HughesNet comemora cinco anos no Brasil e expande a inclusão digital em todo o País

SÃO PAULO, 28 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A Hughes do Brasil, subsidiária da Hughes Network Systems LCC (HUGHES), comemora o quinto aniversário da HughesNet®, serviço de banda larga via satélite. Alcançando mais de 5.000 municípios em todo o Brasil, a HughesNet leva acesso de banda larga a consumidores e pequenas empresas nas partes mais remotas e rurais do país - especialmente em locais não atendidos por provedores de internet baseados em terra. Para aproximadamente 67% dos assinantes, a HughesNet representa o primeiro serviço de internet local, expandindo a inclusão digital em todo o Brasil.

"A Hughes tem uma longa e orgulhosa história de levar os benefícios da conectividade por satélite para empresas, governo e, agora, consumidores em todo o Brasil", afirma Pradman Kaul, presidente e CEO da Hughes. "Este aniversário reflete nosso compromisso contínuo com o país como um provedor de serviços de internet, um parceiro de serviços de rede gerenciada e um empregador, ajudando a impulsionar um futuro conectado".

"Hoje, a HughesNet conecta moradores rurais, agricultores familiares, pequenos produtores, cooperativas, escolas ribeirinhas e muitos outros", diz Rafael Guimarães, presidente da Hughes do Brasil. "Essas são pessoas que foram esquecidas por outros provedores de internet; elas podem nem ter sinal de celular, nem mesmo em ruas ou estradas. Empregamos uma rede robusta de parceiros em todo o Brasil que entendem as demandas dos clientes locais e se juntam a nós na expansão da HughesNet para conectar os moradores dessas regiões".

Originária dos Estados Unidos, a Hughes está no país desde 1968 atendendo ao mercado empresarial e foi responsável pela comercialização do primeiro satélite brasileiro de telecomunicações. O lançamento da HughesNet em 2016 marcou a entrada da empresa no mercado consumidor.

"O segmento empresarial já estava totalmente consolidado e nos trouxe a expertise necessária para lançar o serviço HughesNet no país. Desde então, ampliamos a cobertura com mais um satélite e consolidamos a joint venture com a Yahsat, reforçando os investimentos no Brasil", enfatiza Guimarães.

Novo satélite

A Hughes continua a investir no futuro conectado, com novas tecnologias e serviços. A empresa está construindo um novo satélite de ultra-alta densidade, denominado JUPITER™ 3, que reforçará a cobertura e aumentará a capacidade de conexão em todo o Brasil. O lançamento está previsto para o segundo semestre de 2022. "Temos uma visão otimista para o mercado de comunicação via satélite no Brasil. Não estamos aqui de passagem", afirma Guimarães.

JUPITER 3 será o quarto satélite Hughes servindo o Brasil, juntando-se ao Hughes 65 West, Hughes 63 West e Hughes 20 West, o mais novo satélite a se juntar à frota como parte da joint venture com a Yahsat.

"Mundo do Campo"

A HughesNet é amplamente reconhecida como a campeã dos pequenos agricultores, produtores rurais e do agronegócio brasileiro. No interior do Paraná, por exemplo, a HughesNet ajudou o Rancho Mainardes Jersey a revolucionar o manejo do rebanho com um novo sistema de monitoramento. Em outro exemplo, no alto da Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, a HughesNet possibilitou que a fazenda Do Pé ao Pote, produtora de doces orgânicos, exportasse para os Estados Unidos.

Para comemorar cinco anos de operação, a HughesNet lançou uma plataforma online projetada para aumentar a visibilidade de quem vive, planta e produz no campo. Chamado de "Mundo do Campo", o site permite que pequenos produtores rurais e agricultores familiares divulguem os alimentos cultivados e produzidos em diferentes regiões do país.

"Sabemos que a pandemia impactou o cotidiano do campo, com redução da demanda por restaurantes e, consequentemente, da venda de alimentos de pequenos fornecedores. A nossa intenção é contribuir para mudar essa realidade e mostrar, mais uma vez, os inúmeros benefícios essenciais de estar conectado", explicou Guimarães.

Visite o site www.hughesnet.com.br para obter mais informações sobre a HughesNet. Para saber mais sobre a plataforma Mundo do Campo, acesse www.mundodocampo.com.br.

Sobre a Hughes Network Systems

A Hughes Network Systems, LLC (HUGHES), é uma empresa inovadora em tecnologias e redes de satélites e multi-transporte. Fornece equipamentos e serviços de banda larga, serviços gerenciados com rede inteligente definida por software e operação de rede ponta a ponta para milhões de consumidores, empresas, governos e comunidades em todo o mundo. O principal serviço de Internet da Hughes, HughesNet®, conecta mais de 1,5 milhão de assinantes nas Américas, e o sistema Hughes JUPITER™ possibilita acesso à Internet para dezenas de milhões de assinantes em todo o mundo. A Hughes fornece mais da metade do mercado global de terminais de satélite para as principais operadoras de satélite, provedores de serviços de bordo, operadoras de rede móvel e clientes militares. Provedora de serviços de rede gerenciados, a Hughes oferece suporte a quase 500.000 sites corporativos com seu portfólio HughesON™ de soluções com e sem fio. Sediada em Germantown, Maryland, EUA, a Hughes é subsidiária da EchoStar. Para mais informações sobre a Hughes, visite a página http://www.hughes.com.br.

Sobre a EchoStar

A EchoStar Corporation (NASDAQ: SATS) é um provedor global premium de soluções de comunicação via satélite. Localizada em Englewood, Colorado, EUA, e fazendo negócios em todo o mundo, a EchoStar é pioneira em tecnologias de comunicação segura por meio de suas subsidiárias Hughes Network Systems e EchoStar Satellite Services. Para mais informações, visite echostar.com .

