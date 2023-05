HUAWEI WATCH GT Cyber recebe oito prêmios internacionais por inovação no mercado de vestíveis

SÃO PAULO, 12 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Realizado no começo do ano em Barcelona, o Mobile World Congress 2023 (MWC) é um dos principais eventos de inovação tecnológica do mundo. Sendo uma das maiores e mais influentes empresa global de tecnologia, a Huawei apresentou uma variedade de produtos inéditos na exposição, que receberam diversos prêmios. Um dos vestíveis que mais chamou a atenção foi o HUAWEI WATCH GT Cyber, que ganhou oito prêmios de veículos internacionais, ajudando a consolidar a posição da Huawei como líder no campo de dispositivos inteligentes.

Yanko Design, Geekspin, T3, Android Headlines, Gadgetmatch, Big Tech Question (BTQ) e Phandroid foram as mídias de tecnologia e design de renome mundial que consideraram o GT Cyber como o "Melhor do MWC 2023". A T3, especialmente, elogiou a Huawei por desenvolver os smartwatches mais inovadores e disse que o HUAWEI WATCH GT Cyber leva a personalização a um nível totalmente novo.

Trusted Reviews, renomado portal de tecnologia do Reino Unido, deu o prêmio de "MWC 2023 Best in Show" para o HUAWEI WATCH GT Cyber e comentou que o produto não é um vestível típico: "embora muitos smartwatches por aí permitam que você troque a pulseira por outras alternativas, o Cyber permite que você substitua o suporte inteiro do dispositivo para realmente acrescentar uma personalização extra".

O Tom's Guide, site focado em análises de hardware, elogiou o HUAWEI WATCH GT Cyber, afirmando que ele inova de uma maneira que os outros principais players do mercado ainda não conseguiram, já que "a caixa do relógio sai completamente do suporte, pronto para ser transferido para armação totalmente nova".

O HUAWEI WATCH GT Cyber é o primeiro relógio a apresentar um estojo de dispositivo inteligente destacável, tornando mais rápido e fácil alternar o suporte, para que o consumidor possa personalizar à vontade.

Além de ser intercambiável, o GT Cyber também tem mais de 100 modos de treino1, incluindo modos profissionais como corrida, ciclismo e natação, bem como modos diferenciados, como dança de rua, boxe, skate e parkour. Ele ainda conta com algumas das melhores tecnologias de monitoramento de saúde2 que a Huawei - uma das especialistas no assunto -, tem a oferecer.

Acompanhando o usuário dia e noite, durante a semana inteira, o relógio inteligente suporta o monitoramento contínuo da frequência cardíaca, saturação do oxigênio no sangue (SpO 2 )², níveis de estresse e qualidade do sono3 - que informa quanto tempo o usuário passou em cada estágio de sono (leve, profundo e REM), detecta problemas de sono e traz sugestões para a melhorar a qualidade do descanso.

Sempre focada em inovação, a Huawei promove continuamente a cooperação no ecossistema e o desenvolvimento de tecnologias inéditas, trazendo uma experiência de produto atualizada para usuários ao redor do mundo.

1Os treinos são apenas para referência pessoal do usuário. Consulte sempre um profissional.

2Este produto não é um dispositivo médico. Os dados de medição e os resultados são apenas para referência, não servindo como base para diagnóstico e tratamento.

3Este dispositivo não é um dispositivo médico. Portanto, as medidas e os resultados são apenas para referência e não devem ser usados para qualquer finalidade médica. O relógio precisa ser conectado ao aplicativo Saúde HUAWEI.

