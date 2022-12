Hughes é reconhecida pela terceira vez no Gartner® Magic Quadrant™ por Serviços de Rede Gerenciada

SÃO PAULO, 15 dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A empresa de pesquisa Gartner, líder mundial em tecnologia da informação e consultoria, reconheceu a companhia americana Hughes Network Systems, LLC (HUGHES) como "Desafiante" (Challenger) no Quadrante Mágico de 2022, para Serviços de Rede Gerenciada pelo terceiro ano consecutivo. De acordo com o relatório, Desafiantes "demonstram execução sustentada no mercado e terão viabilidade clara e a longo prazo".

"Todos nós da Hughes agradecemos o reconhecimento contínuo como Desafiante no Gartner Magic Quadrant para Serviços de Rede Gerenciada", disse Dan Rasmussen, Vice-Presidente Sênior da Divisão Enterprise da Hughes. "Acreditamos que esse reconhecimento reflete nosso compromisso com a excelência do serviço combinado com nossa capacidade de execução ao lado de nossos clientes nos EUA, Europa, Índia e América Latina".

Com mais de meio milhão de sites de rede sob gestão para empresas em todo o mundo, a Hughes traz décadas de experiência em rede para seus clientes. As soluções Hughes combinam desempenho de rede confiável, garantia na entrega de serviços e técnicas avançadas como Inteligência Artificial (IA) e Machine Learning (ML), para ajudar as empresas a atingirem seus objetivos de negócios.

A Hughes oferece um conjunto de serviços gerenciados de ponta a ponta, projetados para solucionar desafios de negócios, todos entregues de maneira ágil, escalável e segura. O conjunto de serviços gerenciados do HughesON™ inclui conectividade de banda larga, SD-WAN, Wi-Fi, VoIP, segurança, sinalização digital baseada em nuvem e comunicação e treinamento de funcionários. As soluções Hughes transformam as redes de negócios – tornando-as de alto desempenho, mais seguras, confiáveis e econômicas, além de ajudar as empresas a oferecer uma experiência excepcional para clientes e funcionários.

Serviços de Rede Gerenciada no Brasil

A Hughes do Brasil, subsidiária da Hughes Network Systems, também fornece os serviços de redes gerenciadas no país com a mesma excelência da matriz americana. Por meio da tecnologia SD-WAN (Software Defined Wide Area Network), a solução da Hughes do Brasil permite aos seus clientes usar banda larga de provedores locais para criar redes corporativas de alto desempenho e obter uma infraestrutura eficiente de redes para garantir conectividade 24 horas por dia, garantindo boa experiência de consumo aos seus usuários.

Para o presidente da Hughes do Brasil, Rafael Guimarães, essa solução de SD-WAN vem sendo arquitetada e aprimorada para se tornar o grande aliado operacional de varejistas e empresas brasileiras de outros setores que contem com atendimento ao cliente final em qualquer lugar do Brasil. "Nosso papel é prestar um serviço que permita ao cliente se dedicar ao seu principal business e aprimorar o modelo de negócio da companhia. O objetivo é garantir a segurança de que sua operação não vai parar por falta de conectividade", ressalta Guimarães.

Segundo o presidente, nas regiões em que as lojas não contam com dois provedores diferentes de internet para garantir redundância, a Hughes consegue atender o estabelecimento com seu serviço de internet banda larga via satélite voltado para clientes corporativos. "Ficamos muito satisfeitos com a implantação da tecnologia SD-WAN como uma de nossas soluções aqui no Brasil e, principalmente, por ajudar novos clientes a garantirem uma maior disponibilidade de rede para atender não somente as lojas, mas também o e-commerce", completa Guimarães.

Mais informações podem ser obtidas no site: https://www.hughes.com.br/

*Isenção de Responsabilidade Gartner

Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionar somente os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa Gartner consistem de pareceres da organização de pesquisa da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. Gartner isenta-se de todas as garantias, expressas ou implícitas, com relação a esta pesquisa, inclusive quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.

Sobre a Hughes Network Systems

A Hughes Network Systems, LLC (HUGHES), é uma empresa inovadora em tecnologias e redes de satélites e multi-transporte. Fornece equipamentos e serviços de banda larga, serviços gerenciados com rede inteligente definida por software e operação de rede ponta a ponta para milhões de consumidores, empresas, governos e comunidades em todo o mundo. O principal serviço de Internet da Hughes, HughesNet®, conecta milhões de pessoas nas Américas, e o sistema Hughes JUPITER™ possibilita acesso à Internet para dezenas de milhões de assinantes em todo o mundo. A Hughes fornece mais da metade do mercado global de terminais de satélite para as principais operadoras de satélite, provedores de serviços de bordo, operadoras de rede móvel e clientes militares. Provedora de serviços de rede gerenciados, a Hughes oferece suporte a quase 500 mil sites corporativos com seu portfólio HughesON™ de soluções com e sem fio. Sediada em Germantown, Maryland, EUA, a Hughes é subsidiária da EchoStar. Para mais informações sobre a Hughes, visite a página http://www.hughes.com.br

Sobre a EchoStar

A EchoStar Corporation (NASDAQ: SATS) é um provedor global premium de soluções de comunicação via satélite. Localizada em Englewood, Colorado, EUA, e fazendo negócios em todo o mundo, a EchoStar é pioneira em tecnologias de comunicação segura por meio de suas subsidiárias Hughes Network Systems e EchoStar Satellite Services. Para mais informações, visite echostar.com.

FONTE Hughes

SOURCE Hughes