HUBLOT EM PRIMEIRO LUGAR NA LIGA

O encontro dos maiores clubes e jogadores da UEFA Champions League tem o tempo cronometrado pela Hublot

Para se manter atualizado, siga: @Hublot #Hublot #UCL

NYON, Suíça, 26 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- A UEFA Champions League tem um lugar especial nos corações dos jogadores e torcedores. Ela reúne as melhores equipes e os melhores jogadores para um torneio empolgante que une as pessoas e lhes oferece lembranças duradouras. Não importa para qual clube, jogador ou time você torça, há um relógio que é o denominador comum na paixão pelo futebol bonito: o Big Bang Unico UEFA Champions League. Um relógio feito para capturar os melhores momentos do futebol, como o gol mais rápido na história da UEFA Champions League, que foi marcado apenas 10,12 segundos após o pontapé inicial[1], ou as vezes em que mudanças táticas nos minutos finais do jogo mudam completamente o placar.