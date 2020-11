HUBLOT e-warranty - La digitalización de la tarjeta de garantía: cuando cada reloj se convierte en su propio certificado

Adiós a las tarjetas de garantía y de autenticidad. Gracias a su nuevo sistema de protección y de garantía Hublot e-warranty, la firma suiza simplifica el seguimiento y la trazabilidad de sus relojes: desde su creación hasta que llegan al cliente, pasando por los puntos de venta. Fiel a su lema «ser el primero, único y diferente», el fabricante de relojes ofrece con Hublot e-warranty un avance tecnológico que convierte al propio reloj en la llave de un nuevo universo de servicios. Todo ello mientras se facilita el uso tanto para los puntos de venta y los clientes como para las aduanas; Hublot mejora la protección contra el robo y las falsificaciones. ¡Simple, fácil y efectivo!

Desde 2017, la compañía relojera ha trabajado en el desarrollo de algoritmos en colaboración con la empresa KerQuest. El objetivo era crear una tecnología basada en el reconocimiento de las particularidades del reloj; es decir, la microestructura de los materiales que lo componen. Un modus operandi muy natural para el maestro del Arte de la Fusión, que, desde hace 40 años, ha establecido los materiales y su fusión como insignia propia. Sin embargo, también surgen desafíos adicionales. A pesar de que el reconocimiento de un material en un sentido más general lleva estudiándose desde hace muchos años, fue justamente su reconocimiento unitario lo que supuso un problema en este caso. Gracias a la evolución de los smartphones y, especialmente, a la mejora de la definición de las cámaras y al desarrollo de la inteligencia artificial, Hublot y KerQuest han desarrollado el primer sistema de reconocimiento visual para relojes.

Cada reloj Hublot es único. Incluso dos relojes pertenecientes a un mismo modelo recién salidos del taller pueden diferenciarse gracias a las particularidades de su microestructura. Lo que supuso un verdadero reto fue aprender a interpretarlas y tratarlas de forma fiable y práctica. Hublot e-warranty se basa en el reconocimiento unitario de las particularidades del conjunto de relojes y modelos de Hublot.

La tecnología principal se encuentra en el propio corazón de la manufactura, donde, en cierto modo, se establece el pasaporte del reloj. Los lectores ópticos especialmente diseñados ilustran y reconstruyen en alta definición la realidad de cada ejemplar teniendo en cuenta todos sus detalles. De esta manera, se «fotografía» cada reloj una vez sale de producción. Una vez es adquirido en una boutique, el punto de venta activa la garantía gracias a la aplicación Hublot e-warranty, que toma una foto de la esfera del reloj alineada con una copia que se muestra en pantalla. Las fotografías se transmiten a la infraestructura informática, que las trata y activa automáticamente la garantía si el modelo es correctamente reconocido de forma unitaria. Una vez se autentifica el reloj, el cliente recibe su Hublot e-warranty a través del canal de su elección (SMS, correo electrónico, WhatsApp, WeChat, Instagram, Messenger...) y, acto seguido, podrá fácilmente unirse a la comunidad Hublotista.

Asimismo, existe una aplicación e-warranty específica para los clientes. Esta permite acceder fácilmente a nuevos servicios, por ejemplo, verificar la autenticidad de un ejemplar, conocer el estado de su garantía o acceder a la comunidad Hublotista. En caso de pérdida de los datos de la garantía o de venta del reloj sin transferencia de esta al nuevo propietario, el sistema de reconocimiento unitario a través de la aplicación Hublot e-warranty (disponible en Google Play y en App Store) permite acceder de nuevo a toda la información sobre el reloj y a su garantía. En el caso de una transacción relacionada con un reloj de segunda mano, la aplicación Hublot e-warranty permitirá al vendedor o al comprador efectuar un control con respecto al estado del reloj y alertará al vendedor en caso de que haya sido robado.

