Huaxing Growth Capital concluiu o primeiro fechamento de seu mais recente fundo USD IV no prazo de quatro meses

PEQUIM, 8 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- O Huaxing Growth Capital pertencente à China Renaissance concluiu com sucesso o primeiro fechamento de seu Fundo USD IV em tempo recorde, recebendo cerca de 550 milhões dólares em compromissos de parceria limitada. A arrecadação de recursos, visando um total esperado de cerca de 1 bilhão e 200 milhões de dólares para o fundo, atraiu compromissos de investidores de renome em toda a Europa, Singapura, Japão, China Continental/Hong Kong e Estados Unidos. Cerca de um terço do primeiro valor de fechamento foi aportado por novos investidores, incluindo alguns dos maiores fundos soberanos do mundo, bancos internacionais e escritórios familiares. Além disso, mais de 70% dos clientes institucionais que já investiam nos Fundos I a III renovaram e/ou elevaram sua participação no Fundo IV.

O Huaxing Growth Capital é um investidor de valor de longo prazo que está determinado a investir nos setores de tecnologia mais dinâmicos da China. A capacidade do grupo em compreender e explorar o mercado local conquistou o respeito e a confiança dos investidores internacionais. O fundo tem um histórico e reputação de longa data e valor agregado distinto para as empresas do portfólio. Nos últimos oito anos, o Huaxing Growth Capital investiu em um número significativo de empresas inovadoras chinesas líderes, incluindo as principais empresas de internet como Meituan, Kuaishou e Dewu, marcas de consumo emergentes como Pop Mart, Babycare e Dreame; empresas líderes na cadeia de valor de veículos elétricos, como Li Auto, HiRain Technologies, além de muitas empresas que se destacam no setor de serviços de saúde, como Wuxi App. Tech, MGI e Fapon.

Fan BAO, sócio fundador e diretor de investimentos do Huaxing Growth Capital, é um investidor respeitado e consultor de confiança dos principais fundadores e CEOs de tecnologia da China. Ele fundou a China Renaissance em 2005, liderando e levando a instituição a se tornar uma das principais instituições financeiras da China. "Somos gratos por termos sido capazes de respaldar os principais empreendedores da China, que nos consideram seu parceiro preferido, particularmente graças à nossa experiência no mercado de capitais", afirmou Fan.

A missão abrangente da China Renaissance e a filosofia de investimento aplicada por seu braço de gestão de ativos, Huaxing Growth Capital, foram definidas por Fan BAO da seguinte forma: "Estamos comprometidos em identificar as empresas e fundadores chineses mais inovadores para o futuro e fazer parceria com eles. Esforçamo-nos para criar valor para eles e, assim, participar da criação de valor deles." Esta filosofia é aplicada durante a seleção de pré-investimento, decisão de investimentos e gestão pós-investimento das carteiras de investimentos. Desde a sua fundação em 2013, o Huaxing Growth Capital sempre esteve extremamente comprometido com uma sólida ética corporativa interna, aderindo aos mais altos padrões de integridade e incorporando ativamente a responsabilidade social, ao mesmo tempo em que gera valor para as empresas do portfólio, parcerias limitadas (PLs) e a sociedade.

Fan está otimista em relação às perspectivas de crescimento de longo prazo da China. O Fundo USD IV da Huaxing Growth Capital já começou a implementar capital visando a tendência de "smartização" na China. As últimas orientações políticas do governo demonstram seu compromisso com o crescimento econômico de longo prazo, equilibrado e de alta qualidade, o que resultará em oportunidades significativas nas partes mais inovadoras da economia. Este foco renovado em inovação tecnológica irá acelerar a chegada da era da economia inteligente e dar um novo estímulo ao desenvolvimento da China nas principais áreas alinhadas com a estratégia de investimento do fundo: indústria avançada, tecnologia e saúde. Ao mesmo tempo, a determinação da China em ampliar sua base de classe média dos atuais 400 milhões levará a um renascimento no setor de consumo da China e ao rápido desenvolvimento de novas marcas interessantes. Juntos, esses desenvolvimentos apontam para um futuro brilhante para o Fundo USD IV do Huaxing Growth Capital.

FONTE Huaxing Growth Capital

