BANGKOK, 28 Nisan 2026 /PRNewswire/ -- Huawei, 7 Mayıs 2026 tarihinde Tayland'ın Bangkok kentinde düzenlenecek olan Yenilikçi Lansman Etkinliğini "Now Is Your Spark (Tarzınla Parla)" mottosuyla resmi olarak duyurdu. Bu lansman etkinliğinde amiral gemisi tabletler, giyilebilir cihazlar ve akıllı telefonlardan oluşan kapsamlı bir ürün yelpazesi tanıtılacak. Huawei, teknolojiyle günlük yaşamı birleştirerek ve inovasyon yoluyla geleceğin sınırlarını keşfederek, her kullanıcıya tüm senaryolarda akıllı deneyimlerle ilham vermeyi hedefliyor.

Huawei’nin Bangkok’taki lansmanında amiral gemisi tablet sahneye çıkıyor

Bu lansman etkinliğinin en önemli noktalarından biri olarak, amiral gemisi tablet HUAWEI MatePad Pro Max dünya çapında ilk kez tanıtılacak. HUAWEI MatePad Pro serisi, sınıfının en iyisi üretkenlik ve yaratıcılık özellikleriyle her zaman kapsamlı bir deneyim devrimi sunmuştu. Bu yeni cihaz, hafif tasarımı, PC düzeyinde üretkenliği ve PaperMatte Ekranı ile Huawei'nin bugüne kadarki en iyi tableti olup, iş, yaratıcılık ve üretkenlik için yepyeni olanaklar sunuyor.

Giyilebilir cihazlar sektöründe HUAWEI WATCH FIT Serisi, dünya çapında kullanıcılar tarafından geniş çapta beğeni toplamaya devam ediyor. Nisan 2026 itibarıyla sevkiyatlar 24 milyon adedi aşarak, moda spor akıllı saat pazarında yeni bir çığır açtı. Seri, profesyonel spor rehberliği,sağlık yönetimi gibi özellikleri kullanıcıya sağlarken aynı zamanda hafif ve rahat bir kullanım deneyimi sunuyor. Bangkok'ta düzenlenecek Huawei Yenilikçi Lansman Etkinliği'nde, yepyeni HUAWEI WATCH FIT 5 Serisi ilk kez görücüye çıkacak. Kullanıcıların kişisel tarzlarını yansıtmaları, sporu keyifli hale getirmelerive sağlık verilerini günün her anı takip edebilmeleri için ideal bir yol arkadaşı olmaya hazırlanıyor. Ayrıca, bu lansman kapsamında, maratonlar için özel olarak tasarlanan ve koşunun her adımını bilimsel olarak desteklemek üzere geliştirilmiş veri analiz özelliklerine sahip HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition da tanıtılacak. Ayrıca Huawei, dünyaca ünlü mücevher tasarımcısı Francesca Amfitheatrof ile işbirliği içinde tasarladığı ilk mücevherli akıllı saati, HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition'ı da bu lansmanda tanıtmayı planlıyor. Beş yılın ardından muhteşem bir dönüş yapan bir diğer ürün ise yeni nesil premium çocuk saati HUAWEI WATCH KIDS X1 Serisi.

Akıllı telefon segmentinde, HUAWEI nova 15 Max global çapta kullanıcılara daha gelişmiş bir deneyim sunacak. Görüntüleme teknolojisi, pil ömrü ve yüksek kalitedeki güçlü yönlerini bir araya getiren bu cihaz, gençlerin hayatın her anını yakalamaları ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarmaları için ideal bir yol arkadaşı olmayı hedefliyor.

Now Is Your Spark (Tarzınla Parla) — her birey, değişimi harekete geçirmek için dünyayı aydınlatabilir; teknoloji ise bu gücü ateşlemek, birbirine bağlamak ve güçlendirmek için bir meşale görevi görür. Tutkuya bir ses, ilhama bir amaç ve ifadeye bir sahne kazandırarak Huawei, dünya genelindeki kullanıcıları yenilikçi teknolojilerle kendi hikâyelerini yazmaları için güçlendirmeyi ve desteklemeyi hedefler.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2968032/image1.jpg