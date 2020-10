A Huawei lança Petal Search, Petal Maps, HUAWEI Docs e mais

O aplicativo de mecanismo de pesquisa oficial da Huawei, Petal Search, agora está disponível em mais de 170 países e regiões e com suporte a mais de 50 idiomas, permitindo que os usuários encontrem de forma conveniente e instantânea as informações e serviços de que precisam.

O Petal Search oferece recursos de pesquisa em mais de 20 categorias, incluindo aplicativos, notícias, vídeos, imagens, compras, voos e negócios locais. Ele também desenvolve e integra várias ferramentas, como clima, calculadora, taxas de câmbio e até mesmo consulta de documentos, para ajudar o usuário a obter facilmente as informações de uso diário. Com a nova atualização, a experiência de pesquisa é agora visualmente mais rica. Os resultados da pesquisa são apresentados em cartões de informações, em vez de simples links da web, para ajudar os usuários a obter essa riqueza de informações úteis instantaneamente com apenas alguns cliques.

Aproveitando os recursos de IA dos dispositivos da Huawei, o Petal Search permite aos usuários pesquisar tirando fotos ou imagens por meio de sua função de pesquisa visual. Ele reconhece uma ampla gama de objetos, como pessoas, animais e pontos de referência, e apresentará novos recursos, como identificação de plantas. Por exemplo, o usuário pode simplesmente tirar uma foto de um prato e o Petal Search fornecerá a receita. Um recurso de pesquisa por voz também está integrado ao aplicativo, com suporte para inglês, espanhol, francês, árabe e muito mais. Esses recursos ajudam o Petal Search a atender às necessidades dos usuários acostumados a um estilo de vida eficiente e centrado no celular.

Além disso, com a cooperação com parceiros globais e locais, o Petal Search está desenvolvendo vigorosamente serviços de busca de vida local, para fornecer aos usuários uma rica experiência de busca baseada em localização e cenário. Quando o usuário procura conteúdo da vida local, o Petal Search fornece informações localizadas de alta qualidade e mais populares, como recomendações personalizadas ou alimentos próximos, atrações locais que valem a pena visitar e descontos em compras.

O Petal Maps, por sua vez, é a ferramenta de navegação e mapeamento de qualidade e conveniente da Huawei, oferecendo serviços de localização, visualizações de mapas imersivas, pesquisas de localização, navegação enquanto dirige e listas de locais favoritos para usuários em mais de 140 países e regiões. O Petal Maps suporta a visualização de mapas em vários idiomas, com notificações de voz em inglês, francês, espanhol, alemão, italiano e mandarim.

O Petal Maps também está equipado com funções de ponta para fornecer atualizações de trânsito em tempo real em algumas das principais cidades, ajudando os passageiros a planejar melhor suas rotas e a diminuir as preocupações em trânsito. Utilizando tecnologias pioneiras como Super GNSS e algoritmos de reconhecimento de imagem, o Petal Maps aumenta ainda mais a precisão e apresenta aos usuários as rotas mais eficientes e menos congestionadas.

Graças ao Controle por Gestos dos dispositivos Mate 40 Series da HUAWEI, os motoristas podem alternar entre a visualização de navegação e a visão geral do mapa simplesmente "empurrando" a palma da mão em direção à tela. Essas interações inteligentes aumentam significativamente a facilidade de viagem, além de favorecer uma experiência de direção segura.

O novo serviço HUAWEI Docs, disponível em mais de 100 países e regiões, oferece suporte à visualização e edição de documentos em mais de 50 formatos, incluindo PDF, PPT e DOC. Com a sincronização em tempo real habilitada por recursos de nuvem, o HUAWEI Docs permite que os usuários trabalhem perfeitamente no mesmo documento em diferentes dispositivos conectados ao mesmo HUAWEI ID, aprimorando a experiência de escritório inteligente.

Conjunto completo de aplicativos Huawei Mobile Services para complementar a vida digital

O upgrade no Find Device permite que os usuários localizem seus dispositivos Huawei, como smartphones, relógios, fones de ouvido e óculos. Os usuários podem reproduzir um toque remotamente para ajudar a localizar os dispositivos ou escolher bloquear e limpar as informações dos dispositivos, protegendo a privacidade do usuário.

O HUAWEI Themes introduziu pacotes de temas exclusivos para permitir uma personalização mais profunda do dispositivo. O primeiro lote de pacotes inclui temas de artistas famosos, literatura clássica e a série Ingenuity selecionada pela Huawei.

Com o suporte de 2 milhões de desenvolvedores globais, o ecossistema de Serviços Móveis da Huawei mantém um crescimento rápido. Como uma das 3 maiores lojas de aplicativos em todo o mundo, o AppGallery continua a reunir aplicativos populares globais e locais para mais de 500 milhões de usuários ativos por mês. O HUAWEI Quick App também alcança um aumento anual de 260% de usuários ativos mensais por sua experiência de toque para usar e sem instalação.

