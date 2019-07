HughesNet cria ação especial para o Dia do Agricultor

SÃO PAULO, 25 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- A HughesNet, líder mundial em internet via satélite, criou uma ação especial para homenagear os produtores rurais do Brasil, no Dia do Agricultor. Produzida pela Catalunya Filmes, o objetivo da iniciativa foi destacar a importância dos agricultores ao mostrar que os alimentos que eles produzem são consumidos diariamente pela população dos grandes centros urbanos.

"Muitos dos nossos clientes vivem na área rural e são pequenos agricultores que passaram a contar com a internet via satélite HughesNet para alavancar seus negócios", diz Rafael Guimarães, presidente da Hughes do Brasil. "Nada mais natural, portanto, do que comemorar com eles o Dia do Agricultor."

Luz, câmera, ação

Dois casais de agricultores do interior de São Paulo foram convidados para jantar em um restaurante da capital. Ao final, todas as pessoas no local receberam uma mensagem informando que os convidados da mesa central eram agricultores que produziram parte do alimento servido naquele dia, e essa ação era uma homenagem da HughesNet a todos os produtores rurais do Brasil pelo Dia do Agricultor.

"Nosso grande desafio, além da questão técnica, era encontrar dois casais de agricultores que aceitassem participar da homenagem sem saber como ela seria. Na verdade, como toda a ação foi espontânea, não sabíamos como seria a reação das pessoas, mas ficamos muito satisfeitos e emocionados com o resultado", declara Caio Bocuti, sócio e produtor executivo da Catalunya Filmes.

A ação, cujo planejamento durou 3 meses, foi gravada com câmeras escondidas e robóticas e contou com a participação de 15 profissionais. A campanha consiste em um filme de 3 minutos para a internet e uma versão de 1 minuto que será veiculada nas principais emissoras de TV voltadas ao público rural.

Assista ao filme: https://youtu.be/0XYwez_u80s

Contato: (11) 5501-4655.

FONTE HughesNet

SOURCE HughesNet