HubSpot s'engage à créer 450 nouveaux emplois en Irlande et annonce un nouvel espace de bureau appelé le « HubSpot House »

Grâce à cette expansion, toutes les fonctions commerciales de HubSpot continueront à se développer en Irlande -- depuis les logiciels essentiels qu'elle crée dans son volet ingénierie à l'assistance que HubSpot apporte à sa clientèle mondiale et diversifiée par le biais de ses fonctions de vente et de services. Des postes seront disponibles dans les bureaux dont l'entreprise dispose dans le quartier des Docklands, à HubSpot House, ainsi que des postes de travail à distance dans toute l'Irlande.

« Nous avons ouvert notre siège EMEA à Dublin pour aider les clients mondiaux de HubSpot à mieux se développer et pour offrir des possibilités aux personnes talentueuses dans les domaines des produits, de l'ingénierie, des ventes, des services et du marketing d'avoir un véritable impact sur les clients sur l'ensemble du marché », a déclaré JD Sherman, président et directeur de l'exploitation de HubSpot. « La croissance que nous avons connue à Dublin a dépassé nos attentes, ce qui témoigne des qualités de l'équipe et de son travail acharné pour générer des produits de premier plan mondial, offrir un service exceptionnel à nos clients et créer une culture de l'inclusion récompensée par des prix. Le HubSpot House est un espace formidable pour poursuivre le travail fantastique déjà accompli et notre engagement à développer les talents continuera à faciliter la croissance de HubSpot à l'échelle mondiale ».

S'exprimant sur l'expansion, Martin Shanahan, PDG d'IDA Ireland, a déclaré : « L'engagement indéfectible qu'a pris HubSpot à l'égard de la croissance en Irlande démontre le travail acharné de l'équipe et du succès qu'elle remporte ici. Le siège de la région EMEA basé à Dublin joue un rôle stratégique dans les opérations mondiales de HubSpot et il est très agréable de constater la grande diversité des rôles exercés ici, qui vont de l'ingénierie aux fonctions commerciales. Je félicite également l'entreprise pour la création de postes de travail à distance qui permettront de puiser dans le vivier de grands talents des différentes régions du pays ».

Imaginez-vous à DubSpot

En 2019, HubSpot Dublin a été reconnue comme le 5e meilleur lieu de travail par Great Place To Work et comme l'un des meilleurs lieux de travail pour les femmes en Irlande. Cela a réaffirmé que les valeurs sur lesquelles repose HubSpot, à savoir la flexibilité, la transparence et l'autonomie, sont essentielles pour créer un environnement de travail prospère.

Selon l'entreprise Culture Code, HubSpot s'engage à épauler ses employés là où ils travaillent le mieux. Une partie de cet engagement consiste à reconnaître que le talent ne doit pas être confiné à un lieu géographique. C'est pourquoi l'entreprise s'investit dans l'avenir du travail à distance. Comptant près de 300 employés travaillant à distance dans le monde entier, HubSpot vise à faire en sorte que les membres de ses équipes travaillant à distance sentent qu'ils ont les moyens de faire du bon travail, de se développer professionnellement et de profiter de tout ce que la culture HubSpot a à offrir.

Christian Kinnear, vice-président et directeur général de la région EMEA, ajoute : « L'équipe HubSpot en Irlande est un groupe de personnes incroyablement talentueuses et passionnées qui s'efforcent d'apporter des solutions sur mesure aux défis individuels des clients, ce qui permet à l'entreprise d'exercer une grande influence à l'échelle mondiale. Et cela reste vrai, que vous soyez basé à HubSpot House, à One ou Two Docklands Central ou que vous travailliez depuis n'importe quel endroit du pays ».

Bonjour, HubSpot House

Situé au cœur des Docklands de Dublin, au numéro 1 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, le HubSpot House occupe quatre étages, qui offre tous une vue imprenable sur la Liffey. Pouvant accueillir 800 sièges, le nouvel espace porte la superficie totale occupée par HubSpot à Dublin à 185 000 pieds carrés (près de 17 000 mètres carrés) lorsqu'il est ajouté aux bureaux existants dans les quartiers One and Two Docklands Central.

Conçu en partenariat avec Sonica Fitout, HubSpot House a reçu la certification « Platine » du LEED (système nord-américain de standardisation de bâtiments à haute qualité environnementale) et se trouve sur le site d'un projet historique qui marie une entrée de tramway restaurée de Dublin avec deux bâtiments de l'ère industrielle. Fruit de l'équipe chargée des équipements de HubSpot qui a utilisé des matériaux recyclés pendant la rénovation, l'espace réunit ingénieusement l'ancienne et la nouvelle architecture avec quelques caractéristiques uniques et sensationnelles, notamment :

Cinq cuisines équipées de vaisselle entièrement réutilisable (aucun plastique à usage unique n'est proposé) et un café de qualité « barista » en libre-service

Une aile dédiée à l'accueil des nouveaux arrivés disposant de deux salles de formation de type salles de classe

Un espace pour enregistrer des podcasts

Une terrasse sur le toit

Un espace réservé aux candidats avec une zone de détente privée

Un coin pour les enfants, où ils peuvent se retrouver lorsqu'ils rendent visite à leurs parents au HubSpot

Une zone nommée « Maison de la culture », située dans un bâtiment protégé de style géorgien, comprend un espace de yoga et de relaxation, une bibliothèque et un espace pour la musique et les répétitions

Pour en savoir plus sur la culture HubSpot et voir les postes proposés dans les bureaux de l'entreprise à Dublin ou à distance, veuillez consulter la page Carrières .

À propos de HubSpot

HubSpot (NYSE : HUBS) est une plate-forme de premier plan au service de la croissance. Depuis 2006, HubSpot s'est donné pour mission de rendre le monde plus réceptif. Aujourd'hui, quelque 73 400 clients répartis dans plus de 120 pays utilisent les logiciels, les services et l'assistance primés de HubSpot pour transformer la manière dont ils attirent les clients, s'impliquent avec eux et leur donnent entière satisfaction. Composé d'un centre de marketing, d'un centre des ventes, d'un centre de services et d'un service CRM (gestion de la relation client) performant et gratuit, HubSpot donne aux entreprises les outils dont elles ont besoin pour mieux se développer. HubSpot a été désignée par Glassdoor comme le meilleur endroit où travailler en 2020, et a été reconnue par Great Place to Work, Fortune, Entrepreneur, Inc, The Boston Globe, pour ne citer que ces noms. L'entreprise est basée à Cambridge, dans le Massachusetts, et dispose de bureaux à Dublin, en Irlande, à Singapour, à Sydney en Australie, à Tokyo au Japon, à Berlin en Allemagne, à Bogotá en Colombie, à Paris, en France et à Portsmouth, dans le New Hampshire.

