Huge Networks prevê investimentos de US$ 10 milhões até 2025 no Rio de Janeiro

SÃO PAULO, 15 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- Após o lançamento de um Ponto de Presença (POP) na cidade do Rio de Janeiro em 2020, a Huge Networks segue em forte movimento de expansão na região. A multinacional de origem brasileira especializada em segurança cibernética e performance anunciou que pretende investir até US$ 10 milhões em infraestrutura na cidade até 2025, fortalecendo sua presença em uma localização estratégica para os negócios de seus clientes globais e garantindo a prestação de serviços ainda mais qualificados.

Os novos investimentos se unem à rede de presença internacional cada vez mais abrangente e sólida da Huge Networks, e visam tornar seus serviços de detecção, filtragem e mitigação de ameaças cibernéticas ainda mais robustos, rápidos e eficientes. A companhia já conta com dezenas de Pontos de Presença estrategicamente localizados ao redor do globo, e a expansão para o Rio de Janeiro será apoiada pela estrutura de datacenters da Globenet - premiada provedora de telecomunicações com forte atuação nas Américas - e sua ampla oferta de cabos submarinos e facilidade de interconexão.

A nova estrutura de serviços oferecida deverá elevar a capacidade local de rede disponível da Huge Networks para 400 Gbps, oferecendo baixa latência na operação dos serviços e velocidades acima dos padrões de mercado, com conexão direta entre Rio de Janeiro e Miami/Nova York.

"Em um cenário de transformações urgentes e demandas cada vez maiores por operações digitais seguras, estáveis e velozes, nossa expansão para o Rio de Janeiro representa uma oferta de soluções de cibersegurança ainda mais inovadoras e completas para nossos clientes", declara Erick Nascimento, CEO da Huge Networks.

Sobre a Huge Networks

Pioneira no setor, a Huge Networks oferece a mais alta expertise e tecnologia em sistemas de cibersegurança e performance para um mercado global cada vez mais conectado. Com mais de 20 anos de mercado, a Huge Networks conta com poderosas soluções de prevenção e mitigação de ataques DDoS, além de produtos inovadores de gestão e distribuição de conteúdo de rede. A empresa atua em mais de 10 países, possui dezenas de datacenters pelo globo e oferece capacidade agregada de resposta com mais de 10 Tbps, acima dos padrões do mercado, garantindo serviços de alta qualidade e confiabilidade a centenas de clientes espalhados pelo planeta.

