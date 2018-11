Hublot Big Bang Meca-10 P2P

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/779659/Hublot_Big_Bang_Meca_1.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/779655/Hublot_Big_Bang_Meca_2.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/779654/Hublot_Big_Bang_Meca_3.jpg )



"Il dinamismo e il senso dell'innovazione dei nostri partner asiatici ci hanno conquistati. Il loro approccio visionario corrisponde in tutto e per tutto alla visione di Hublot. Grazie alla collaborazione con OSL Limited, questo primo orologio P2P ci consente di proseguire nella nostra esplorazione delle strade del futuro."

Ricardo Guadalupe, CEO Hublot

Proprio dieci anni fa, nel novembre 2008, nasceva il Bitcoin. Questa famosa criptovaluta, una moneta virtuale su supporto informatico, è stata inventata da Satoshi Nakamoto, un personaggio enigmatico la cui vera identità resta ancora un mistero. Comunque sia, il suo sistema di pagamento peer to peer - P2P - ha sedotto una vasta comunità di utenti e investitori che li accettano per il pagamento delle loro transazioni.

Hublot, sempre all'avanguardia delle nuove tendenze tecnologiche e sociali, ha deciso di festeggiare il primo decennio del Bitcoin presentando il primo orologio acquistabile esclusivamente con questa valuta. Verrà venduto soltanto tramite e-commerce, ordine e pagamento dovranno essere eseguiti on line. Questa innovazione è stata possibile grazie alla collaborazione con OS Limited (OSL), il principale broker di patrimoni digitali in Asia. Hublot diventa così il primo grande brand orologiero a lanciarsi in questo settore.

Battezzato Big Bang Meca-10 P2P, sarà disponibile in un'edizione limitata di soli 210 esemplari, in riferimento al limite totale di Bitcoin disponibili nel mondo, fissato a 21 milioni di unità.

Fedele al design innovativo che caratterizza la collezione Big Bang, il "P2P" presenta una cassa da 45 mm di diametro realizzata in ceramica nera micropallinata. Quando si parla di ceramica in un orologio Hublot, non si tratta ovviamente di terraglia a base d'argilla, ma di un materiale high-tech, ossido di zirconio agglomerato ad altissima temperatura. L'arte della fusione tanto amata da orologiai e tecnici della manifattura di Nyon!

È dotato del calibro di manifattura HUB1201, un movimento scheletrato che offre una straordinaria riserva di carica di 10 giorni. Un numero non casuale: dieci, come il numero di anni del Bitcoin. Ognuno dei 210 esemplari è unico: è realizzato per il suo proprietario, presenta infatti il numero della transazione in Bitcoin relativa al suo acquisto. Un'altra allusione alla criptovaluta è il motivo sul cinturino in vitello blu foderato di caucciù nero, che richiama la Blockchain, la rete di interconnessione dei computer che consente alla valuta virtuale di esistere.

Il Big Bang Meca-10 P2P è stato presentato il 6 novembre a Hong Kong, sede della società OS Limited. Ricardo Guadalupe, CEO di Hublot, ha ricevuto gli invitati del brand in una cornice altamente tecnologica. I visitatori sono entrati attraverso un tunnel immersivo con visualizzazione interattiva che presentava l'universo delle criptovalute e il sistema di pagamento unico che consente a Hublot di accettare i pagamenti in Bitcoin.

Con questa straordinaria prima, Hublot raggiunge un altro rivoluzionario traguardo nell'universo dell'orologeria, dando l'ennesima dimostrazione delle tre parole d'ordine della maison: essere primi, diversi e unici!



Hublot

"Hublot, un modo diverso di procedere" affermano gli estimatori di questa azienda svizzera unica, in cui ogni istante si proietta nel successivo con una rapidità sorprendente. Tutto ha avuto inizio da un sogno, diventato realtà grazie a Jean-Claude Biver e Ricardo Guadalupe, rispettivamente Presidente e CEO del brand. Questi due uomini sono alla base del successo di Hublot e i modelli Big Bang, Classic Fusion, Spirit of Big Bang e Manufacture Pieces sono il simbolo di una tradizione in costante evoluzione. Dalle complicazioni orologiere ai materiali rivoluzionari, fino alle collaborazioni su scala mondiale, ad esempio con la Coppa del Mondo FIFA™ e con la Ferrari, Hublot si distingue per la sua filosofia dell'"Arte della Fusione", coniugando tradizione e modernità. Dal punto di vista commerciale, la rete vendita si concretizza con la presenza sul mercato di oltre 90 boutique esclusive in tutto il mondo (Ginevra, Cannes, Saint Tropez, Parigi, Londra, Berlino, Mosca, New York, Miami, Beverly Hills, Las Vegas, Atlanta, Singapore, Shanghai, Pechino, Hong Kong, Dubai, Abu Dhabi, Kuala Lumpur, Ginza…). Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.hublot.com

OS Limited (OSL)

Octagon Strategy Limited è la principale agenzia digitale di brokeraggio per i prodotti derivati dell'area Asia-Pacifico. È aperta 24 ore su 24, 7 giorni la settimana. Un team composto da specialisti del settore che hanno lavorato con tutti i valori negoziabili, compresi azioni esotiche, prodotti derivati, materie prime e valute. OLS è quindi in grado di mettere a disposizione del mercato la propria grande esperienza. Attraverso la propria vasta rete può offrire enormi bacini di liquidità e servizi personalizzati ai propri partner, tra i quali si annoverano multimilionari, consorzi minerari, gestori di grandi patrimoni, fondi di criptovalute oltre a istituti di gestione patrimoniale tradizionali. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.octfinancial.com/

BIG BANG MECA-10 P2P

Referenza: 414.CI.5190.VR.XBT18 - Edizione limitata a 210 esemplari

Diametro: 45 mm

Spessore: 15,95 mm

Impermeabilità: 10 ATM (100 m)

Cassa: ceramica nera lucida micropallinata

Lunetta: ceramica nera lucida micropallinata

Viti a forma di "H": H rappresenta il logo Hublot, in titanio PVD nero

Vetro: zaffiro con trattamento antiriflesso e logo HUBLOT stampato sulla superficie interna

Fondello: ceramica nera micropallinata, con incisione "Edizione Limitata XX/210"

Vetro zaffiro con trattamento antiriflesso sulla superficie interna e stampa "Blockchain"

Corona: titanio trattato PVD nero micropallinato e satinato, con inserto in caucciù nero

Quadrante: quadrante blu scheletrato indici applicati placcati neri satinati con trattamento luminescente

blu scuro

Lancette: placcate nere satinate con trattamento luminescente blu scuro

Movimento: di manifattura HUB1201, movimento scheletrato a carica manuale e con riserva di carica; scappamento ad ancora svizzera

N. di componenti: 223

Rubini: 24

Frequenza: 3 Hz (21'600 altern./ora)

Riserva di carica: 10 giorni

Cinturino: caucciù nero e vitello blu scuro con logo "Blockchain" stampato

Fibbia: Chiusura della fibbia deployante in titanio PVD nero e inserto in ceramica nera