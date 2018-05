Hublot ambasciatore di un energico messaggio universale perché siamo tutti campioni

Il 2018 è l'anno della Coppa del mondo FIFA, è l'anno del calcio, è l'anno di Hublot! Cronometrista Ufficiale e Orologio Ufficiale di questo evento, Hublot celebra il calcio nella maniera più bella, trasmettendo un forte messaggio universale, quello dei valori che animano un campione. Da Pelé a Maradona, da Usain Bolt a José Mourinho: ecco gli amici, gli ambasciatori della maison orologiera. Tutti incarnano il successo, una mente d'acciaio, prestazioni impressionanti. In qualità di campioni trasmettono il messaggio: "Come diventare un campione!" Una campagna che lancia un messaggio forte, da scoprire in 13 immagini e citazioni a cui ispirarsi. A 30 giorni dal calcio di inizio della Coppa del Mondo FIFA™, Pelé e Maradona condividono con rispetto e umiltà quello che li ha fatti diventare campioni. Ancora una volta Hublot riunisce attorno ad un progetto unico personalità che naturalmente non erano destinate a incontrarsi, un vero e proprio momento dell'Art of Fusion per la quale Hublot è conosciuta!

«Credo che per un marchio non esista successo migliore del riunire i propri amici e ambasciatori attorno a un progetto che veicoli valori positivi e motivanti. Questa campagna è significativa, per la potenza dei ritratti, l'intensità delle parole, ma anche per il carisma delle diverse personalità. Per noi il calcio è soprattutto un modo meraviglioso di trasmettere valori e questa campagna serve non solo a rendere omaggio ai talenti, a trasmettere la voglia di giocare, il desiderio di raggiungere i propri sogni, ma anche a far passare un messaggio di speranza e di solidarietà. Immagini e citazioni da riportare alla mente ogni volta che sia necessario. Quindi: possiamo essere tutti campioni! ». -Ricardo Guadalupe, CEO Hublot

Giocatori, allenatori, leggende, uniti dallo stesso spirito: l'amore per il calcio. Una squadra di tredici leggende viventi dello sport, che condividono l'amore per il pallone. Pelé, Diego Maradona, l'allenatore José Mourinho, Usain Bolt (l'uomo più veloce del mondo e appassionato di calcio), l'arbitro internazionale Björn Kuipers, il calciatore svizzero internazionale Xherdan Shaqiri, le icone del calcio David Trezeguet, Marcel Desailly e Aleksej Smertin, gli allenatori delle nazionali partecipanti alla Coppa del Mondo FIFA 2018™ Stanislav Cherchesov (Russia), Gareth Southgate (Inghilterra), Julen Lopetegui (Spagna), Didier Deschamps (Francia) e Hervé Renard (Marocco).

Non è la prima volta che la maison orologiera riunisce i più bei nomi del calcio. Nel 2014, in occasione della Coppa del Mondo in Brasile, aveva già realizzato una campagna che riuniva le star del pallone. Anche questa volta Hublot conferma la sua visione: unica, diversa e innovativa. Il marchio svela le menti dei più grandi atleti e strateghi di tutti i tempi rivelando le tattiche che stanno dietro i goal e le vittorie. E' anche un momento per svelare i Friends of the brand.

La campagna si compone di un mix sapiente di parole evocative ed immagini; la serie di ritratti rivela in modo singolare ed eloquente il carattere distintivo di ogni personalità. Incluso nei ritratti anche il simbolo di questa XXIa Coppa del Mondo: l'emblematica Matrioska e il pallone Hublot, entrambi creati e dipinti dall'artista contemporaneo russo Andrey Bartenev.

Per il calcio d'inizio di questa nuova campagna, la parola ai due migliori giocatori di tutti i tempi:

LA MIA RELIGIONE: IL CALCIO.

«Per diventare un campione, non devi mai mollare nè smettere di allenarti. La cosa più importante, rispetta i tuoi genitori, perché sono i tuoi migliori consiglieri. » - Diego Maradona

La mente e il cuore

«Per diventare un campione, rispetta gli altri e non pensare mai di essere il migliore!» - Pelé

BE HUBLOT, BE YOU, BE A CHAMP!

