Huawei présente ses solutions de réseau de transport ferroviaire tout optique

SHENZHEN, Chine, 21 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Huawei a récemment présenté plusieurs solutions de réseau de transport ferroviaire tout optique, notamment la solution de réseau porteur ferroviaire urbain de nouvelle génération, le réseau optique cloud pour les chemins de fer urbains, ainsi que la solution de réseau dorsal ferroviaire tout optique.

Compte tenu des exigences et des défis du réseau à l'ère du cloud ferroviaire urbain, Huawei propose une solution de réseau porteur ferroviaire urbain de nouvelle génération : le réseau optique cloud pour les chemins de fer urbains. Xiong Xianyin, directeur technique pour l'industrie ferroviaire de Huawei Aviation & Rail BU, a déclaré que la solution de réseau optique cloud pour les chemins de fer urbains propose une large bande passante, une faible latence, une sécurité élevée et une grande fiabilité, ce qui permet de bâtir un réseau qui soutient le développement durable des chemins de fer urbains intelligents et de mieux étayer la construction de chemins de fer urbains intelligents basés sur l'architecture cloud.

La solution de réseau optique cloud de Huawei pour les chemins de fer urbains présente les caractéristiques suivantes :

Conduite à très large bande : la lumière grise et la lumière colorée coexistent dans un seul réseau, une innovation qui prend en charge l'expansion de la capacité du réseau flexible à la demande, grâce à l'extension des longueurs d'onde. La bande passante prise en charge peut évoluer de manière transparente de 100 G à 200 G, voire au-delà de 300 G. Un seul ensemble de dispositifs et une seule paire de fibres peuvent répondre aux exigences d'évolution au cours de la prochaine décennie.

Très faible latence : les services basés sur le cloud utilisent une transmission 10 G à longueur d'onde unique vers le centre de contrôle en un seul passage, éliminant ainsi la latence de transmission des nœuds intermédiaires. La latence de bout en bout est inférieure à 1 ms, ce qui garantit une expérience de service de qualité.

Opérations sécurisées : les systèmes de service sont physiquement isolés les uns des autres de bout en bout, et chaque service bénéficie d'un canal physique dédié, ce qui garantit la sécurité.

Huawei fournit la solution de réseau dorsal optique ferroviaire basée sur la technologie NHP (native hard pipe), et développe un réseau de transmission fiable et à l'épreuve du temps pour les chemins de fer intelligents. La solution présente les caractéristiques suivantes :

Isolement physique : elle hérite des caractéristiques SDH et favorise une évolution durable vers la technologie hard pipe de cinquième génération OTN OSU. Elle assure un isolement physique à 100 % des principaux services afin de garantir leur sécurité totale.

Évolution transparente : cette solution soutient la plateforme de convergence multiservices et peut prendre en charge les technologies de communication sans fil GSM-R et FRMCS, assurant ainsi une évolution transparente des réseaux de contrôle des trains.

O&M simplifié : la plateforme de gestion de cette solution hérite des habitudes d'O&M SDH. Les équipes O&M peuvent directement réutiliser cette plateforme.

Le réseau tout optique de Huawei vise à établir une base tout optique sécurisée, fiable et en constante évolution pour le transport ferroviaire, en fournissant une assurance réseau fondamentale pour le transport ferroviaire numérique et intelligent.

SOURCE Huawei