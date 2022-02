HUBLOT S'ASSOCIE À LEDGER POUR FUSIONNER LA TECHNOLOGIE CRYPTO HAUT DE GAMME ET L'ANCIENNE MONNAIE « ELECTRUM » AVEC L'ARTISANAT HORLOGER TRADITIONNEL

« Ayant été le partenaire horloger de la Crypto Finance Conference 2022 qui s'est tenue en janvier à Saint-Moritz, j'ai le grand plaisir de présenter aujourd'hui une montre qui réunit les nombreuses possibilités alléchantes qui lient le monde de la crypto haut de gamme et l'horlogerie mécanique de pointe. Je suis convaincu que cette année sera l'année où l'industrie horlogère adoptera la crypto-monnaie. Hublot a toujours été parmi les premiers, unique, différente et nous sommes extrêmement fiers et heureux de présenter une montre de luxe Swiss Made qui réunit ces deux mondes passionnés et créatifs d'une manière aussi historique et tangible. L'histoire montrera la Hublot Big Bang Unico Ledger comme une collaboration historique qui a établi la nouvelle norme pour les personnes avant-gardistes qui aiment les montres, la crypto et façonner l'avenir. »

- RICARDO GUADALUPE

PDG DE HUBLOT

L'emballage de la Big Bang Unico Ledger comprend trois éléments essentiels : la montre, un porte-monnaie crypto Ledger Nano X en édition limitée et une boîte de montre spéciale en saphir.

La montre est basée sur la Big Bang, qui possède un boîtier en céramique noire de 42 mm et un mouvement interne chronographe automatique squeletté. Le plus remarquable est la lunette dorée à fort contraste de la montre, moulée en « Electrum » massif, un alliage naturel d'or et d'argent qui a été utilisé par les sociétés lydiennes et grecques vers 625-600 avant J.-C. pour frapper les premières pièces de monnaie connues. Pour cette montre, le département R&D d'Hublot a développé une version inoxydable spéciale de l'alliage contenant un mélange or-argent à 50/50. La devise latine de Bitcoin « Vires in Numeris », ou « la force du nombre », est estampillée six fois sur le bord extérieur de la lunette. Ensemble, ces thèmes capturent l'esprit des monnaies les plus anciennes et les plus récentes du monde. Le fond du boîtier est gravé du logo Ledger et du numéro de l'édition limitée à 50 pièces.

La montre est accompagnée de la Ledger & Hublot Nano X, une clé crypto en édition limitée qui ne sera disponible qu'avec la montre. Le Nano X est le porte-monnaie numérique de Ledger, une pièce de matériel Bluetooth leader sur le marché pour crypter, sécuriser, gérer et développer vos actifs crypto en toute sécurité. Le Nano X est fini en noir mat et décoré des logos Ledger et Hublot.

Tout cela sera livré dans un coffret de présentation spécial composé d'un saphir noir fumé transparent choisi pour illustrer la transparence et la sécurité de la blockchain et de la monnaie décentralisée. Le boîtier fait également une référence ironique à la nature solide, autrefois imperméable, des chambres fortes et des coffres-forts traditionnels, qui ne servent plus à rien lorsqu'il s'agit d'actifs numériques.

La Hublot Big Bang Unico Ledger entrera dans l'histoire comme une innovation : la première montre-bracelet à fusionner parfaitement haute horlogerie et technologie crypto haut de gamme. Première, unique, différente. Hublot aime la crypto !

HUBLOT

Fondée en Suisse en 1980, Hublot se définit par son innovation, qui a débuté par la combinaison très originale de l'or et du caoutchouc. Cet « Art de la Fusion » est né de l'imagination de son président d'honneur visionnaire, Jean-Claude Biver, et est porté par le PDG Ricardo Guadalupe depuis 2012.

La sortie de l'iconique Big Bang, plusieurs fois primée, en 2005, a ouvert la voie à de nouvelles collections phares (Classic Fusion, Spirit of Big Bang), avec des éditions allant de la plus simple à la plus sophistiquée, établissant l'extraordinaire ADN de la maison horlogère suisse et assurant son impressionnante croissance.

Soucieux de préserver son savoir-faire traditionnel et de pointe, et guidé par sa philosophie « Be First, Different and Unique » (« Première, unique différente »), l'horloger suisse est toujours en avance sur son temps, grâce à ses innovations dans les matériaux (Magic Gold inrayable, céramique aux couleurs vives, saphir), et la création de mouvements de manufacture (Unico, Meca-10, Tourbillon).

Hublot s'engage pleinement à créer une marque de Haute Horlogerie au futur visionnaire : un futur qui fusionne avec les événements clés de notre époque (FIFA World Cup™, UEFA Champions League, UEFA EURO™) et les meilleurs ambassadeurs que notre époque peut offrir (Chiara Ferragni, Pelé, Kylian Mbappé, Usain Bolt, Novak Djokovic).

Découvrez l'univers Hublot dans notre réseau de boutiques situées dans les principales villes du monde : Genève, Paris, Londres, New York, Hong Kong, Dubaï, Tokyo, Singapour, Zurich et sur HUBLOT.com .

LEDGER

Fondée à Paris en 2014, LEDGER est une plateforme mondiale pour les actifs numériques et le Web 3.0. Plus de 15 % des actifs crypto mondiaux sont sécurisés par les portefeuilles numériques de LEDGER. LEDGER a développé une variété de produits et de services pour permettre aux particuliers et aux entreprises d'acheter, de stocker, d'échanger, de faire croître et de gérer des actifs crypto en toute sécurité, notamment les portefeuilles matériels LEDGER Nano S ou Nano X et l'application Ledger Live pour offrir aux consommateurs le moyen le plus simple de commencer leur voyage en crypto tout en gardant un contrôle total sur leurs actifs numériques. Grâce à sa facilité d'utilisation, LEDGER permet aux utilisateurs de commencer à investir dans des actifs numériques et, à terme, d'atteindre la liberté financière dans un environnement sûr et sans stress.

