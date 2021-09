Huge Networks anuncia novo ponto de presença em Frankfurt, considerado um dos maiores data centers de conectividade da Alemanha e União Europeia

SÃO PAULO, 21 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- Os famigerados ataques DDoS ou ataques de negação de serviço distribuído, se tornaram mais frequentes nos últimos anos. Essa regularidade se deve principalmente pela pandemia da Covid-19 e também pela migração de milhares de empresas para o meio digital. De acordo com a Huge Networks, as empresas de cibersegurança possuem um papel fundamental para amenizar os danos causados por estes ataques. A empresa inaugurou recentemente um ponto de presença em Frankfurt, visando ampliar a segurança e a conectividade de sua rede por toda a União Europeia.

"Estar em um campus da Digital Realty em Frankfurt, será um game changer para nós da Huge Networks. Estamos falando de um dos maiores pontos de conectividade da Alemanha e da União Europeia"— Erick Nascimento, CEO.

O setor de cibersegurança vem se preparando para os novos desafios advindos do crescimento da internet, como por exemplo, o surgimento do 5G, o crescimento no número de dispositivos IoT (Internet das Coisas), aumento na frequência de ataques cibernéticos, entre outros. Em 2021, segundo a Huge Networks, houve um aumento de 35% no número de ataques DDoS em relação ao mesmo período do ano passado. Através de técnicas complexas e a utilização de botnets — rede de dispositivos infectados com um malware utilizada em ataques cibernéticos — os atacantes estão surpreendendo as vítimas com ataques complexos de serem defendidos.

Ter uma rede global a disposição pode ser crucial para se proteger de ataques DDoS

Presente em três continentes, a pioneira em proteção DDoS na América Latina Huge Networks, visando ampliar ainda mais o backbone de mais de 10 Tbps, anunciou a abertura de mais um ponto de presença em Frankfurt, Alemanha. O campus da Interxion (Digital Realty) possui conectividade com 95% da União Europeia através do DE-CIX — Lisboa, Madrid, Munique, Marseille, Palermo, Düsseldorf, etc. — De acordo com a Huge Networks, a parceria com a Digital Realty trará bons frutos para empresa e principalmente para seus clientes e parceiros que irão desfrutar de uma rede global e ultraconectada.

O Frankfurt Data Center Campus possui todas as certificações de exigência da ISO, oferecendo um SLA (Garantia do Nível de Serviço) de 99,9 %. De acordo com a Huge Networks, firmar uma parceria como esta, coloca a empresa entre uma das mais seguras e eficientes do mercado de cibersegurança. Ainda segundo a empresa, este ponto de presença irá potencializar ainda mais a força da marca no Brasil e abrirá novas oportunidades no mercado Europeu.

"Neste momento, estamos adicionando 800 Gbps de capacidade em nossa infraestrutura que já é uma das melhores da América Latina. Isso demonstra que a Huge Networks está crescendo e que se preocupa em entregar o melhor serviço para seus clientes" —, disse Erick Nascimento, CEO da empresa.

Empresas que atuam no digital precisam entender o que é e como os ataques DDoS funcionam

O DDoS (Distributed Denial of Service) é um tipo de ataque cibernético que objetiva sobrecarregar a infraestrutura da vítima com tráfego malicioso. O cracker, como é conhecido esse tipo de criminoso da internet, invade ou desenvolve sua própria central de controle (C&C) e em seguida infecta outros milhares de dispositivos que juntos formam uma botnet — essas máquinas enviam pacotes com um tamanho maior do que o normal para a vítima, ou seja, em poucos minutos a infraestrutura alvo pode ser comprometida e ter seu serviço negado.

Para um mercado digital em ascensão, ter o serviço offline significa ter prejuízos financeiros que, dependendo do tamanho da operação, pode chegar na casa dos bilhões de dólares. Mas, além disso, muitos cibercriminosos utilizam os ataques DDoS como o primeiro passo de um plano que visa o roubo de dados, propriedade intelectual, extorsão, etc. Atualmente, muitas empresas possuem cripto ativos — moeda muito visada pelos cibercriminosos —, que são, muitas vezes, solicitadas como meio de pagamento em ataques cibernéticos.

"Em hipótese alguma, deve-se pagar um resgate resultante de um ataque cibernético. Uma vez que, não existe nenhuma garantia de que o criminoso cumpra com sua promessa de colocar o serviço online novamente" —, disse Erick Nascimento, CEO da Huge Networks.

O crescimento dos ataques de negação de serviço distribuído em meio a pandemia, trouxe à tona um alerta para a importância de ações preventivas por parte das empresas que atuam na internet. De acordo com a Huge Networks, para garantir a estabilidade e desempenho na web é extremamente necessário contar com a expertise de quem entende do assunto. Afinal, os criminosos se aproveitam justamente da falta de informação sobre os ataques cibernéticos, para direcionar ataques complexos de serem defendidos.

Ao serem pegas de surpresa, as vítimas de ataques DDoS acabam tendo que tomar medidas urgentes para se defender. No entanto, neste período de tempo, o criminoso pode solicitar um resgate — é nesse momento de caos que muitos acabam caindo no jogo feito pelos criminosos e pagam um valor exorbitante para que o sistema volte a funcionar. Segundo a Huge Networks, é essencial contar com um especialista em proteção DDoS para evitar cenários de pânico na organização.

A cibersegurança é a chave para a durabilidade e crescimento de um negócio digital

O Mercado digital exige cada vez mais que as empresas estejam inteiramente focadas em promover a melhor experiência para o cliente. Seja qual for o negócio, o principal diferencial que uma marca pode levar ao consumidor é a relação que ele terá com o produto ou serviço que ela oferece. De acordo com a Huge Networks, as marcas precisam olhar a cibersegurança como um ponto essencial para que essa experiência do cliente seja a melhor possível. Uma vez protegida contra ataques DDoS, a empresa ganha liberdade para focar na escalabilidade e no crescimento do negócio — livrando-se de qualquer ameaça na rede.

Sobre a Huge Networks

A Huge Networks oferece a mais alta expertise e tecnologia em sistemas de cibersegurança e performance para um mercado global cada vez mais conectado. Com mais de 8 anos no mercado, a empresa oferece as melhores soluções de proteção DDoS do mercado, além de produtos inovadores de gestão e distribuição de conteúdo na rede. A empresa atua em mais de 10 países, possui dezenas de datacenters pelo globo e oferece capacidade agregada de resposta com mais de 10 Tbps, acima dos padrões do mercado, garantindo serviços de alta qualidade e confiabilidade a centenas de clientes espalhados pelo planeta.

www.huge-networks.com

Huge networks / [email protected] / +55 11 3090 4441

FONTE Huge Networks

Related Links

http://www.huge-networks.com



SOURCE Huge Networks