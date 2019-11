Hughes apoia Novembro Azul em parceria com Instituto Lado a Lado pela Vida

SÃO PAULO, 13 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- Novembro é o mês de reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata, e a campanha Novembro Azul vem para conscientizar sobre os cuidados com a saúde do homem.

A Hughes do Brasil, uma subsidiária da Hughes Network Systems LCC (HUGHES), líder mundial em redes e serviços de internet banda larga via satélite, por meio da HughesNet, apoia a campanha no Brasil com a ação Novembro Azul Via Satélite para levar informação sobre a prevenção do câncer ao público residente em locais de difícil acesso, em parceria com o Instituto Lado a Lado Pela Vida.

O dr. Pericles Auad, médico urologista parceiro do Instituto Lado a Lado pela Vida, participou de uma transmissão de vídeo interativa com a comunidade de Breves, na Ilha de Marajó (PA), e com os moradores do povoado de Barraca do Cedro, na área rural de Alto Alegre do Pindaré, no interior do Maranhão. O objetivo da iniciativa foi levar informações sobre saúde do homem e prevenção não só do câncer de próstata, mas também do câncer de pele e de pênis, doença ainda existente no Brasil que pode ser prevenida com higiene íntima.

"Foi uma experiência fantástica levar informações sobre a saúde do homem a comunidades remotas que muitas vezes sofrem com a falta de informação sobre o tema", ressalta dr. Auad. "É importante conscientizar esse público, levando não só esclarecimento, mas principalmente as formas de prevenção de doenças possivelmente preveníveis ou evitáveis quando diagnosticadas em uma fase mais precoce."

Rafael Guimarães, presidente da Hughes, acrescenta: "Temos consciência de nosso papel social, e, como grande parte de nossos clientes mora em locais de difícil acesso, decidimos apoiar o Novembro Azul para levar informação e prevenção não só para eles, mas para as comunidades em que vivem. Acreditamos que disseminar informação faz com que as pessoas cuidem mais da saúde."

A gravação se transformará em uma série de vídeos que serão disponibilizados nas redes sociais da HughesNet em novembro. Ao fim da campanha, no dia 29, o urologista Hamilton Zampolli fará uma transmissão ao vivo nas páginas do Facebook e YouTube da campanha para levar informações sobre prevenção de doenças e saúde do homem.

Confira a campanha:

https://www.youtube.com/watch?v=WDxz66afi_I

FONTE Hughes

SOURCE Hughes