Hublot: Pelé Enthüllt Die Neue Uhr der UEFA Champions League

Hublot ist der offizielle Zeitnehmer der UEFA Champions League™ und gilt in der Welt des Fußballs als die Nummer Eins unter den Uhrenmarken. Für die dritte Partnerschaft mit der UEFA Champions League™ bringt Hublot einen Zeitmesser heraus, der mit seinem monochromen Look, komplett in Blau, begeistert. Während Ricardo Guadalupe, CEO von Hublot, und Fußballkönig Pelé gespannt darauf warten, wer am 26. Mai in Kiew den Pokal in die Luft heben wird, enthüllen sie die neue "offizielle Lizenzuhr" der UEFA Champions League™.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/681908/Hublot_Ambassador_Pele.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/681909/Classic_Fusion_Chronograph_UEFA_Champions_League.jpg )

GANZ IN BLAU

Hublot hat einen neuen Zeitmesser entworfen, der sich ganz in der charakteristischen Farbe des Fußballturniers zeigt - das legendäre Blau. Das Gehäuse der Classic Fusion UEFA Champions League[TM], der offiziellen Uhr des Fußballturniers, hat einen Durchmesser von 45 mm und glänzt in polierter und satinierter blauer Keramik. Auch das aus blauem Alligatorleder mit weißer Ziernaht angefertigte Armband macht diese Uhr zu einem wahren Sieger. Auf dem blauen Zifferblatt ist Ton in Ton der berühmte Sternenball mit seinen 8 Sternen abgebildet, der als Spielball des prestigeträchtigen Turniers fungiert und als ein Sinnbild dieses Wettbewerbs gilt. Die Gehäuserückseite zeigt das Emblem der UEFA Champions League™.

GRENZENLOSE LEIDENSCHAFT FÜR FUSSBALL

Hublot ist aus der Welt des Fußballs nicht mehr wegzudenken. Den großen Erfolg und die Beliebtheit der Marke hat das Unternehmen unter anderem seinen Partnerschaften mit erfolgreichen Vereinen sowie mit der FIFA und der UEFA zu verdanken. Seine Leidenschaft für den Fußball und das große Engagement der Marke spiegelt sich in den Partnerschaften mit einigen der erfolgreichsten Clubs, namhaften Spielern, der FIFA[TM] Fußball-Weltmeisterschaft, dem FIFA Konföderationen-Pokal, der UEFA Champions League und der UEFA Europa League wider. Zu diesen Partnern gehört seit 2013 auch Pelé, UN-Sonderbotschafter und eine lebende Fußballlegende, der mit traumhaftem Fußball und seinen zahlreichen Erfolgen Fußballfans weltweit begeistert hat und dessen Leidenschaft für diesen Sport keine Grenzen kennt. Er ist nicht nur der bislang einzige Fußballer, der sich dreifacher Weltmeister nennen kann, sondern er gewann auch zwei Mal die Copa Libertadores, das wichtigste südamerikanische Fußballturnier im Vereinsfußball, der vergleichbar ist mit der europäischen Champions League.

SOURCE Hublot