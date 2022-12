Hughes do Brasil é premiada na categoria prata na 20ª mostra de Comunicação do Agro da ABMRA

A operadora de internet via satélite foi reconhecida com o case Dia do Agricultor, uma campanha que homenageia os produtores rurais de todo o Brasil

SÃO PAULO, 20 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Hughes do Brasil, subsidiária da Hughes Network Systems LLC (HUGHES), foi premiada na 20ª Mostra de Comunicação do Agro, maior premiação de marketing e comunicação do Agro, promovida pela Associação Brasileira de Marketing Rural e Agro (ABMRA). A empresa concorreu na categoria "Campanhas de Valorização do Agro" e alcançou o segundo lugar, com o case Dia do Agricultor, uma campanha que homenageia os produtores rurais de todo o Brasil. A cerimônia foi transmitida no canal da associação no Youtube https://www.youtube.com/c/ABMRA.

"Estamos contentes com esse reconhecimento. Essa premiação demonstra que estamos no caminho certo e nos incentiva a continuar levando internet ao campo e contribuindo com o desenvolvimento e inclusão digital de produtores rurais do nosso país", comenta Rodrigo Cavalieri, diretor de Marketing da Hughes do Brasil.

Campanha Dia do Agricultor

Para destacar a importância do produtor rural e do agricultor familiar na produção de alimentos consumidos nos centros urbanos, a HughesNet, serviço de banda larga via satélite da Hughes do Brasil, preparou uma ação especial e espontânea, gravada em 2019. A peça, produzida pela Catalunya Filmes, foi gravada com câmeras robóticas escondidas e mostra dois casais de agricultores do interior de São Paulo, que foram convidados para um jantar em um restaurante da capital.

Ao final do jantar, todas as pessoas no local receberam uma mensagem informando que os convidados da mesa central eram agricultores que produziram parte do alimento servido naquela noite e que a ação era uma homenagem da HughesNet aos agricultores do Brasil pelo Dia do Agricultor, celebrado em julho. A campanha ainda conta com um vídeo de bastidores, que mostra como os dois casais de agricultores reagem à repercussão do primeiro filme nas mídias sociais, e traz a visão de cada um deles sobre seu trabalho.

Confira abaixo os vídeos que registram a ação dessa campanha vencedora:

HughesNet - Dia do Agricultor - YouTube

(1) Bastidores – Homenagem ao Dia do Agricultor - HughesNet - YouTube

