения, новости, видео, графические изображения, покупки, авиарейсы и местные предприятия. Кроме того, в него встраивается разнообразный инструментарий, включая прогноз погоды, калькулятор, табло обменных курсов и даже возможность формирования документальных запросов, что помогает пользователю легко получать информацию для ежедневного использования. Новый модуль заметно обогатил поисковые возможности. Результаты поиска представляются в форме информационных карточек, а не просто ссылок на веб-страницы, что помогает пользователям мгновенно получать массу полезной информации за несколько щелчков.

Благодаря эффективному использованию интеллектуальных возможностей устройств Huawei приложение Petal Search позволяет пользователям осуществлять поиск, проводя фотоснимки или графические изображения через свою функцию визуального поиска. Она распознает множество различных объектов, включая людей, животных и достопримечательности, а также предоставляет новые возможности, такие как распознавание растений. Например, пользователь может просто сфотографировать блюдо, а Petal Search выдаст рецепт его приготовления. В приложение также встроена функция голосового поиска, поддерживающая английский, испанский, французский, арабский и многие другие языки. Эти функции помогают Petal Search удовлетворять потребности пользователей, привыкших к рациональному образу жизни, завязанному на возможности мобильных устройств.

Кроме того, при участии глобальных и местных партнеров Petal Search активно развивает службы поиска объектов социальной сферы на местах с целью предоставить пользователям разнообразные возможности поиска на основе местоположения и в зависимости от ситуации. Когда пользователь пытается узнать что-либо о местных объектах, Petal Search предоставляет ему высококачественную и наиболее популярную информацию с привязкой к его местоположению (например, персонализированные рекомендации или ближайшие точки общественного питания, часто посещаемые местные достопримечательности или скидки в расположенных поблизости магазинах).

Тем временем Petal Maps — качественный и удобный картографический и навигационный инструмент, предлагаемый компанией Huawei — обеспечивает определение местоположения, иммерсивное отображение карт, поиск нужных мест, автомобильную навигацию и возможность сохранения списков избранных мест для пользователей из более чем 140 стран и регионов. Petal Maps поддерживает отображение карт на нескольких языках с голосовыми уведомлениями на английском, французском, испанском, немецком, итальянском и китайском языках.

Кроме того, Petal Maps оснащается новейшими функциями, позволяющими в режиме реального времени публиковать обновления расписаний общественного транспорта в некоторых крупных городах, что помогает пассажирам лучше планировать свои маршруты и не волноваться во время поездок. Используя такие передовые технологии как Super GNSS и алгоритмы распознавания изображений, Petal Maps еще больше повышает точность расчетов и предлагает пользователям наиболее рациональные и наименее загруженные маршруты.

Благодаря функции управления жестами в устройствах серии HUAWEI Mate 40 водители могут переключаться между режимами навигации и просмотра карты, просто направляя ладонями поток воздуха в сторону экрана. Такие продуманные способы взаимодействия значительно облегчают процесс езды, способствуя при этом повышению безопасности вождения.

Приложение HUAWEI Docs, доступное более чем в 100 странах и регионах, обеспечивает возможность просмотра и редактирования более чем в 50 форматах, включая PDF, PPT и DOC. Благодаря синхронизации в режиме реального времени с использованием облачных возможностей HUAWEI Docs позволяет пользователям беспрепятственно работать с одним и тем же документом на разных устройствах, зарегистрированных в одной учетной записи HUAWEI ID, что повышает удобство работы по принципу «умного офиса».

Полный пакет приложений Huawei Mobile Services для полноценной «цифровой жизни»

Обновление функции Find Device позволяет пользователям находить свои устройства Huawei, включая смартфоны, часы, гарнитуры и очки. Пользователи могут либо дистанционно проигрывать рингтон, помогающий находить устройства, либо блокировать и стирать находящуюся в них информацию для защиты конфиденциальности.

В HUAWEI Themes представлены эксклюзивные пакеты тем для расширения возможностей персонализации устройств. В первую группу пакетов включены сюжеты из произведений знаменитых художников и литературных классиков, а также подборка сюжетов Ingenuity от Huawei.

Экосистема Huawei Mobile Services, поддерживаемая 2 миллионами разработчиков по всему миру, продолжает стремительно развиваться. Платформа AppGallery, входящая в тройку ведущих магазинов приложений мира, предлагает популярные глобальные и локальные приложения более чем 500 миллионам ежемесячных активных пользователей. Кроме того, платформа для разработчиков приложений HUAWEI Quick App достигла роста числа ежемесячных активных пользователей на 260% по сравнению с прошлым годом благодаря своей концепции разработки приложений, вызываемых касанием экрана и не требующих установки на устройства.

Более подробная информация о Petal Search представлена на странице по адресу: https://consumer.huawei.com/en/mobileservices/search/

Более подробная информация о Petal Maps представлена на странице по адресу: https://consumer.huawei.com/en/mobileservices/petalmaps/

Функция Find Device в настоящее время поддерживает следующие носимые устройства: HUAWEI Freebuds Pro, Freebuds Studio, Watch GT2 Pro и Gentle Monster Eyewear II.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1318210/Search_Petal_Search.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1318209/Explore_Petal_Maps.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1318211/HUAWEI_Docs.jpg

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SOURCE Huawei Consumer Business Group