Hughes é reconhecida pelo quarto ano consecutivo como líder em Serviços de Rede Gerenciada SD-WAN pela Frost & Sullivan

O relatório Frost Radar destaca inovações tecnológicas de atendimento ao cliente da Hughes e parcerias expandidas com provedores de tecnologia

SÃO PAULO, 4 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A empresa de pesquisa e consultoria Frost & Sullivan reconheceu a Hughes Network Systems, LLC (HUGHES), como líder em seu relatório Frost Radar™: Relatório do Mercado Norte-Americano de Serviços Gerenciados de Rede SD-WAN pelo quarto ano consecutivo. O relatório Frost Radar destaca as inovações em tecnologia de atendimento ao cliente e fortes parcerias com provedores de tecnologia entre os pontos fortes da empresa.

"A Hughes lidera com um foco claro em melhorar a experiência do cliente em tudo o que faz", afirma Steve Thomas, diretor sênior da Frost & Sullivan. "Em conjunto com um serviço rico de tecnologia e recursos de automação de última geração, a abordagem da Hughes para a rede gerenciada SD-WAN é atraente para empresas que buscam conectividade otimizada e segura."

"Estamos orgulhosos desse reconhecimento da Frost & Sullivan sobre nosso compromisso com o atendimento excepcional ao cliente", diz Dan Rasmussen, vice-presidente sênior da divisão empresarial da Hughes. "Na Hughes, trabalhamos para construir verdadeiras parcerias com nossos clientes, assumindo suas prioridades estratégicas e tornando o gerenciamento de rede complexo o mais simples e pronto possível para que os clientes possam se concentrar no crescimento de seus negócios."

Em seu relatório, a consultoria observou os aprimoramentos recentes que a Hughes realizou nos processos de instalação e reparo de rede, incluindo uma ferramenta que aplica aprendizado de máquina para avaliar instalações remotamente e provisionamento zero touch em equipamentos de fornecedores como VMware, Fortinet e Cradlepoint. O relatório da Frost destaca ainda mais os relacionamentos da empresa com esses fornecedores como parceiros em suas soluções SD-WAN gerenciadas.

Líder global em serviços de rede gerenciada SD-WAN para empresas, a Hughes gerencia 52.000 locais de SD-WAN para mais de 100 clientes nos setores de varejo, saúde, bancos, petróleo, restaurantes e governo. Para cada cliente, a Hughes encontra a combinação ideal de tipos de transporte para garantir um desempenho superior em todos os locais, integrando e gerenciando o acesso de banda larga em todo o país via rede fixa, sem fio e satélite.

Solução de SD-WAN da Hughes no Brasil

Com a mesma excelência da matriz americana, o serviço de redes gerenciadas também é oferecido no país pela Hughes do Brasil, subsidiária da Hughes Network Systems. Por meio da tecnologia SD-WAN (Software Defined Wide Area Network), dentro do portfólio HughesON™ de serviços de redes gerenciadas, a solução da Hughes do Brasil permite aos seus clientes usar banda larga de provedores locais para criar redes corporativas de alto desempenho e obter uma infraestrutura eficiente de redes para assegurar conectividade 24 horas por dia.

Para as localidades que não contam com dois provedores diferentes de internet, que garantam redundância, a companhia consegue ainda atender as lojas com seu serviço de internet banda larga via satélite voltado para clientes corporativos.

"A solução de SD-WAN vem sendo desenvolvida para se tornar um grande parceiro operacional de varejistas e empresas brasileiras de outros setores que contam com atendimento ao cliente final em qualquer lugar do Brasil, e nosso reconhecimento como um dos poucos fabricantes que também é prestador de serviços de redes gerenciadas só contribui com nosso entendimento dos desafios das empresas e nos incentiva a continuar entregando a solução ideal para nossos clientes", afirma Rafael Guimarães, presidente da Hughes do Brasil.

"Nosso objetivo é garantir a segurança de que a operação do cliente não vai parar por falta de conectividade, assegurando maior disponibilidade de rede para atender não somente as lojas, mas também o e-commerce", completa Guimarães.

Para mais informações sobre o serviço de rede gerenciada HughesON™, visite https://www.hughes.com/what-we-offer/ managed-network-services

FONTE Hughes do Brasil

SOURCE Hughes do Brasil