Hub Insurance firma parceria com a Visa e amplia oferta de benefícios no Brasil

Portadores de Cartões Visa, cadastrados no programa Vai de Visa, passam a ter desconto na contratação do HubPet, serviço de assistência e prevenção à saúde de cães e gatos

SÃO PAULO, 15 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A HubPet – a recém-lançada plataforma de assistência e prevenção à saúde desenvolvida exclusivamente para o atendimento de cães e gatos – ganhou um parceiro de peso. Criada pela insurtech Hub Insurance, o serviço acaba de integrar a plataforma promocional da Visa – o Vai de Visa.

Os consumidores cadastrados no Vai de Visa terão descontos na aquisição dos três planos disponibilizados pela Hub Insurance, que oferecem serviços como consulta veterinária, cirurgia emergencial, internação, exames laboratoriais, hospedagem, castração, acupuntura e fisioterapia, serviço Leva e Traz, assistência funeral, entre outros.

"A assistência HubPet busca oferecer uma gama de produtos e serviços que atendem às necessidades dos pais e mães de pets, tanto na prevenção, quanto nas emergências. Por isso, mesmo com coberturas amplas e rede credenciada em todo o território nacional, oferecemos ainda reembolso de despesas quando da utilização de profissionais veterinários ou clínicas fora da nossa rede", afirma Antonio Pedrotti, CEO da Hub Insurance.

Os três planos disponíveis (TEM, TEM MAIS e TEM TUDO) oferecem diferentes serviços e limites de coberturas, variando entre R$ 69,90 e R$189,90 por mês. Para quem estiver cadastrado no Vai de Visa, os valores são ainda mais atrativos, partindo de R$59,90 no plano inicial até R$159,90 no plano mais completo.

Com tantas opções à disposição dos tutores, Pedrotti acredita que o HubPet deve conquistar rapidamente uma boa fatia do mercado, que ainda é bastante carente de serviços, apesar dos mais de 144 milhões de pets estimados no país.

"Este é um mercado promissor e que vem crescendo muito nos últimos anos, impulsionado pela mudança de comportamento familiar e pelo período de pandemia. Vemos nos lares menos filhos e mais pets que, como novos membros das famílias, precisam de cuidados especiais com a saúde e o bem-estar, tanto na prevenção de doenças, quanto nas emergências veterinárias", comenta Pedrotti.

Vale lembrar que, atualmente, o Brasil é o terceiro país do mundo com maior população de animais de estimação, além de ocupar também o terceiro lugar no ranking internacional dos maiores mercados para produtos pet.

