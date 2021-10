Huge Networks fala sobre o aumento em casos de ataques cibernéticos no Brasil

SÃO PAULO, 20 de Outubro de 2021 /PRNewswire/ -- No Brasil, a cibersegurança ainda é vista como um tabu por muitas pessoas e empresas. Entre os anos de 2020 e 2021, milhares de negócios migraram para o digital com o objetivo de se adaptar ao cenário estabelecido pela pandemia. No entanto, a chegada de novos usuários e o crescimento no número de transações realizadas através da internet, fez com que os cibercriminosos ficassem mais ativos do que nunca. Só em 2021, a Huge Networks detectou e mitigou mais de meio milhão de anomalias, maior número registrado nos últimos 8 anos.

O que são ataques cibernéticos?

Os ataques cibernéticos ou "ciberataques", são recursos utilizados por cibercriminosos, e que visam roubar dados, negar acesso a uma rede ou computador, sobrecarregar infraestruturas, etc. Existem diversos tipos de ataques e a cada ano, com o avanço da tecnologia, novas armas surgem para municiar ainda mais esses criminosos da internet.

Alguns dos principais tipos de ataques cibernéticos:

Ataque de Negação de Serviço Distribuído: consiste em sobrecarregar a infraestrutura da vítima com uma enorme quantidade de tráfego malicioso. O criminoso amplifica seu ataque através de uma botnet (rede de robôs formada por milhões de dispositivos infectados por um malware), tornando o ataque extremamente complexo de ser mitigado.

Phishing: essa é uma técnica em que muitos usuários acabam caindo, pois o ataque se apresenta como algo legítimo, um e-mail, por exemplo. O objetivo é roubar dados pessoais, senhas ou até mesmo realizar a instalação de um vírus no dispositivo da vítima.

Ransomware: causador de escândalos cada vez maiores, esse tipo de ataque é capaz de restringir acesso a dados e arquivos importantes. Para que o acesso seja devolvido para a vítima, os atacantes exigem quantias absurdas como forma de resgate.

É extremamente importante que todos estejam conscientes da existência dessas ameaças na internet, afinal, ficar exposto a esses ataques pode ser fatal. De acordo com a Huge Networks, os usuários precisam estar atentos e vigilantes se não quiserem ser vítimas desses ataques, pois esse tipo de crime, se tornou algo recorrente na internet.

Ataques cibernéticos no Brasil

O Brasil tem sido uma das principais vítimas dos ataques cibernéticos que se originam de diversos pontos do mundo, como por exemplo, China, Rússia, EUA, etc. Segundo a Huge Networks, esse foi um dos motivos pelos quais a empresa teve de ampliar a conectividade e a segurança de sua rede em tão pouco tempo. Ainda de acordo com a empresa, os ataques estão cada vez mais complexos e difíceis de serem mitigados, resultado do crescimento expressivo de usuários e empresas que migraram para o digital durante a pandemia.

Os atacantes estão usando novos vetores para explorar ainda mais as vulnerabilidades de infraestruturas de rede desprotegidas. Em um relatório recente da Huge Networks, observou-se que os criminosos utilizaram principalmente técnicas UDP, DNS e TCP como recurso. No caso de ataques de negação de serviço distribuído, ter uma camada extra de proteção é sempre a melhor opção. De acordo com a empresa, os atacantes vão modificando o tipo de método durante o ataque até que a infraestrutura fique comprometida, ou seja, uma vez despreparado para enfrentar esse tipo de situação, os danos podem ser irreparáveis.

Preocupação com a informação sobre a cibersegurança

O fato de a informação sobre segurança cibernética ainda não ser disseminada em grande escala, faz com que os criminosos tenham ainda mais liberdade para agir. Infelizmente, os ataques ganham mais visibilidade e relevância do que a informação sobre prevenção e segurança na internet. De acordo com a Huge Networks, os ataques DDoS estão ganhando uma proporção preocupante no cenário atual, pois só neste ano de 2021, a equipe técnica da companhia relata que a maior parte dos ataques (19%) teve duração entre 1 e 24 horas.

Para se ter uma noção maior sobre o problema, para um negócio online, esse tempo pode significar, além de instabilidade, lentidão, quedas intermitentes no serviço e até mesmo a inatividade total da infraestrutura. Além disso, é importante salientar que para os negócios que atuam no digital, os prejuízos por sofrer um ataque cibernético são inúmeros, entre eles: queda no faturamento, perda de clientes, queda nas ações, danos à reputação da marca, entre outros.

O maior número de ataques registrado nos últimos três anos

De acordo com a Huge Networks, este foi e ainda é o ano em que os cibercriminosos mais realizaram ataques, fazendo com que as defesas da empresa trabalhassem a todo vapor para proteger seus clientes e parceiros dos indivíduos maliciosos. Ainda segundo a companhia, em 2017, o número de anomalias mitigadas chegou a 438.600. Porém, em 2021, o número de anomalias mitigadas já superou a marca de 700.000 e continua subindo.

De acordo com os engenheiros de TI da Huge Networks, as empresas precisam estar atentas à segurança de suas infraestruturas de rede, pois uma vez invadida, pode ser tarde demais. Ainda segundo a companhia, 26% dos ataques registrados em 2021 foram gravíssimos e poderiam ter comprometido toda a operação da vítima — caso não tivessem uma camada extra de proteção na rede.

Proteja a sua empresa contra ataques cibernéticos e tenha mais liberdade no digital

Qualquer negócio na internet que ainda não possua proteção, está exposto aos ataques cibernéticos, afinal, os criminosos estão diariamente em busca de infraestruturas vulneráveis para realizar um ataque surpresa. Por esse motivo, a cibersegurança deve ser vista sempre como um meio de prevenção e não apenas como uma medida emergencial. De acordo com a Huge Networks, muitas empresas acabam solicitando proteção após já estarem sob ataque, o que pode complicar o processo ou até mesmo ser tarde demais para reparar os possíveis danos causados por esses ataques.

Ainda de acordo com a companhia, para se proteger contra os crimes cibernéticos, é necessário, além de um monitoramento minucioso da rede, tecnologia de ponta e principalmente pessoas que possuam um bom know how sobre o assunto. Para a Huge Networks, o sucesso de sua solução contra ataques DDoS se deve a capilaridade de sua rede, tecnologia própria, investimentos constantes e uma equipe extremamente capacitada e focada no propósito da marca.

Sobre a Huge Networks

A Huge Networks oferece a mais alta expertise e tecnologia em sistemas de cibersegurança e performance para um mercado global cada vez mais conectado. Com mais de 8 anos de mercado, a Huge Networks conta com poderosas soluções de prevenção e mitigação de ataques DDoS, além de produtos inovadores de gestão e distribuição de conteúdo na rede. A empresa atua em mais de 10 países, possui dezenas de datacenters pelo globo e oferece capacidade agregada de resposta com mais de 10 Tbps, acima dos padrões do mercado, garantindo serviços de alta qualidade e confiabilidade a centenas de clientes espalhados pelo planeta.

