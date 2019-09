Huawei repensa o conceito de smartphone com o inovador HUAWEI Mate 30

Com design de entalhe ultraestreito e moldura mais fina, o Huawei Mate 30 Pro apresenta o HUAWEI Horizon Display, que se curva em um ângulo de 88 graus, para maximizar a área de exibição e proporcionar experiência de visualização imersiva inigualável de borda a borda. Vire o dispositivo para que o icônico design de anel do sistema de câmera quádrupla se destaque imediatamente, envolvido por um halo metálico.

O HUAWEI Mate 30 tem o chip da série Kirin 990, o mais sofisticado da Huawei já lançado para smartphones. Fabricado com o moderno processo de 7nm + EUV, a disruptiva versão Kirin 990 5G SoC é compatível com as redes 2G/3G/4G e os modos 5G Non-StandAlone (NSA) e StandAlone (SA), além das bandas de frequência completas Dual SIM, Dual Standby e FDD + TDD, para oferecer conectividade perfeita.

O HUAWEI Mate 30 tem uma câmera tripla SuperSensing, composta por uma câmera SuperSensing de 40 megapixels, uma câmera ultragrande angular de 16 megapixels e uma câmera telefoto de 8 megapixels. Com o processador de sinal de imagem ISP 5.0, o HUAWEI Mate 30 permite que os usuários capturem fotografias e vídeos de alta qualidade.

O HUAWEI Mate 30 Pro tem um revolucionário sistema de câmera quádrupla, com a câmera Cine de 40 megapixels, a câmera SuperSensing de 40 megapixels, a câmera telefoto de 8 megapixels e a câmera com detecção de profundidade 3D, enquanto o HUAWEI SuperCharge e o sistema operacional EMUI10 proporcionam bateria de longa duração e experiência aprimorada.

O HUAWEI Mate 30 tem uma bateria grande, de 4200 mAh, enquanto o HUAWEI Mate 30 Pro tem bateria ainda maior, de 4500 mAh. O HUAWEI SuperCharge sem fio de 27 W e o HUAWEI SuperCharge de 40 W permitem carregamento rápido e seguro, enquanto o carregamento no carro com e sem fio e um carregador externo com fio garantem a experiência perfeita em todas as situações.

Richard Yu, CEO do Huawei Consumer Business Group, declarou: "O HUAWEI Mate 30 disponibiliza todo o potencial de um smartphone. Projetado para se destacar, desafia as convenções e oferece ao usuário experiência inigualável. A era do 5G é uma oportunidade para repensar a tecnologia de smartphones, e o HUAWEI Mate 30 é a expressão máxima do que é possível".

O HUAWEI Mate 30 apresenta vários novos recursos, que oferecem experiências incrivelmente fáceis e envolventes, por meio do sistema operacional EMUI10, que lhe confere aparência mais moderna e interação superior do usuário, interação inovadora por toque lateral, para substituir o volume físico, controle de gestos por inteligência artificial, para interação com a tela sem contato e controle de dispositivos inteligentes compatíveis, para citar apenas alguns.

Além disso, o EMUI10 obteve o mais alto padrão de segurança do setor, a certificação CC EAL5+, o primeiro nível de segurança em nível de aviação comercializado do mundo, além da proteção TEE para Microkernel no sistema operacional.

HUAWEI WATCH GT 2 e HUAWEI FreeBuds 3

A Huawei também lançou sua tão esperada linha de acessórios HUAWEI WATCH GT 2. Equipada com o chip de inteligência artificial Kirin autodesenvolvido, a linha HUAWEI WATCH GT 2 oferece mais autonomia da bateria e uma série de novos recursos e funções de bem-estar.

Além disso, a Huawei também anunciou seus fones de ouvido bluetooth sem fio HUAWEI FreeBuds 3.

Cores, preços e disponibilidade

O HUAWEI Mate 30 Pro, de 6,53 pol, e o HUAWEI Mate 30, de 6,62 pol, estão disponíveis em vários materiais e cores. Os modelos e preços são:

Modelo Versão Preço (imposto incluído) HUAWEI Mate 30 Pro (5G) 8 GB de RAM + 256 GB de ROM 1.199 euros HUAWEI Mate 30 Pro (4G) 8 GB de RAM + 256 GB de ROM 1.099 euros HUAWEI Mate 30 (4G) 8 GB de RAM + 128 GB de ROM 799 euros

Sobre a Huawei Consumer BG

Os produtos e serviços da Huawei estão disponíveis em mais de 170 países e são usados por um terço da população mundial. Quinze centros de P&D foram criados nos Estados Unidos, na Alemanha, Suécia, Rússia, Índia e China. A Huawei Consumer BG é uma das três unidades de negócios da Huawei e abrange smartphones, PCs e tablets, acessórios e serviços em nuvem, etc. A rede global da Huawei foi construída ao longo de 32 anos de experiência no setor de telecomunicações e se dedica a fornecer os mais recentes avanços tecnológicos para consumidores do mundo todo.

Para obter mais informações, visite o site: http://consumer.huawei.com

