Huawei lance les outils Petal Search, Petal Maps, HUAWEI Docs et plus

Petal Search, l'application de moteur de recherche officielle de Huawei, est désormais offerte dans plus de 170 pays et régions en plus de 50 langues, ce qui permet aux utilisateurs de trouver les informations et les services dont ils ont besoin de façon pratique et instantanée.

L'application fournit des capacités de recherche dans plus de 20 catégories, y compris les applications, les fils de nouvelles, les vidéos, les images, les achats, les itinéraires de vols et les entreprises locales. Elle développe et intègre également différents outils, comme la météo, une calculatrice, les taux de change et même la recherche dans les médias traditionnels, pour aider l'utilisateur à obtenir facilement l'information dont il a besoin au quotidien. Grâce à cette nouvelle mise à jour, l'expérience de recherche est maintenant plus riche sur le plan visuel. Les résultats de recherche sont présentés sous forme de cartes d'information, par opposition à de simples liens Web, pour aider les utilisateurs à obtenir instantanément de nombreux renseignements utiles en seulement quelques clics.

Tirant profit des capacités d'IA des appareils de Huawei, Petal Search permet aux utilisateurs de faire des recherches avec des photos ou des images grâce à sa fonction de recherche visuelle. L'application, qui permet la reconnaissance d'un large éventail d'éléments comme les personnes, les animaux et les monuments, offrira de nouvelles fonctions telles que l'identification des plantes. Il suffira, par exemple à l'utilisateur de prendre une photo d'un plat, et Petal Search lui trouvera la recette. Une fonction de recherche vocale est également intégrée dans l'application, en anglais, en espagnol, en français, en arabe, et dans d'autres langues. De telles fonctionnalités permettent à l'outil Petal Search de répondre aux besoins des utilisateurs qui sont habitués à un mode de vie axé sur l'efficacité et les appareils mobiles.

En outre, Petal Search met activement au point des services de recherche d'activités locales, en collaboration avec des partenaires mondiaux et locaux, afin d'offrir aux utilisateurs une expérience de recherche enrichissante fondée sur la localisation et différents scénarios. Avec Petal Search, les utilisateurs à la recherche de contenu sur les activités locales peuvent obtenir des renseignements pertinents de grande qualité et prisés, comme des recommandations personnalisées ou des restaurants à proximité, des attractions locales bonnes à visiter et des rabais pour leurs achats.

Parallèlement, Petal Maps, l'outil de cartographie et de navigation convivial et de qualité de Huawei, propose des services de positionnement, un affichage de cartes immersives, une fonction de recherche de lieux, un système de navigation et des listes d'endroits favoris aux utilisateurs de plus de 140 pays et régions. L'application prend en charge l'affichage des cartes en plusieurs langues, et propose des avis par message vocal en anglais, français, espagnol, allemand, italien et mandarin.

Elle est également dotée de fonctions de pointe qui permettent de publier des mises à jour sur le transport en commun en temps réel dans certaines grandes villes, ce qui aide les usagers à mieux planifier leurs itinéraires et à éviter les préoccupations associées aux déplacements. Faisant appel à des technologies pionnières comme le super système mondial de navigation par satellite et des algorithmes de reconnaissance d'images, l'outil Petal Maps offre une précision accrue et présente aux utilisateurs les itinéraires les plus efficaces et les moins encombrés.

Grâce à la fonction de contrôle par mouvements des appareils de la série Mate 40 de Huawei, les conducteurs peuvent passer de l'affichage de navigation à l'aperçu de la carte par simple « pression de l'air » vers l'écran avec la paume de leur main. Ces interactions intelligentes augmentent sensiblement la fluidité des déplacements, tout en facilitant la conduite sécuritaire.

L'outil HUAWEI Docs, qui est offert dans plus de 100 pays et régions, appuie la consultation et la révision de documents dans plus de 50 formats, notamment les fichiers PDF, PPT et DOC. Grâce à la synchronisation en temps réel rendue possible par ses capacités de cloud, HUAWEI Docs permet à différents utilisateurs de travailler ensemble sur le même document de façon harmonieuse à partir de différents appareils connectés au moyen des mêmes identifiants de connexion HUAWEI, améliorant ainsi l'expérience de bureau intelligent.

Une gamme complète d'applications des services mobiles d'Huawei qui vient compléter votre mode de vie numérique

La mise à niveau de la fonction de recherche d'appareil permet aux utilisateurs de localiser leurs appareils Huawei, notamment leurs smartphones, montres, casques d'écoute et lunettes. Les utilisateurs ont la possibilité de déclencher une sonnerie à distance afin de localiser leur appareil, ou de verrouiller l'appareil et de supprimer les informations qui s'y trouvent, ce qui permet de protéger les renseignements personnels de l'utilisateur.

HUAWEI Themes propose des ensembles de thèmes exclusifs favorisant une plus grande personnalisation de l'appareil. La première série d'ensembles comprend des thèmes portant sur des artistes célèbres, la littérature classique et la série Ingenuity sélectionnés par Huawei.

L'écosystème des services mobiles de Huawei poursuit sa croissance rapide, appuyé par 2 millions de développeurs mondiaux. AppGallery, l'un des trois principaux marchés d'applications à l'échelle mondiale, continue de regrouper au même endroit des applications mondiales et locales populaires auprès de plus de 500 millions d'utilisateurs actifs chaque mois. La Quick App de Huawei a également enregistré une augmentation du nombre d'utilisateurs actifs mensuels de 260 % par rapport à l'année précédente en raison de son installation gratuite et de son expérience taper pour utiliser.

Pour en savoir plus sur Petal Search, consultez la page https://consumer.huawei.com/en/mobileservices/search/.

Pour en savoir plus sur Petal Maps, consultez la page https://consumer.huawei.com/en/mobileservices/petalmaps/.

La fonction de recherche d'appareil soutient actuellement les technologies suivantes : Les écouteurs Freebuds Pro, le casque Freebuds Studio, la montre GT2 Pro et les lunettes Gentle Monster II de Huawei.

Photo -https://mma.prnewswire.com/media/1318210/Search_Petal_Search.jpg

Photo -https://mma.prnewswire.com/media/1318209/Explore_Petal_Maps.jpg

Photo -https://mma.prnewswire.com/media/1318211/HUAWEI_Docs.jpg

SOURCE Huawei Consumer Business Group