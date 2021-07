Huge Networks conta como já protegeu mais de 1000 empresas contra ataques de cibercriminosos

SÃO PAULO, 23 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- Ataques DDoS e outras ameaças que rondam a internet se tornaram um motivo de preocupação para empresas do mundo todo, isso porque estar protegido e seguro na rede significa ter maior rendimento e escalabilidade no negócio. Há 8 anos, a Huge Networks criou uma defesa baseada em IA capaz de lidar com ataques dos mais básicos até os mais complexos, independente de qual seja a sua origem.

O mundo está cada vez mais interconectado e organizações do mundo todo estão se preparando para o tão falado "novo normal". A pandemia mudou completamente o mercado e muitas empresas migraram seus negócios para a internet – uma pesquisa feita pela Samba Digital, revelou que 76,2% das companhias já adotaram ou estão se preparando para mergulhar de vez no modelo digital.

Desde 2013, a Huge Networks já se preparava para um mundo mais conectado. A corporação protegeu mais de 1000 empresas de diversos segmentos e consequentemente forneceu qualidade de conexão e segurança para mais de 50 milhões de pessoas por todo o globo. A companhia possui soluções de inteligência cibernética de última geração, capazes de defender ataques de qualquer magnitude e em qualquer lugar do planeta – isso devido a quantidade de pontos de presença espalhados pelos principais data centers do mundo.

A empresa possui capacidade para monitorar e proteger uma infraestrutura de TI contra qualquer ataque em SLA em menos de 5 segundos. A Huge Networks está presente em países da Europa, Ásia e América Latina, o que possibilita ter mais eficiência para combater ameaças de qualquer origem e complexidade. No Brasil, a empresa já possui conectividade nos principais pontos de presença do país: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Fortaleza.

Sobre a Huge Networks

A Huge Networks oferece a mais alta expertise e tecnologia em sistemas de cibersegurança e performance para um mercado global cada vez mais conectado. Com mais de 8 anos de mercado, a Huge Networks conta com poderosas soluções de prevenção e mitigação de ataques DDoS, além de produtos inovadores de gestão e distribuição de conteúdo na rede. A empresa atua em mais de 10 países, possui dezenas de datacenters pelo globo e oferece capacidade agregada de resposta com mais de 10 Tbps, acima dos padrões do mercado, garantindo serviços de alta qualidade e confiabilidade a centenas de clientes espalhados pelo planeta.

