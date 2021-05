Hublot lança seu primeiro NFT com Big Bang e UEFA EURO 2020™

A moldura do relógio esportivo Big Bang tem as cores das bandeiras dos 12 países inicialmente programados para sediar o campeonato. Esteticamente, ele apresenta os atributos do icônico modelo Big Bang da marca. Está disponível em uma caixa de 42mm no Black Magic. O cristal de safira permite que a tela de alta definição AMOLED sensível ao toque seja fácil de usar enquanto, como em um relógio mecânico, o botão de pressão na coroa giratória é utilizado para ativar suas funções.

O complexo módulo eletrônico opera em WearOS da Google Software, que foi adaptado e aperfeiçoado para atender aos requisitos da Hublot, especialmente por meio de um aplicativo dedicado especialmente ao futebol que permite aos usuários acompanhar a competição em tempo real. Entre as características desse relógio, além, naturalmente, de seguir o cronograma das partidas com medição de tempo, intervalo, prorrogação e final da partida, o Big Bang também notifica o usuário sobre cartões concedidos, substituições de jogadores, penalidades e gols. Existe também a opção de visualizar informações sobre a escalação dos times, as classificações dos jogadores e sua posição em campo. Além disso, os usuários poderão baixar, gratuitamente, mostradores nas cores de seus países, exclusivamente desenvolvidos para o Big Bang e disponíveis na Google Play Store. Ademais, além da magnífica pulseira de borracha com fecho de fivela de titânio que vem com o relógio, os torcedores terão a oportunidade de comprar outras pulseiras nas cores de seus times favoritos. As pulseiras poderão ser trocadas facilmente graças ao famoso sistema de um clique desenvolvido pela Hublot.

Para o campeonato europeu UEFA EURO 2020™ , a Hublot equipará todos os árbitros que apitarem partidas durante o torneio com relógios especiais Big Bang para árbitros. A placa utilizada pelo quarto árbitro para mostrar substituições de jogadores também ostentará as cores da Hublot.

A Hublot busca explorar todas as dimensões da tecnologia e, a partir de 12 de maio, lançará uma série de podcasts chamada "Hublot Fusion Podcast". Apresentado pela jornalista esportiva francesa Anne-Laure Bonnet, esses 12 episódios apresentarão entrevistas com lendas do futebol e também com amigos e embaixadores da Hublot. Os podcasts se concentrarão nos 12 valores universais da vitória: solidariedade, união, paixão, compromisso, inclusão, igualdade, amizade, justiça, respeito, jogo justo, tolerância e compartilhamento.

Em outra nova iniciativa importante, 200 clientes do Big Bang que ingressarem na Comunidade Hublotista receberão um token não fungível (NFT) contendo um trecho de um dos episódios do "Hublot Fusion Podcast"! Esses tokens foram desenvolvidos com a empresa líder de software ETHEREUM: ConsenSys. Os tokens estão rigorosamente em conformidade com o padrão ERC-1155, e seus proprietários podem trocar esses tokens em plataformas que são referências no mundo dos NFTs, como a OpenSea.

O connected watch Hublot Big Bang UEFA EURO 2020™ está disponível exclusivamente na plataforma de comércio eletrônico da marca www.hublot.com e nas lojas da Hublot.

