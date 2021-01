Huawei recebe o reconhecimento Gartner Peer Insights Customers' Choice (Seleção dos consumidores de Gartner Peer Insights) de 2020 na categoria de redes para centros de dados na nuvem com a qualificação mais alta

"Estamos honrados em receber essa distinção mais uma vez, com a classificação mais alta (4,9/5) e o reconhecimento dos clientes globais. Agradecemos a todos que nos deram feedback na Gartner Peer Insights", afirmou Leon Wang, presidente da rede de centro de dados da Huawei. "No futuro, manteremos o nosso compromisso de cumprir os requisitos dos clientes com a inovação contínua, oferecendo a longo prazo produtos e soluções que sejam reconhecidos pelos clientes e, ao fazê-lo, ajudar a acelerar sua transformação digital."

A solução CloudFabric da Huawei presta serviços a mais de 9200 clientes corporativos em mais de 140 países. A confiança do cliente deriva da inovação contínua da Huawei e de sua posição de liderança nas redes de centros de dados (DCN).

Em 2020, a Huawei lançou a nova solução CloudFabric 2.0. Baseada em uma arquitetura aberta, esta solução pode conectar-se a múltiplas nuvens e é compatível com dispositivos de múltiplos fornecedores, o que reduz os gastos operacionais (OPEX) em 28%. A rede inteligente e sem perdas de 400GE de alta densidade conta com perda zero de pacotes e baixa latência, o que melhora a capacidade de cômputo em 27% e as cifras de IOPS de armazenamento de dados em mais de 30%.

A Huawei lançou o interruptor DC CloudEngine 16800 de última geração de 400GE. Com base na nova plataforma líder do setor, as novas interfaces óticas e a nova inteligência, o interruptor permite uma colaboração eficiente entre diferentes campos de "nova infraestrutura" e acelera a transformação digital do setor.

Além de soluções e produtos inovadores, os interruptores da Huawei CloudEngine DC ganharam a confiança dos clientes em todo o mundo. De acordo com a participação de mercado da Gartner: os equipamentos de rede empresarial por segmento de mercado, a nível mundial no segundo trimestre de 2020 (2Q20), 29 de setembro de 2020[1], a participação de mercado dos interruptores Ethernet de 10 Gbps e 25 Gbps da Huawei ocupa a posição mais alta nas remessas portuárias globais.

O Gartner Peer Insights é uma plataforma on-line de classificações e análises de software e serviços de TI escrita e lida por profissionais de TI e tomadores de decisões de tecnologia. O objetivo é ajudar os líderes de TI a tomar decisões de compra mais criteriosas e os provedores de tecnologia a melhorar seus produtos ao receber feedbacks objetivos e imparciais de seus clientes. O Gartner Peer Insights inclui mais de 350.000 avaliações verificadas em mais de 340 mercados.

Para mais informações sobre a solução de DCN CloudFabric da Huawei e os interruptores DC de CloudEngine, acesse o site da solução DCN da Huawei.

