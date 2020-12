Hughes é posicionada como Desafiante no Quadrante Mágico do Gartner de 2020 para serviços de rede gerenciada

SÃO PAULO, 16 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- O Gartner e a Frost & Sullivan reconheceram a Hughes Network Systems, LLC (HUGHES) como líder de mercado em serviços de rede gerenciada e SD-WAN. Sob sua marca HughesON™, a Hughes provou sua capacidade de fornecer serviços de rede gerenciada, atendimento ao cliente e satisfação eficazes, bem como avanços em automação - incluindo um recurso de AIOps (Inteligência Artificial para Operações de TI, do inglês Artificial Intelligence for IT Operations) pioneiro do setor, que corrige problemas automaticamente na borda da rede.

O relatório Quadrante Mágico para Serviços de Rede Gerenciada do Gartner de Novembro de 2020* reconhece a Hughes como uma Desafiante por causa da capacidade da empresa de execução e por sua visão completa. A Hughes é pioneira em tecnologia de otimização de desempenho e continua a liderar o setor com inovações como seu novo recurso AIOps e uma plataforma de entrega de serviço que combina automação, análise e gerenciamento da experiência do cliente. A Hughes também obteve a pontuação mais alta em todos os cinco casos de uso de rede gerenciada no relatório Gartner de Capacidades Críticas para Serviços de Rede Gerenciada de novembro de 2020.

O relatório Frost Radar 2020™: Mercado de Serviços Gerenciados de SD-WAN da América do Norte da Frost & Sullivan classifica a Hughes como líder em tanto em crescimento como em inovação, posicionando-a entre os três principais prestadores de serviço de SD-WAN gerenciado para crescimento e reconhecendo a empresa como "... um dos maiores prestadores de serviço de SD-WAN gerenciado no mercado norte-americano". O relatório destaca ainda a vantagem da Hughes em entregar uma variedade de opções de acessos e fornecedores de forma otimizada para cada localidade.

Roopa Honnachari, Diretor de Indústria da Frost & Sullivan, disse: "A funcionalidade de AIOps da Hughes é significativa para o mercado de SD-WAN gerenciado, pois melhora a qualidade do serviço e reduz o tempo de indisponibilidade do cliente. Além disso, suas parcerias com VMWare e Fortinet solidificam a posição competitiva da Hughes, atraente para empresas que buscam, respectivamente, conectividade em Nuvem otimizada e segura e para companhias que procuram soluções seguras em uma plataforma única".

"Esses reconhecimentos do Gartner e da Frost refletem não apenas nossa liderança na capacidade de fornecer serviços de rede gerenciada com sucesso, mas também nosso compromisso na Hughes de ir além para atender às necessidades de nossos clientes", diz Dan Rasmussen, Vice-Presidente sênior da Hughes.

"Toda a nossa equipe trabalha para adaptar soluções corporativas que otimizam as redes distribuídas de nossos clientes, aplicando inovações de ponta em gerenciamento de rede; e esses reconhecimentos enfatizam o valor da tecnologia e dos serviços que oferecemos".

Para mais informações sobre o HughesON, visite: https://www.hughes.com.br/corporativo/produtos-servicos/hugheson

* Gartner, "Quadrante Mágico para Serviços de Rede Gerenciada", Ted Corbett, Lisa Pierce, Danellie Young, 9 de novembro de 2020.

Isenção de responsabilidade do Gartner

O Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa do Gartner consistem nas opiniões da organização de consultoria e pesquisa do Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. O Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com relação a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a um propósito específico.

Sobre a Hughes Network Systems

A Hughes Network Systems, LLC (HUGHES) é a líder global em tecnologia de banda larga via satélite e soluções residenciais e corporativas. Seu serviço de internet de alta velocidade via satélite é a HughesNet®, a maior rede satelital do mundo, com mais de 1,5 milhão de clientes residenciais e corporativos na América do Norte e América do Sul. Para grandes empresas e governos, a empresa oferece a solução de serviços de gerenciamento de redes HughesOn™, que provê soluções de conectividade completas, com um mix otimizado de tecnologias terrestres e satelitais. O sistema Jupiter™ é a plataforma HTS mais utilizada do mundo, operando com mais de 40 satélites por provedores, entregando um vasto serviço de banda larga, mobilidade e aplicações de backhaul para celulares. Até o momento, a Hughes entregou mais de 7 milhões de terminais de todos os tipos para consumidores, em mais de cem países, o que representa cerca de 50% do market share, e sua tecnologia possibilita o uso de serviços de banda larga para aeronaves em todo o mundo. Localizada próximo de Washington, D.C., em Germantown, Maryland, EUA, a Hughes opera escritórios de venda e suporte no mundo todo e é uma subsidiária da EchoStar Corporation (Nasdaq: SATS), provedora premium global de operações de satélite. Para mais informações sobre a Hughes, visite a página http://www.hughes.com.br.

Sobre a Echostar

A EchoStar Corporation (Nasdaq: SATS) é um provedor global premium de soluções de comunicação via satélite. Localizada em Englewood, Colorado, EUA, e fazendo negócios em todo o mundo, a EchoStar é pioneira em tecnologias de comunicação segura por meio de suas subsidiárias Hughes Network Systems e EchoStar Satellite Services. Para mais informações, visite http:// www.echostar.com.

Sobre o Frost Radar™ da Frost & Sullivan

O Frost Radar ™ é uma ferramenta analítica robusta que avalia empresas em dois índices principais: seu foco na inovação contínua e sua capacidade de traduzir inovações em crescimento consistente. As análises primárias e secundárias da Frost & Sullivan abrangem toda a cadeia de valor de cada setor, identificando organizações que desenvolvem consistentemente novas estratégias de crescimento com base em uma compreensão visionária do futuro e uma capacidade comprovada de enfrentar com eficácia desafios e oportunidades emergentes.

Sobre o Quadrante Mágico do Gartner

Os Quadrantes Mágicos do Gartner oferecem re cortes, análises aprofundadas e conselhos acionáveis que fornecem uma visão sobre a direção, maturidade e participantes de um mercado. Os Quadrantes Mágicos comparam fornecedores com base em metodologia e critérios padronizados do Gartner. Cada relatório vem com um gráfico do Quadrante Mágico que descreve um mercado usando uma matriz bidimensional que avalia os fornecedores com base em sua Completude de Visão e Capacidade de Execução.

