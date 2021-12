HughesNet lança campanha de Natal que permite simular chamada de vídeo com o Papai Noel

A campanha é uma reedição da iniciativa pioneira que a marca lançou no ano passado quando, em meio à pandemia, aproximou as crianças de um Papai Noel através da simulação de uma videochamada. Após sua grande repercussão nas redes sociais, a campanha volta este ano com uma novidade: o hotsite da ação traz quatro opções de Papai Noel para que o usuário escolha com qual deles realizar esta experiência, sendo que um deles realiza a interação exclusivamente em Libras (Língua Brasileira de Sinais).

Para Marcelo Juliato, gerente de Marketing da Hughes do Brasil e idealizador da campanha, a ação deste ano visa ampliar o conceito iniciado em 2020. "No ano passado não havia Papai Noel nas ruas ou nos shoppings por conta da pandemia e o nosso objetivo foi criar um encontro virtual para que as crianças pudessem ter contato com ele. Este ano, mesmo em um novo cenário, mantivemos o conceito de criar um encontro virtual e ampliamos essa experiência ao oferecer novas opções de Papai Noel. Assim, as crianças podem escolher com qual desejam falar e isso permite uma interação muito mais rica", ressalta Juliato.

O site permite a simulação de chamadas de vídeo entre o Papai Noel e a criança, inclusive com menção aos nomes dos pequenos, tornando a experiência personalizada. "Sabemos que em áreas afastadas ou remotas, nem todos têm um Papai Noel por perto. Por isso, criamos internamente esse conceito de aproximar o Natal às crianças de qualquer lugar, de uma forma que elas se sintam reconhecidas ao serem chamadas pelo nome, inclusive pelo Papai Noel que interage com os usuários por Libras", afirma Rodrigo Cavalieri, diretor de marketing e comunicação da Hughes do Brasil.

A videochamada é simulada através de uma aplicação que habilita a câmera do computador ou celular do usuário e exibe a imagem ao lado da tela com o vídeo do Papai Noel, transmitindo uma experiência interativa com o usuário. "No total, gravamos aproximadamente 480 vídeos com todos os Papais Noéis, contemplando uma quantidade expressiva de nomes, entre eles os mais registrados no Brasil nos últimos anos", informa Cavalieri.

Filme para TV

Além de peças para divulgação online, a campanha conta com um filme para a TV que mostra a reunião dos quatro Papais Noéis que interagem no hotsite. Eles estão em uma casa na área rural, conectada com uma antena HughesNet, para iniciarem a jornada de atendimentos virtuais. "Selecionamos um casting baseado em pessoas que eram Papais Noéis nos anos anteriores e já carregavam essa experiência de interação na vida real, assim conseguimos transmitir essa bagagem e essa simplicidade nas simulações de videochamada com as crianças. A exceção foi o Tiago Fuzer, ator surdo que interpretou, pela primeira vez, o Papai Noel em Libras", conta Juliato.

A ação, que é totalmente gratuita, acontece através do site www.natalviasatelite.com.br, criado especialmente para esta campanha.

