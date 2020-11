Hudson Hill Capital adquire a InXpress em parceria com a gestão sênior

NOVA YORK e MANCHESTER, Inglaterra, 9 de novembro de 2020 /PRNewswire/ - Hudson Hill Capital ("Hudson Hill" ou "HHC"), uma empresa de investimento privado fundada por Eric Rosen, anunciou hoje que adquiriu uma participação majoritária na InXpress Holdings Ltd, uma franqueadora global de serviços de transporte e logística habilitada por software, em parceria com a equipe de gestão sênior da empresa. A transação reforça o compromisso de longo prazo da InXpress em fornecer soluções de transporte e logística de classe mundial para pequenas e médias empresas.

Com sede em Manchester, Reino Unido, a InXpress é uma franqueadora internacional de pacotes, frete e serviços de logística de entrega, atendendo a clientes PMEs por meio de uma plataforma de software e rede global de quase 400 franquias em 14 países. Criada em 1999, a empresa mantém relacionamentos com transportadoras de encomendas, aéreas e frete de primeiro nível em todo o mundo, oferecendo tarifas com desconto para franqueados que estabelecem relacionamentos com clientes PMEs por meio de sua força de vendas direta. Além disso, a empresa oferece a seus clientes PMEs e franqueados uma plataforma SaaS, permitindo que eles gerenciem efetivamente o atendimento ao cliente e os clientes gerenciem de forma centralizada seus requisitos de transporte e logística. A InXpress construiu sua plataforma de software on-line, Webship+, com base em mais de 20 anos de conhecimento. Os recursos de software fáceis de usar do Webship+ incluem personalização sob medida das melhores taxas em sua rede de operadoras, uma ferramenta de upload em massa para gerenciar rapidamente vários pedidos e integração com todas as principais plataformas de e-commerce.

"Nosso alvo são empresas fundadas por empreendedores e administradas por equipes de gestão de alta qualidade com as quais podemos fazer parceria para levar a empresa ao próximo nível de crescimento", disse Eric Rosen, sócio-gerente da Hudson Hill. "A InXpress apresenta uma plataforma única para continuar a construir os negócios globalmente e oferecer um conjunto mais amplo de soluções de frete. Esperamos trabalhar de perto e em parceria com os acionistas administrativos existentes, Mark Taylor, Adam Thompson, Dustin Hansen e toda a equipe administrativa."

Mark Taylor, CEO global da InXpress desde 2015, um especialista em franquia que passou os últimos 20 anos trabalhando com empresas de capital privado do Reino Unido, EUA e Europa continental, disse: "A maioria dos remetentes de pequenas e médias empresas não dispõem de acesso a uma solução de envio de transporte simples e centralizado como a InXpress. Eles também não têm acesso a especialistas em envio em nível local, que faz parte do serviço oferecido pela InXpress. A plataforma InXpress oferece soluções de envio completas que potencializam nossa experiência, atendimento ao cliente dedicado e relacionamentos treinados com várias transportadoras para fornecer escolha, escalabilidade e taxas altamente competitivas aos clientes business-to-business e e-commerce para simplificar todas as suas necessidades de envio. Estamos entusiasmados em trabalhar com a experiente equipe de Hudson Hill para aprimorar nossos negócios e melhorar consistentemente nossa oferta de serviço aos nossos clientes globais."

Adam Thompson, CEO da InXpress EMEA que ajudou a iniciar o negócio, disse: "Estou extremamente orgulhoso da empresa que meu pai fundou, que teve um grande crescimento nos últimos 20 anos. Estamos todos muito animados para continuar a trajetória de crescimento da empresa fazendo parceria com a equipe HHC que reconhece nosso potencial e impulsiona a próxima fase de crescimento da InXpress."

Dustin Hansen, CEO da InXpress Americas desde 2013 e membro do Conselho de Administração da International Franchise Association, acrescentou: "O cliente InXpress ideal prefere trazer simplicidade às suas necessidades internacionais, domésticas, de comércio eletrônico e transporte de carga. As transportadoras se beneficiam de acesso à nossa base de clientes PMEs altamente fragmentada e requisitos de serviço ao cliente mais simples, terceirizando uma série de funções de suporte e back office para a InXpress."

Sobre a InXpress

A InXpress, uma empresa global de franquia business-to-business no setor de transporte e logística com uma rede de quase 400 franqueados em 14 países diferentes, oferece às PMEs soluções de transporte com economia de tempo e custo incomparáveis por meio de serviços consultivos e software inovador. Em virtude do tamanho da empresa e sua conexão global com mais de 50 transportadoras parceiras de confiança, os franqueados da InXpress podem oferecer grandes descontos em remessas para pequenas e médias empresas. Com preparação de remessa automatizada e gerenciamento de conta individual, os clientes do InXpress são tratados com o cuidado e os serviços normalmente reservados às empresas Fortune 1000. Os serviços principais incluem pequenas encomendas internacionais, pequenas encomendas domésticas e carga inferior a um caminhão ("LTL"). A InXpress Americas começou a franquia em 2006. Para saber mais sobre a oportunidade de franquia e o potencial de receita recorrente, visite o site www.inxpress.com.

Sobre a Hudson Hill

Com sede em Nova York, a Hudson Hill (www.hudsonhillcapital.com) é uma empresa de investimento privado fundada por Eric Rosen. Afastando-se da orientação de curto prazo prevalecente da indústria de capital privado, a HHC investe com famílias, empresários e equipes de gestão que são atraídas por parceiros de capital de longo prazo pacientes. A Hudson Hill investe seu próprio capital junto a parceiros com ideias semelhantes em oportunidades atraentes orientadas para o crescimento em setores que se beneficiam de fortes estímulos de crescimento secular de longo prazo. O foco da indústria da HHC inclui os setores de serviços comerciais, software e serviços financeiros.