La tecnología Hublot e-warranty ya es compatible con todos los ejemplares fabricados por la casa desde comienzos de 2020. Esta tecnología, que ya es plenamente funcional, se está implantando en todos los puntos de venta Hublot. La pionera boutique Paris Vendôme ya cuenta con esta tecnología desde hace más de un año, al igual que las boutiques y los distribuidores suizos. Los otros mercados les seguirán en los próximos meses. En lo que respecta a los modelos anteriores, la tarjeta de garantía electrónica sigue teniendo validez y, tras su próximo paso por el servicio de posventa, estos relojes serán registrados por la compañía para que puedan beneficiarse del nuevo sistema Hublot e-warranty.

Una vez más, Hublot sitúa la experiencia del usuario en el centro de sus innovaciones y cuenta con sacarle el máximo rendimiento a esta tecnología para poder ofrecer nuevas funciones interactivas a sus fieles clientes.

Pionero ya en 2009 gracias a su tarjeta de garantía electrónica

En 2009, Hublot se convertía en una de las primeras empresas del mundo en equipar sus relojes con la tecnología WISeKey, una tarjeta de garantía que se activaba en el momento de la adquisición y funcionaba con un sistema de autentificación de doble factor (clave criptográfica y número de serie del reloj). Una tecnología que se combinaba con un lector de garantía USB y que ya permitía al cliente unirse a la comunidad Hublotista. En 2015, esta tecnología evolucionó al reemplazar el chip electrónico por la tecnología de contacto NFC (near field communication).

La Hublot e-warranty estará registrada en la plataforma de cadena de bloques AURA, creada por el grupo LVMH

El nuevo sistema de garantía desarrollado por Hublot se enmarca en una tendencia mundial iniciada por LVMH para luchar contra las falsificaciones y para seguir y rastrear el ciclo de vida del producto. La Hublot e-warranty estará protegida por la plataforma de cadena de bloques AURA, concebida para su uso por parte de marcas de lujo. Desarrollada junto a Microsoft y a la empresa ConsenSys, AURA es la primera plataforma de cadena de bloques internacional diseñada para ayudar a los consumidores a localizar los artículos y a verificar su autenticidad. Creada por y para las marcas de lujo, permite, sobre todo, realizar un seguimiento de la obtención de materias primas y proteger la propiedad intelectual y creativa.

HUBLOT

Fundada en Suiza en 1980, HUBLOT se distingue por el concepto innovador resultante de la asociación inédita del oro y el caucho: el «Arte de la Fusión» nace de la imaginación visionaria de su presidente, Jean-Claude Biver, y está impulsado por la habilidad de Ricardo Guadalupe, CEO de la marca desde 2012.

El nacimiento en 2005 del icónico modelo Big Bang, galardonado en varias ocasiones, abrió el camino a nuevas colecciones insignia (Classic Fusion, Spirit of Big Bang), cuyas complicaciones —desde las más sencillas hasta las más sofisticadas— portan el excepcional ADN de la Manufactura relojera suiza, que disfruta de un crecimiento esplendoroso.

Respetuosa con la preservación de un savoir-faire tradicional pero siempre actualizado y guiada por su filosofía «Be First, Different and Unique», la firma relojera suiza hace gala de estar permanentemente a la vanguardia mediante la innovación en materiales (Magic Gold u oro irrayable, cerámicas de vivos colores, zafiro) y la creación de movimientos manufactura (Unico, Meca-10, Tourbillon).

Entre el pasado y el presente, HUBLOT apuesta por un futuro visionario para una marca de Alta Relojería: el de la fusión con los grandes eventos de nuestra época (FIFA World CupTM, UEFA Champions LeagueTM, EUROTM y Ferrari) y con los mejores embajadores del momento (Kylian Mbappé, Usain Bolt, Pelé).

Sumérjase en el universo de Hublot en nuestra red de boutiques situadas en grandes ciudades de todo el mundo: Ginebra, París, Londres, Nueva York, Hong Kong, Dubái, Tokio y Singapur, además de en nuestro sitio web HUBLOT.com.

KerQuest

KerQuest ha desarrollado un potente motor de reconocimiento unitario alojado en una plataforma denominada Solid Media Messaging. Permite al usuario interactuar de manera intuitiva con cualquier objeto a través de su smartphone y proporcionar diversos servicios transaccionales. Si bien permite que las marcas y los distribuidores lleven a cabo una serie de funciones comerciales, también constituye una importante herramienta para fidelizar clientes.

