Huawei pretende tornar a adoção da nuvem "tão fácil quanto abrir uma torneira" na América Latina e Caribe, diz executivo

O Huawei Cloud Latam Summit 2022, que acontece de 21 a 22 de setembro, no Rio de Janeiro, discute o surgimento do conceito Cloud Native e seu impacto nas cadeias de valor e novos negócios

RIO DE JANEIRO, 21 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- "A Huawei quer tornar a adoção do serviço Cloud tão fácil quanto abrir uma torneira", disse Fernando Liu, presidente da Huawei Cloud América Latina, nesta quarta-feira. "Tudo na nuvem. Tudo um serviço em nuvem", afirmou.

Buscando impulsionar o crescimento de negócios baseados em nuvem na América Latina, a Huawei, líder em infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e dispositivos inteligentes, apresentou sua estratégia Everything-as-a-Service e promoveu o conceito de Cloud Native durante o Huawei Cloud Latam Summit 2022, no Rio de Janeiro.

Cloud native é um modelo dinâmico com metodologia ágil para desenvolvimento de tecnologias. Tem como base a automação de tarefas, microsserviços e outras ferramentas. Daí a expressão Everything-as-a-Service, tema do encontro que celebra os três anos da Huawei Cloud na América Latina e Caribe.

Um relatório da CNCF mostra que 81% das empresas usaram infraestrutura nativa em nuvem em 2021 e 95% estão usando ou planejam fazê-lo. Liu disse que houve um aumento de 103% na base de clientes da Huawei Cloud e aumento de 93% no número de parceiros em 2021.

"A era Cloud Native está chegando", disse ele. "Na próxima década, Cloud, AI, 5G, IoT podem se tornar as principais tecnologias para toda a nossa sociedade e promover crescimento econômico. A nuvem é a infraestrutura mais importante para a Economia Digital", afirmou Liu. "Nossa estratégia para apoiar os negócios na América Latina é abraçar o Cloud Native com Everything-as-a-Service, ou seja, pense nativo da nuvem, aja nativo da nuvem.", explicou.

O executivo da Huawei disse que as organizações devem abraçar a nuvem como um salto de desenvolvimento em direção à tecnologia inteligente digital e ao futuro. Globalmente, a Huawei Cloud já integrou mais de 240 serviços e mais de 50.000 APIs para trazer a mais recente tecnologia IA, aplicativos, big data e ferramentas de desenvolvimento para a nuvem. A inovação e a experiência da Huawei Cloud ajudarão cada vez mais organizações a migrar para a nuvem de maneira mais ágil e fácil.

"Tudo na nuvem. Tudo um serviço em nuvem". Este é o futuro que a Huawei Cloud projeta. A Huawei construirá e cuidará da infraestrutura - os servidores, armazenamento, redes, redundância, segurança e muito mais - para que os clientes não precisem criar seus próprios data centers. "Com uma conexão local à nossa nuvem, basta um clique para obter Infraestrutura como um Serviço. É tão fácil quanto abrir uma torneira, com menor custo e menor pegada de carbono", revelou.

Até o final do ano, a Huawei já terá implantado 29 regiões e 75 zonas de disponibilidade. Seu serviço de nuvem está disponível em mais de 170 países em todo o mundo. Na América Latina, são três regiões no México, Chile e Brasil e duas zonas de disponibilidade na Argentina e no Peru. A Huawei Cloud está empenhada em construir uma rede global que permita que os serviços na Huawei Cloud sejam acessados em 50 milissegundos de qualquer lugar do mundo. As empresas não precisarão mais construir seus próprios data centers.

"Até agora, somos o único provedor de nuvem que pode fornecer latência baixa para os clientes da América Latina, chave para uma adoção fácil da nuvem", disse ele. "Olhando para o futuro, a Huawei Cloud continuará a capacitar indústrias por meio da Infraestrutura como um Serviço, Tecnologia como Serviço e Especialização como Serviço, ou seja, Everything-as-a-Service, de modo a construir a fundação do ambiente de nuvem para um mundo mais inteligente", concluiu.

Huawei Cloud

A Huawei Cloud e seus parceiros implantaram 75 zonas de disponibilidade (AZs) em 27 regiões ao redor do mundo. Na América Latina, a empresa é a quarta maior provedora de serviços em nuvem, com três regiões principais no Chile, Brasil e México e duas regiões na Argentina e no Peru, totalizando oito AZs. Com base no histórico de mais de 20 anos da Huawei no fornecimento de serviços confiáveis e seguros, a Huawei Cloud está comprometida em criar uma experiência de nuvem confiável, eficiente e de baixa latência para clientes na América Latina e no Caribe.

Serviço

Huawei Cloud Latam Summit 2022

Data: 21 e 22 de setembro de 2022

Local: Grand Hotel Hyatt, Rio de Janeiro

Informações e inscrições gratuitas:

Inglês: https://www.huaweicloud.com/intl/en-us/about/minisite/hcls.html

Espanhol: https://www.huaweicloud.com/intl/es-us/about/minisite/hcls.html

Português: https://www.huaweicloud.com/intl/pt-br/about/minisite/hcls.html

Sobre a Huawei

A Huawei é líder global de infraestrutura para Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e dispositivos inteligentes, e uma das 100 marcas mais valiosas do mundo de acordo com a Forbes. A companhia tem a visão de enriquecer a vida das pessoas por meio da comunicação e é dedicada à inovação centrada no cliente. Com sólidas parcerias com a indústria local, está comprometida com a criação de valor para operadoras de telecomunicações, empresas e consumidores, oferecendo produtos e soluções de alta qualidade e inovação, e com a transformação digital, oferecendo soluções de nuvem e servidores de Huawei Cloud, em mais de 170 países e territórios. Com mais de 195 mil funcionários em todo o mundo, a companhia atende mais de um terço da população mundial. A Huawei também acredita que a digitalização é o caminho para um mundo mais sustentável e uma economia zero carbono, baseada em fontes renováveis de energia.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1904611/CloudLatamSummitRiodeJaneiro.jpg

FONTE Huawei

SOURCE Huawei