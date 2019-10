HughesNet faz campanha no Outubro Rosa em apoio à prevenção do câncer de mama

Iniciativa será realizada em parceria com o Instituto Neo Mama para conscientizar mulheres que vivem em regiões isoladas

SÃO PAULO, 2 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- Este é o mês de conscientização e prevenção do câncer de mama, que mobiliza instituições ao redor do mundo em torno da campanha Outubro Rosa, criada para alertar a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença.

A Hughes do Brasil, uma subsidiária da Hughes Network Systems LCC (HUGHES), líder mundial em redes e serviços de internet banda larga via satélite, apoia a campanha no Brasil com a ação Outubro Rosa Via Satélite. A iniciativa leva informação sobre prevenção da doença ao público em geral, especialmente aos clientes da HughesNet, serviço de internet via satélite da Hughes.

Em parceria com o Instituto Neo Mama de Prevenção e Combate ao Câncer de Mama, a campanha tem o objetivo de conscientizar o público sobre a doença e a importância do autoexame, por meio de uma série de vídeos com orientações de profissionais e depoimentos de mulheres que enfrentaram o câncer de mama. Ao término da ação, no dia 25 de outubro, um mastologista fará uma transmissão ao vivo nas redes sociais da campanha para esclarecer dúvidas sobre o tema.

"O foco é gerar impacto social e levar informação aos mais de 5 mil municípios brasileiros em que atuamos. Como grande parte de nossos clientes reside na área rural e em lugares de difícil acesso, conseguimos atingir pessoas que provavelmente não seriam abordadas em outros meios com um assunto tão relevante", explica Rafael Guimarães, presidente da Hughes no Brasil.

O câncer de mama corresponde a 29% dos novos casos no Brasil, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA). A doença pode ser detectada em seus estágios iniciais por meio do autoexame, o que aumenta a taxa de sobrevida e permite que a mulher passe por tratamentos menos agressivos.

Marisse Bonfim, coordenadora fiscal da Hughes, foi diagnosticada com câncer de mama aos 39 anos, depois de detectar um nódulo durante o autoexame. Hoje curada, Marisse ressalta que o acesso à informação foi essencial. "Saber como fazer o autoexame e diferenciar os tipos de nódulos foi muito importante para o meu caso, já que levou à detecção precoce da doença", afirma. "Agora me sinto emocionada de participar desta campanha, que leva informação para outras mulheres, principalmente para aquelas que moram longe dos postos de saúde."

FONTE HughesNet

