HUGHES amplia cobertura para mais mil cidades no Brasil

Hoje, a empresa cobre cerca de 4 mil cidades com o serviço HughesNet, com planos com velocidade de acesso de 10 Mbps a 25 Mbps, residenciais ou corporativos. Os planos têm franquia de dados, que varia de 30 GB a 80 GB. "Lançaremos um satélite agora no meio do ano, que possibilitará a expansão da cobertura para mais mil cidades. A ação faz parte da estratégia de longo prazo da Hughes para a América Latina, pois começamos a operar a internet banda larga via satélite HughesNet na região em 2016 e abrimos uma subsidiária na Colômbia no ano passado", diz Rafael Guimarães, presidente da Hughes no Brasil.

Com a expansão, a HughesNet será capaz de atender até 90% da população de todo o território brasileiro, chegando a cidades distantes dos grandes centros urbanos, onde as grandes operadoras não conseguem chegar devido ao alto custo e, especialmente na área rural, tanto que é conhecida como internet rural por parte de seu público.

E os investimentos não param por aí: para 2021, a companhia tem planos de lançar o satélite Echostar XXIV/Jupiter 3, que será utilizado para entregar conexões de até 100 Mbps a empresas e usuários finais em praticamente todos os países das Américas, incluindo Brasil, EUA, Canadá, México e outras regiões. O satélite utilizará tecnologia de ultradensidade (UHDS) para transmissão e será responsável por mais que dobrar a capacidade de banda da Hughes no continente. "O Brasil é um mercado bastante competitivo, e queremos continuar crescendo por aqui, oferecendo internet de banda larga de alta qualidade", conclui Guimarães.

