Hublot traz uma mensagem universal poderosa porque somos todos campeões

NYON, Suíça, 15 de maio de 2018 /PRNewswire/ -- 2018 é o ano da Copa do Mundo da FIFA, é o ano do futebol, é o ano da Hublot! Cronometrista Oficial e Relógio Oficial deste evento, a Hublot comemora o futebol da melhor forma possível, levando esta mensagem universal poderosa, a dos valores que dão vida a um campeão. Desde Pelé até Maradona, desde Usain Bolt até José Mourinho, todos eles são os amigos, os embaixadores do relojoeiro. Eles encarnam o sucesso, um controle mental de aço e desempenhos inspiradores. Campeões em simplicidade total, eles trazem suas visões: "Como se tornar um campeão!". Uma campanha com mensagem marcada, a ser descoberta em 13 imagens e citações ultramotivadoras. A 30 dias do pontapé inicial da FIFA World CupTM, o Rei Pelé e o Deus Maradona compartilham com respeito e humildade aquilo que fez deles campeões. Mais uma vez, a Hublot reúne, em torno de um projeto inédito, personalidades que não teriam se encontrado naturalmente. É a Arte da Fusão, segundo a Hublot!

"Acho que não há realização maior, para uma marca, do que reunir seus amigos e seus embaixadores em torno de um projeto que traz valores positivos e inspiradores. É uma bela campanha, tanto pelo poder dos retratos, quanto pela intensidade das palavras ou o carisma das personalidades. Para nós, o futebol é, antes de mais nada, uma forma magnífica de transmitir estes valores e esta campanha serve não apenas para prestar homenagem aos talentos, como também para comunicar a vontade de jogar, a vontade de alcançar seus sonhos e também a vontade de dar uma mensagem de esperança e solidariedade. Imagens e citações que serão relembradas quantas vezes for necessário. Então, vamos ser campeões!"

Ricardo Guadalupe, CEO da Hublot

Hublot Ambassador Diego Maradona - Champion advice Hublot Ambassador Pelé - Champion advice Hublot Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup Russia

Jogadores, treinadores e lendas, unidos em um único e mesmo espírito: o do amor pelo futebol. Uma equipe de 13 lendas vivas deste esporte, que compartilham o amor pela bola. Pelé, Diego Maradona, o treinador José Mourinho, Usain Bolt – o homem mais rápido do mundo e fã de futebol, o árbitro internacional Bjorn Kuipers, o jogador internacional suíço Xherdan Shaqiri; os ícones do futebol – David Treize, Mercado Desailly e Alexei Smertin, os treinadores das equipes nacionais da Copa do Mundo da FIFA 2018TM – Stanislav Cherchesov (Rússia), Gareth Southgate (Inglaterra), Julen Lopetegui (Espanha), Didier Deschamps (França) e Hervé Renard (Marrocos).

A Hublot não está em dia de treino. Em 2014, para a Copa do Mundo no Brasil, a marca já tinha realizado uma campanha que unia as estrelas da bola. Agora, mais uma vez a Hublot confirma sua visão única, diferente e nova.

A marca de relógios abre as "portas dos pensamentos" dos maiores esportistas e estrategistas de todos os tempos. Por trás dos gols e das vitórias, a palavra é dada aos seres que realizaram estes feitos. Uma visão de dentro, para dizer quem são seus verdadeiros amigos. A força não reside apenas nas palavras. Sob os traços de uma série única de retratos, a campanha revela, de forma particular e eloquente, o caráter distintivo de cada uma destas personalidades. E como um link entre todas as imagens, eles mostram os esportistas na presença de um dos símbolos da 21a Copa do Mundo - a 3a da Hublot – que são : a emblemática boneca Matryoshka ou a bola de futebol da Hublot, ambas criadas e pintadas pelo artista contemporâneo russo Andrey Bartenev.

Para o pontapé inicial desta nova campanha, a palavra está com os dois melhores jogadores de todos os tempos:

MINHA RELIGIÃO, O FUTEBOL

"Para se tornar um campeão, você não pode nunca abandonar e deixar de treinar.

E o mais importante, respeite seus pais, pois eles são seus melhores conselheiros."

Diego Maradona

A PARTE MENTAL E O CORAÇÃO

"Para se tornar um campeão, respeite os outros e nunca ache que você é o melhor!"

Pelé

SEJA HUBLOT, SEJA VOCÊ, SEJA CAMPEÃO!

